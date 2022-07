Thị trường biến động, tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam liên tục giảm, tỷ phú nào thiệt hại nặng nhất?

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Công ty BĐS Phát Đạt (PDR) là người duy nhất giữ được tài sản không bị giảm trong tháng 7. Ông Phạm Nhật Vượng là người thiệt hại nhiều nhất, tận 20.500 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 7 vừa qua, thị trường chứng khoán có tới 3 tuần liên tiếp phục hồi, qua đó giúp VN-Index vượt qua ngưỡng tâm lý 1.200 điểm.

Tuy nhiên, trái với diễn biến chung của thị trường, giá cổ phiếu do các ông chủ giàu nhất trên sàn chứng khoán nắm giữ lại liên tục giảm trong tháng qua.

Theo thống kê Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Công ty BĐS Phát Đạt (PDR) là người duy nhất có mức tăng tài sản. Trong khi đó ông Phạm Nhật Vượng là người đánh mất nhiều nhất, tận 20.500 tỷ đồng.

Cụ thể, với giá 64.000 đồng của cổ phiếu VIC sau khi đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 7, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã “bốc hơi” 13%, tương đương 20.500 tỷ đồng, còn lại 138.000 tỷ đồng.

Con số này vẫn đảm bảo cho ông Vượng vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất, nhưng giá trị tài sản của ông đã giảm gần một nửa so với thời kỳ giá cổ phiếu VIC đạt đỉnh.

Với mức giảm tương tự, vợ của ông Vượng là bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch VIC, người đứng thứ vị trí áp chót trong Top 10) hiện nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 10.900 tỷ đồng, giảm 1.600 tỷ đồng so với đầu tháng 7.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng (trái) giảm hơn 20 nghìn tỷ đông, trong khi ông Nguyễn Phát Đạt là người duy nhất trong Top 10 có tài sản tăng trong tháng 7.

Sau thời gian bị rớt xuống vị trí thứ ba, Chủ tịch Sunshine Group kiêm Phó TGĐ KienLongBank Đỗ Anh Tuấn đã lấy lại vị trí thứ hai với khối tài sản trị giá 34.250 tỷ đồng. Mặc dù vậy, khối tài sản của ông Tuấn đã giảm nhẹ 70 tỷ đồng trong tháng qua do cổ phiếu KLB và KSF đều rớt giá. Mức giảm này được bù đắp phần nào bởi sự tăng giá của SCG và SSH, những cổ phiếu trong hệ sinh thái Sunshine mà ông Tuấn đang sở hữu.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh hiện đang đứng thứ ba trong danh sách này với khối tài sản trị giá 33.415 tỷ đồng. Con số này đã giảm tới 1.700 tỷ đồng so với đầu tháng 7 do giá cổ phiếu MSN của Masan Group do ông sở hữu giảm 5,2%. Do đó, mức tăng 6,6% của HDB là quá ít để bù đắp cho sự thiếu hụt tại MSN.

Tiếp đó, người đứng thứ tư trong danh sách những người giàu nhất là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch MSN, với tổng giá trị tài sản 32.900 tỷ đồng. Tài sản của ông Quang giảm 1.800 tỷ đồng từ việc cổ phiếu MSN mất giá trong tháng qua.

Dù giá cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát đã hãm được đà lao dốc nhưng Chủ tịch tập đoàn này, ông Trần Đình Long, vẫn bị đẩy xuống vị trí thứ 5 khi tài sản còn 32.600 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ đồng trong tháng qua. Giá cổ phiếu HPG giảm 3,5% trong tháng 7 cho thấy đà giảm của cổ phiếu này đã có dấu hiệu được kéo lại so với cách đây 1-2 tháng.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air, cũng đã trở về vị trí thứ 6 sau khi tài sản “bốc hơi” 1 nghìn tỷ đồng từ viêc VJC giảm giá 3,3%. Trong khi đó, cổ phiếu HDB chỉ tăng giá nhẹ 0,6%. Hiện tại, tổng giá trị tài sản của bà Thảo tại HDB và VJC là 32.100 tỷ đồng.

Người duy nhất ghi nhận mức tăng về giá trị tái sản trong tháng qua, Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt, đang đứng là người giàu thứ 7 trên sàn. PDR tăng 1,5% sau một tháng giao dịch giúp ông chủ doanh nghiệp này có thêm 265 tỷ đồng, nâng giá trị tài sản lên 17.500 tỷ đồng.

Với việc giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu tại Novaland, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn giảm mạnh còn 12.627 tỷ đồng. Giá cổ phiếu NVL không có biến động khi đứng giá 74.500 tỷ đồng sau khi kết thúc phiên cuối tháng. Ông Nhơn hiện là người đứng thứ 8 trong danh sách các tỷ phú chứng khoán, xếp trên bà Phạm Thu Hương và bà Vũ Thị Hiền.

Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Trần Đình Long) là người cuối cùng trong Top 10 với khối tài sản trị giá 9.171 tỷ đồng, giảm 341 tỷ đồng sau 1 tháng giao dịch.

Hiền Anh