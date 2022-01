VietinBank đột phá tăng vốn điều lệ - vươn tầm cao mới

Tính đến hiện tại, VietinBank nằm trong Top 2 ngân hàng có vốn điều lệ (VĐL) lớn nhất ngành với 48.058 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, năng lực quản trị rủi ro và tạo cơ sở để chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Top 2 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất ngành

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 9/10/2020, các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% VĐL đã có cơ sở pháp lý để được tiếp tục đầu tư vốn nhằm duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của nhà nước.

Bên cạnh nút thắt pháp lý được gỡ bỏ, thị trường chứng khoán giai đoạn 2020 - 2021 cũng diễn ra sôi động khiến cho việc tăng VĐL của các ngân hàng trở nên thuận lợi hơn. Nhận định đây là thời điểm vàng để củng cố trụ cột tài chính về vốn, VietinBank đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 29,0695%. Nhờ đó đến cuối quý II/2021, VietinBank đã được Chính phủ và NHNN phê duyệt để triển khai thành công phương án tăng VĐL từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại các năm 2017 - 2019 và trở thành ngân hàng lớn thứ hai trong ngành về VĐL.

Nguồn: Tổng hợp thông tin từ website các ngân hàng tại thời điểm 6/1/2022.

Nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy quản trị rủi ro

VĐL tăng đã tạo tiền đề để VietinBank nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư…; từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là những doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, với dòng vốn được khơi thông, VietinBank có thể chủ động phát huy tối đa vị thế, tiềm năng, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mạng lưới, góp phần gia tăng lợi ích cho khách hàng và thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước.

Song song với củng cố năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh, tăng VĐL cũng là yếu tố nền tảng quan trọng để VietinBank tiếp tục bảo đảm tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và các tiêu chuẩn Basel II, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả, an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

Phát triển vượt trội cả về chất và lượng

VietinBank đã và đang là một trong những ngân hàng có quy mô hàng đầu với tổng tài sản hợp nhất tính đến hết ngày 31/12/2021 tăng 14% so với năm 2020; dư nợ tín dụng bình quân tăng 12,3% so năm 2020; huy động vốn tiếp tục được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, trong đó nguồn vốn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn năm 2021 đạt 20%. Thu thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tăng trưởng quy mô. Tính đến hết 31/12/2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò NHTM Nhà nước chủ lực của nền kinh tế.

Trong giai đoạn tới, VietinBank hướng tới mục tiêu phát triển vượt trội cả về chất và lượng. Phát huy tối đa lợi thế quy mô VĐL dẫn đầu thị trường; trên cơ sở huy động, quản lý, sử dụng bài bản, hiệu quả nhất nguồn lực nội tại, gắn tăng trưởng với các ngành kinh tế chủ lực, vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập, VietinBank sẽ tập trung: (i) Nhận diện, khai thác triệt để cơ hội, tiềm năng thị trường trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, FDI và tiêu dùng, thương mại điện tử; (ii) Chuyển đổi mô hình kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm số hóa và chuyển dịch kênh; (iii) Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, các cơ chế, hệ thống và nền tảng được đầu tư phù hợp để triển khai nhanh, mạnh mẽ các sản phẩm số hóa, nắm bắt cơ hội để dẫn đầu thị trường. Trên cơ sở đó, VietinBank sẽ tăng cường lợi thế cạnh tranh và gia tăng thị phần tín dụng khách hàng cá nhân và khách hàng SME, thị phần Tài trợ Thương mại, kinh doanh ngoại tệ (FX), bảo lãnh và bảo hiểm; tiếp tục cải thiện tỷ lệ CASA, thu thuần phí dịch vụ; hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 - 2023 đã đặt ra.

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 thuộc Top 20 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đến năm 2045 là ngân hàngNH mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới, VietinBank đang đặt những nền móng vững chắc cùng quyết tâm mạnh mẽ để liên tục tăng trưởng bền vững, hiệu quả, đưa vị thế lên một tầm cao mới.

Trần Phát