Thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc se lạnh, miền Nam nắng nóng

Tối qua (14/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trái với khí hậu ở miền Bắc, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi ở miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; nắng nóng ở các khu vực này có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 15/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Điện Biên và Lai Châu 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2020, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 4-5 đợt không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh tuy nhiên có khả năng gây ra đợt mưa rào và dông diện rộng và nguy cơ cao kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể trong thời kỳ 10 ngày đầu (từ 11-20/3) có khả năng chịu tác động của không khí lạnh trong khoảng đêm 13, ngày 14 và khoảng ngày 17/3. Đặc biệt lưu ý đợt không khí lạnh ngày 17/3 kết hợp với hội tụ gió trên cao có khả năng gây mưa rào và dông diện rộng ở Bắc Bộ.

Trong khoảng thời gian từ 11/3 đến 10/4, tại khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung nhiều hơn ở miền Đông Nam Bộ.

Trong thời kỳ này, tại các tỉnh, thành thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt.

PV