Thiều Bảo Trâm phấn khích chuẩn fangirl chính hiệu khi được đứng cạnh Black Pink

Tối ngày 14/1, 3 sao Việt là: Thiều Bảo Trâm, Khánh Linh và Quân A.P đã có cùng nhau tham dự một sự kiện tại Indonesia.

Đặc biệt sự kiện này còn có sự góp mặt của nhóm nhạc nữ đình đám Kpop - Black Pink. Vốn dĩ là fangirl chính hiệu của girlgroub nhà YG, chính vì vậy Thiều Bảo Trâm là người phấn khích và hạnh phúc nhất khi được tham gia chung sự kiện với thần tượng.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ họ Thiều chia sẻ cảm xúc hỗn loạn khi được đứng cạnh 4 cô gái xinh đẹp của Black Pink: "Vừa mới đứng ngay cạnh sát bên Rose mà tim rộn ràng .... say "Hi" với Rose ... Rose quay sang cười hiền từ hi hiii với khuôn mặt xinh xẻo đáng yêu dáng đẹp lung linhh ... Lisa cưng lắm đứng ngay cạnh Rose ... Jisoo bước lên như nàng tiênn... nhưng Jennie xa quá không đc thấy rõ. Nhưng mà tui ngất đây các bác ơiiiiiii".

Thiều Bảo Trâm, Khánh Linh và Quân A.P chung một khung hình. Thiều Bảo Trâm khoe dáng cực đỉnh khi đứng cạnh 4 thành viên của Black Pink. Người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm với Thiều Bảo Trâm với cảm xúc khi đứng cạnh thần tượng. Chắc chắn khi trước mặt là những thiên thần như Black Pink, không chỉ Thiều Bảo Trâm mà ai cũng sẽ xao xuyến. Vẻ xinh đẹp quyến rũ của Thiều Bảo Trâm. Nữ ca sĩ được đánh giá có ngoại hình khá giống Lisa (Black Pink), chính Thiều Bảo Trâm cũng từng chia sẻ rằng cô muốn theo đuổi hình ảnh của thành viên Black Pink. Black Pink khoe nhan sắc cùng vóc dáng không có gì để chê trong sự kiện mới tại Indonesia.

Phương Thảo