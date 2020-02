Thổ Nhĩ Kỳ giúp phiến quân "chạy nước rút" phản đòn, lính Syria thiệt mạng vì IS

Với sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng phiến quân Syria đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch phản công quy mô lớn chống lại binh sĩ chính phủ tại hai tỉnh là Aleppo và Idlib sau khi hứng chịu những thiệt hại lớn trong ba tuần qua.

Hãng tin AMN dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, quân chính phủ Syria phát hiện hoạt động tập trung lực lượng quy mô lớn của các nhóm phiến quân gồm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Mặt trận Tự do Quốc gia (NLF) vốn được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn quanh khu vực phía tây nam tỉnh Aleppo.

Cũng theo nguồn tin trên, với sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng sự hiện diện tăng cường của các xe quân bọc thép tới tỉnh Idlib và Aleppo, phe phiến quân Syria muốn giành lại quyền kiểm soát hàng chục thị trấn và ngôi làng từng bị mất sau các đợt tấn công của quân đội Syria.

Nguồn tin từ quân đội Syria nhấn mạnh thêm, quân đội Syria đã nhận được lệnh không giao tranh với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nếu như Thổ Nhĩ Kỳ không có những hành động thù địch chống lại quân chính phủ ở Aleppo và Idlib.

Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từng ra tuyên bố cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ Syria sau đợt tấn công nhằm vào vị trí hoạt động của quân đội Syria ở tỉnh Idlib. Song một nguồn tin từ quân đội Syria khẳng định, con số thương vong không lớn như tuyên bố của Tổng thống Erdogan.

Đáng nói, Thổ Nhĩ Kỳ còn cảnh báo sẽ không ngồi yên giữa lúc quân đội Syria tiếp tục giành thêm quyền kiểm soát những khu vực từng nằm dưới tay phiến quân ở Idlib và Aleppo. Đây là lý do Thổ Nhĩ Kỳ cho tăng cường thêm binh lính tới các chốt quan sát.

Ngoài ra, các phái đoàn quân sự Nga – Thổ vẫn tiến hành gặp gỡ hàng ngày nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Idlib và Aleppo nhưng cho tới nay, chưa có bất cứ thỏa thuận nào được ký kết.

Vào cuối tuần qua, quân đội Syria đã phải hứng chịu thương vong nặng nề sau khi các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tấn công vào khu vực đồn trú ở phía đông tỉnh Homs.

Cụ thể, các tay súng IS đã tập kích một chốt của quân đội Syria nằm gần Trạm bơm T-3 và gây ra thương vong cho binh sĩ chính phủ trước khi rút khỏi khu vực. Sau đó, IS tiếp tục tập kích vào vị trí hoạt động của quân đội Syria ở vùng Badiya Al-Sukhnah. Hai cuộc tấn công đẫm máu khiến quân đội Syria tăng cường thêm các biện pháp đảm bảo an ninh ở phía đông tỉnh Homs.

Kể từ đầu năm nay, IS đã cho tăng cường hoạt động ở phía đông Syria và thường tấn công vào vị trí hoạt động của quân đội Syria vào ban đêm. Với chiến thuật này, IS có thể dễ dàng rút quân ra khu vực sa mạc rộng lớn nằm giữa Syria và Iraq cũng như tránh được sự truy đuổi và đòn phản công của quân đội Syria.

Minh Thu (lược dịch)