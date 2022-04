VinID hợp tác với Sơn Tùng M-TP độc quyền phân phối áo thời trang 'có 1-0-2'

Từ 13/4/2022, sản phẩm áo NOAA (No One At All) với hình vẽ được chính nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vẽ tay sẽ được mở bán độc quyền trên app VinID.

NOAA cũng chính là chiếc áo sẽ được nam ca sĩ mặc trong MV "There's No One At All" sắp ra mắt, hứa hẹn tạo trend thời trang mới trong giới trẻ.

Áo NOAA hứa hẹn trở thành trend mới trong giới trẻ khi MV của Sơn Tùng M-TP ra mắt.

Đây là món quà tâm huyết mà ekip của Sơn Tùng M-TP dành cho người hâm mộ. Áo được thiết kế oversize, chỉ có một màu đen duy nhất với hình vẽ do chính Sơn Tùng vẽ tay. Sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu thời trang cao cấp với 100% premium cotton 2 chiều, không pha sợi, không bai xù, được giặt enzyme phủ bạc. Đặc biệt nhất chính là yếu tố “độc bản”. “Mỗi chiếc áo NOAA có độ rách tự làm bằng tay, chính vì vậy mỗi chiếc áo là độc nhất!”, đại diện của công ty nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP cho biết.

Sẽ xuất hiện trong MV "There's No One At All" sắp ra mắt của nghệ sĩ có sức hút bậc nhất V-biz, NOAA được dự đoán sẽ sớm trở thành trào lưu thời trang mới trong giới trẻ. Giá của chiếc áo NOAA là 600.000 đồng, bán độc quyền trên ứng dụng VinID.

Với độ rách được làm bằng tay, mỗi chiếc áo NOAA đều là độc bản.

Để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm “NOAA T-shirt”, người hâm mộ tải hoặc cập nhật ứng dụng VinID (sản phẩm thuộc Tập đoàn One Mount) trên nền tảng iOS hoặc Android, sau đó bấm vào banner Sơn Tùng M-TP ở trang chủ, chọn mua sản phẩm. Ví điện tử VinID Pay tích hợp ngay trên ứng dụng liên kết cùng hệ thống 36 ngân hàng, VinID giúp người dùng dễ dàng thanh toán các đơn hàng an toàn, nhanh chóng không dùng đến tiền mặt.

Với dự án “NOAA T-shirt” kết hợp cùng Sơn Tùng M-TP, app VinID đã tiên phong bước chân vào cuộc chơi mới - bán vật phẩm kỷ niệm của nghệ sĩ trên nền tảng ứng dụng di động, trở thành cầu nối giữa người nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ, phục vụ thị trường mới mẻ và đầy tiềm năng này tại Việt Nam.

Tải VinID ngay để cùng #CheapMomentwithMTP cùng Sơn Tùng M-TP tại đây: https://vinid.net/tin-tong-hop/doc-quyen-mo-ban-sieu-pham-noaa-t-shirt-cua-son-tung-mtp-tren-vinid/

Minh An