Diễn biến từ đơn kiện đến khởi tố vụ án liên quan gia đình Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

Liên quan đến vụ tố cáo thành viên gia đình ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Nguyễn Văn Chung, người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 16/10/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm 4 cá nhân và 3 cha con ông Trần Quí Thanh gồm: Trần Uyên Phương (hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát); Trần Ngọc Bích (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Mua bán nợ VNAMC thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và Trần Qúi Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Tiếp đó, ngày 5/11/2020, bà Trần Uyên Phương, (con gái Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh) bị ông Nguyễn Văn Chung gửi đơn đến cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo bà Phương và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Liên tiếp 2 vụ việc đơn thư tố cáo lãnh đạo Tân Hiệp Phát chỉ trong 2 tháng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất… cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Vào cuối tháng 11/2020, Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương (SN 1981, trú 169 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), là con gái của ông Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhằm phục vụ điều tra, xác minh.

Lãnh đạo Tân Hiệp Phát 2 lần liên tiếp bị tố cáo, sóng gió bủa vây nhà đại gia

Tình tiết bất ngờ mới đây, ngày 8/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ quận Bình Tân), người đứng đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Tuy nhiên, vụ bắt Nguyễn Văn Chung chỉ là một vụ việc riêng.

Còn vụ Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo 3 cha con ông Trần Quí Thanh và 4 cá nhân khác có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế” vẫn đang được điều tra.

Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C01) cho biết, đã ra quyết định để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác bà Trần Uyên Phương (hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, con gái của Chủ tịch Tập đoàn Trần Quí Thanh) và một số cá nhân có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngân Giang (tổng hợp)