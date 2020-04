Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng là người duy nhất trong top 5 ghi nhận mức tăng về tài sản sau khi kết thúc tuần giao dịch từ 20-24/04 vừa qua.

Cú “bẻ lái” ngoạn mục của “vua thép” Trần Đình Long khi vượt qua 2 đại gia Đông Âu

Kết thúc tuần, cổ phiếu HPG của Hòa Phát tăng 6,7% lên 22.100 đồng/cp. Trong tổng số 17 phiên giao dịch kể từ đầu tháng 4, HPG đã ghi nhận tới 14 phiên tăng giá giữa bối cảnh thị trường chứng khoán chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Điều này được cụ thể hóa bằng kết quả kinh doanh quý 1 khi Hòa Phát ghi nhận doanh thu 19.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.305 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% và 27% so với cùng kỳ 2019.

Với mức giá hiện tại của HPG, tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long đã đạt ngưỡng 15.470 tỷ đồng, tăng 980 tỷ đồng trong tuần vừa qua và tăng 3.675 tỷ đồng kể từ đầu tháng 4.

Đáng chú ý, ông Long không chỉ vượt qua bà Phạm Thu Hương (vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) mà còn vượt qua bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang để đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Đồng nghĩa với việc doanh nhân gốc Nam Định này hiện chỉ đứng sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và TGĐ Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong loạt tên tuổi nói trên, cũng chỉ duy nhất ông Trần Đình Long có được niềm vui sau khi kết thúc tuần giao dịch. Trong khi đó, ở vị trí số 1, ông Phạm Nhật Vượng đánh rơi mất 5.900 tỷ đồng sau khi cổ phiếu VIC giảm 3,23%, tài sản tính trên cổ phiếu của tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện là 178.261 tỷ đồng.

Sự sụt giảm về giá của VIC cũng khiến bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng, đồng thời là Phó Chủ tịch Vingroup) tụt một bậc xuống vị trí thứ 6 với khối tài sản trị giá 14.000 tỷ đồng, giảm 468 tỷ đồng so với tuần trước.

Với mức giảm tương đương, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – TGĐ Vietjet Air, PCT HDBank – cũng đã lùi về mốc 24.000 tỷ đồng, giảm 477 tỷ đồng bởi cả HDB và VJC cùng giảm giá trong tuần vừa qua. Trong đó, VJC dù chỉ giảm nhẹ 1,8% xuống còn 115.200 đồng cũng đã khiến cho bà Thảo mất đi hơn 444 tỷ đồng.

Dù cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng được xem là an toàn nhất thời gian qua, nhưng MSN của Masan Group cũng đã giảm 1,8% còn 59.500 đồng/cp khi đóng cửa tuần. Bên cạnh là việc TCB của Techcombank giảm 3,6% còn 17.100 đồng/cp khiến giá trị tài sản của bộ đôi Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang lần lượt lùi về 15.386 tỷ đồng và 15.165 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đã giảm 272 tỷ đồng và tài sản của Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang giảm 176 tỷ đồng, lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Trong khi đó, mặc dù đã rơi xuống vị trí khá sâu, thứ 40, nhưng ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch FLC Faros – vẫn là cái tên được nhiều nhà đầu tư quan tâm với nhiều cảm xúc. Cả hai mã FLC và ROS đều giảm giá trong tuần vừa qua khi chỉ còn lần lượt 3.000 đồng và 3.710 đồng/cp. Do đó giá trị hai mã cổ phiếu đáng kể nhất do ông Quyết sở hữu hiện còn 1.332 tỷ đồng, giảm 57 tỷ đồng so với tuần trước.

Sau 3 tuần phục hồi liên tiếp, kết thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index trên sàn HOSE có 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm, đóng cửa tuần ở mức 776,66 điểm, giảm 19,51 điểm so với phiên cuối tuần trước – tương đương với mức giảm 2,45%.

Ngọc Tuân