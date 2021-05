23/05/2021

Chiếc xe đang lưu thông trên đường qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may 3 người trong xe may mắn thoát nạn, còn chiếc xe bị cháy trơ khung.