Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: 30-50 triệu khách mua hàng thiết yếu sẽ tiết kiệm 5-10%, nông dân tăng lợi nhuận 5-10%

The CrownX là nơi hệ thống bán lẻ, FMCG, thịt có thương hiệu và dịch vụ tài chính liên kết và hợp lực để tạo thành một nền tảng kinh doanh thông suốt, là chương đầu tiên trong hành trình “Point of Life” mà Masan đang xây dựng.

Ngày 1/4, CTCP Tập đoàn Masan (MSN) và hai công ty thành viên là CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH), CTCP Masan MEATLife (MML) cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thị trấn Sapa, Lào Cai.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group cho biết kế hoạch 5 năm tới của Masan là xây dựng một mô hình hiệu quả để phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng. Qua đó người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được từ 5-10% cho các hàng hóa thiết yếu; nhà sản xuất và nông dân sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5-10%; đối tác nhượng quyền bán lẻ sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5-10% so với hoạt động hiện tại.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2020 Masan đã thành lập Công ty Cổ phần The CrownX, nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp, nắm giữ lợi ích của Masan tại MasanConsumerHoldings (MCH) và VinCommerce (VCM). Trong đó, MCH tập trung vào xây dựng thương hiệu mạnh và phát triển sản phẩm mới. Ngoài ra, việc mua lại VCM đã mang lại sức mạnh hiệp lực đáng kể với Masan MEATLife (MML). Các sản phẩm MEATDeli hiện đã có mặt tại hơn 1.200 cửa hàng VinMart+.

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần The CrownX cho biết, The CrownX sẽ là nơi hệ thống bán lẻ (VCM), FMCG (MCH), thịt có thương hiệu (MML) và dịch vụ tài chính (Techcombank) liên kết và hợp lực để tạo thành một nền tảng kinh doanh thông suốt. Vì vậy, The CrownX được coi là chương đầu tiên trong hành trình “Point of Life” mà Masan đang xây dựng.

Với mô hình “Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm”, The CrownX và Point of Life được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực để đáp ứng những nhu cầu lớn của người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất. Nhờ đó, người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mua sắm nhu yếu phẩm đáp ứng tiêu chí “Tươi ngon thượng hạng” với giá rẻ hơn từ 5% - 10% so với hiện tại. Các sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất, người nông dân được phân phối rộng khắp, cắt giảm chi phí trung gian, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Nhà bán lẻ được liên kết, hỗ trợ, từ đó gia tăng lợi nhuận.

Dây chuyền chế biến thịt mát MEATDeli.

The CrownX đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó, Masan Consumer đóng góp 3 tỷ USD và VinCommerce đóng góp 5 tỷ USD. The CrownX hướng đến sở hữu 25 thương hiệu tiêu dùng hàng đầu, phục vụ 30 – 50 triệu khách hàng thân thiết, 10% doanh thu đến từ kênh online.

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group đạt 77.218 tỷ đồng, tăng 106,7% so với mức 37.354 tỷ đồng trong năm 2019, lợi nhuận thuần phân bổ cho đạt 1.234 tỷ đồng. MCH đánh dấu cột mốc quan trọng: doanh thu thuần lần đầu tiên đạt mức 1 tỷ USD vào năm 2020, doanh thu thuần năm 2020 của MML 16.119 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2019.

Đối với kế hoạch tài chính năm 2021, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 92.000 đến 102.000 tỷ đồng (tăng trưởng từ 19% đến 32% so với năm 2020), Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty đạt từ 2.500 đến 4.000 tỷ đồng (tăng trưởng 103% đến 224% so với năm 2020).

Tuân Nguyễn