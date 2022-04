Sốt “chiếc nón huyền thoại” của ông Trịnh Văn Quyết

Điều ít ai ngờ tới là chiếc mũ ông Trịnh Văn Quyết đội khi làm việc với cảnh sát lại đang gây sốt cộng đồng mạng. Nắm bắt cơ hội kinh doanh, một số trang thương mại điện tử lớn xuất hiện mẫu mũ này dưới tên gọi “Nón Huyền thoại chứng khoán”.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là chiếc mũ “lửa thiêng” cựu Chủ tịch FLC đội lại đang gây được bán trên mạng với tên gọi “Nón Huyền thoại chứng khoán”. Nắm bắt cơ hội kinh doanh, trên một số trang thương mại điện tử lớn đã xuất hiện mẫu mũ “Lửa thiêng” dưới tên gọi “Nón Huyền thoại chứng khoán” gợi nhớ đến hình ảnh một thời của đại gia Trịnh Văn Quyết khi còn tung hoành trên thị trường chứng khoán.

Điều bất ngờ là chiếc “nón Huyền thoại chứng khoán” được niêm yết giá bán chỉ 49.000 đồng/chiếc (mua lẻ) và chỉ 40.000 đồng/chiếc nếu mua từ 10 sản phẩm trở lên.

Thậm chí, đã xuất hiện phiên bản “nón Huyền thoại chứng khoán” in thêm chữ số “14.6” màu tím. Chữ số và màu sắc này chỉ mức giá của cổ phiếu FLC trước thời điểm Chủ tịch tập đoàn này bị bắt tạm giam. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu FLC đã giảm 33,42% và đã xuống dưới mệnh giá, còn 9.720 đồng/cp.

Giá bán còn 40.000 đồng khi mua từ 10 sản phẩm trở lên (ảnh trái) và phiên bản "limited" đánh dấu ngày cổ phiếu FLC đạt cột mốc 14.6 (ảnh phải).

Chiếc mũ có biểu tượng ngọn lửa khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được hãng xe danh tiếng đến từ Anh quốc thiết kế dành riêng cho ông Quyết.

Chiếc xe này có giá trị lên tới 50 tỷ đồng và được cá nhân hóa trong thiết kế trước khi bàn giao cho đại gia chứng khoán vào năm 2015. Đây chính là chiếc đầu tiên trong bộ sưu tập 6 chiếc thuộc ấn bản Đông Sơn dành riêng cho các đại gia Việt gồm: Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng được ông Trịnh Văn Quyết mua năm 2015.

Liên quan đến vụ việc thao túng thị trường chứng khoán và bán chui cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS), và bà Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

