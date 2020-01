Thiều Bảo Trâm: Xin phép CĐM cho sống ảo, photoshop để được “đứng gần” BLACKPINK

Ngày 16/1, gần 2 ngày sau khi cô nàng ca sĩ Việt Nam - Thiều Bảo Trâm trở về từ chuyến đi Indonesia tham dự sự kiện quảng bá. Cô nàng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” trước động thái hết sức đáng yêu của mình.

Ảnh gốc, Thiều Bảo Trâm đứng cách BLACKPINK 30 phân

Cô nàng photoshop kéo vị trí đến gần hơn với các thần tượng Hàn Quốc

Và cuối cùng, Thiều Bảo Trâm xuất hiện ngay bên cạnh Jennie

Cụ thể, Bảo Trâm đăng tải 3 bức ảnh lên trang cá nhân Facebook với nội dung dài như một bản “tấu sớ” bày tỏ sự phấn khích khi được gặp các nữ thần tượng đến từ đất nước Hàn Quốc - BLACKPINK:

“Một kỉ niệm thực sự đáng nhớ, không bao giờ có thể quên được.

Vì từ lúc hâm mộ các em thì đã có ước mơ sẽ được gặp, đứng cạnh các em với vai trò là nghệ sĩ. Thực sự ước mơ thành hiện thực quá sớm, nhờ lời mời của Samsung”.

Bài đăng phấn khích dài như "tấu sớ" của Thiều Bảo Trâm

Bảo Trâm không quên chia sẻ lại khoảnh khắc “sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng” khi Bảo Trâm và Rosé lần đầu giao tiếp với nhau. Ngoài ra, nữ ca sĩ Việt Nam còn nhắc về các thành viên BLACKPINK khác bằng thái độ trân trọng, yêu quý đến mức “muốn rụng rời” vì nhan sắc và thái độ lễ phép của họ:

“Giây phút đứng ngay sát Rosé vì trước đó em ý tiến tới đứng sát ngay cạnh luôn chứ chưa dồn ép vào giữa như trên hình đâu, sát lắm ấy. Rosé thấy mình say "Hi Rosé " thì em ý quay sang cười 4 mắt chạm nhau với khuôn mặt thiên thần.Ôi trái tim rụng rời, mình nói thêm câu "You are so beautiful", vừa nói mà trái tim muốn rụng theo, khuôn mặt em ý nhỏ xíu và xinh hơn trên hình rất nhiều luôn ý. Trên hình đã xinh ở ngoài xinh hơn rất nhiều và cực kì thân thiện. Trước đó Jisoo tiến về phía mình, nhìn thấy Jisoo đầu tiên nhưng chỗ em ý bên kia nên đổi vị trí không đứng gần bằng, nhưng em Sú cũng như thiên thần ấy.Ôi thực sự xinh đỉnh cao! Lisa cũng đứng ngay cạnh, mặt em nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xắn đáng yêu còn cúi đầu chào mọi người nữa, vừa xinh lại còn siêu thân thiện. Jennie thì khỏi nói, xinh và sang chảnh thần thái nhẹ nhàng đáng yêu và lễ phép lắm, dáng nhỏ nhắn cân đối ôi không biết tả sao nữa, Jennie có chút mệt mỏi nhìn thương lắm”.

Cuối nội dung bài đăng, Thiều Bảo Trâm còn gửi lời cảm ơn, chúc may mắn đến các cô gái Hàn Quốc:

“Nhưng thật sự cảm nhận sau khi gặp là các em ấy xinh hơn trên hình nhiều lắm, dáng đẹp thon nhỏ nhắn, và cực kì lễ phép thân thiện chứ không hề xa cách lạnh lùng đâu. Gặp về cũng 48 tiếng rồi nhưng nghĩ tới giây phút đó trái tim lại xao xuyến, lại yêu các em nhiều hơn. Nhưng mong sau dịp này các em nên được nghỉ ngơi chứ thấy hầu như các em có vẻ hơi mệt, thương lắm!

Nói chung là: Hạnh phúc lắm!”

Đặc biệt, hành động đáng yêu của Thiều Bảo Trâm còn nằm ở 2 dòng cuối: “Vì chỉ cách có 30 phân thôi nên xin phép cả nhà trâm sửa hình cho Trâm đứng gần hơn chút nha”.

30 phân vẫn không làm khó được tình yêu của Thiều Bảo Trâm

dành cho thần tượng

Có lẽ nữ ca sĩ vô cùng để tâm đến vị trí đứng của mình cùng 4 nàng công chúa nhà YG Entertainment. Vì cách… 30 phân nên để thỏa nỗi lòng fan hâm mộ gặp thần tượng, Bảo Trâm “chơi lớn”, dời bản thân vào cạnh BLACKPINK một cách vô cùng tự nhiên cứ như nàng ca sĩ Việt Nam ngay từ ban đầu đã đứng cạnh Jennie rồi!

Chứng minh việc gặp thần tượng, Bảo Trâm không tiếc dùng ảnh hậu trường không hoàn chỉnh để đưa lên

Người hâm mộ còn thích thú trước những bình luận phấn khích của Thiều Bảo Trâm để chứng minh cho fan hâm mộ biết mình đã được đứng cạnh BLACKPINK bằng những tấm ảnh hậu trường không rõ nét hoặc những bức hình chỉ thấy được một góc dây áo của Bảo Trâm cạnh mái tóc vàng của Rosé (BLACKPINK).

Thiều Bảo Trâm trả lời những bình luận thích thú của fan hâm mộ

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự đồng cảm với nỗi lòng fan girl khi gặp thần tượng của Bảo Trâm. Đặc biệt, cô nàng vô cùng hào hứng trước những bình luận khen nhan sắc của BLACKPINK.

Thiều Bảo Trâm có mặt ở Indonesia để tham dự sự kiện quảng bá

Ngày 14/1, Thiều Bảo Trâm cùng 2 cái tên khác đến từ Việt Nam là Khánh Linh và Quân A.P đã có mặt tại sự kiện quảng bá điện thoại ở Indonesia. Sự kiện đình đám này còn có sự góp mặt của đại diện đến từ Hàn Quốc - BLACKPINK. Trước đó, Thiều Bảo Trâm đã bày tỏ sự xúc động và mừng rỡ khi lần đầu tiên cùng các thần tượng của mình đứng cùng 1 sân khấu.

Trước đó, cô nàng được biết đến là fan hâm mộ của BLACKPINK khi liên tục tham dự concert của các cô gái Hàn Quốc

Thiên Trúc