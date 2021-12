Cổ phiếu quay đầu, cổ đông quay xe

Bất chấp sự hoảng loạn của nhà đầu tư về một sự sụt giảm của thị trường khi hầu hết các nhóm ngành chính trên thị trường chứng khoán như ngân hàng, chứng khoán, tiêu dùng, dầu khí,…đều giảm điểm, cổ phiếu của ngành dược phẩm và y tế đã đi ngược với xu hướng chung của thị trường.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua (29/11 – 03/12) nhóm ngành dược phẩm và y tế là tăng với 6,9% giá trị vốn hóa, với các cổ phiếu tiêu biểu như TNH của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng 7,8%; AMV của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tăng 10,1%; JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật tăng 13,4%; DHG của CTCP Dược Hậu Giang tăng 17,3%; DBD của CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định tăng 3,3%; DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam tăng 2,7%; LDP của CTCP Dược Lâm Đồng tăng 59,6%; và IMP của CTCP Dược Imexpharm tăng 3,6%...



Trong số đó, DHG của CTCP Dược Hậu Giang tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp với thông tin công ty đã nghiên cứu sản xuất viên nang MonuvirDHG và đang xin cấp phép lưu hành, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều trị Covid-19. Tuy nhiên, Dược Hậu Giang vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin này.

Hai phiên tăng trần đã giúp DHG đạt mức giá 116.700 đồng/cp, một kỷ lục mới về giá đối với cổ phiếu này. Trong khi đó liên tục trước đó 3 tháng liền giá cổ phiếu DHG hầu như chỉ đi ngang.

Sau khi được phép nới room ngoại lên 100%, Dược Hậu Giang đã chính thức trở thành công ty con của Taisho, đại gia Dược phẩm Nhật Bản hiện nắm giữ 51% cổ phần tại DHG.

DHG hiện diện tại 30.000 nhà thuốc trên cả nước.

9 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 2.910 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 675 tỷ đồng - thuộc top cao nhất toàn ngành; tốc độ tăng trưởng lần lượt đạt 14% và 15% so với cùng kỳ năm trước.

Giữa cao điểm đợt dịch thứ 4, nếu nhiều công ty khác phải “ngủ đông” vì giãn cách kéo dài, Dược Hậu Giang vẫn duy trì nhịp độ sản xuất và năng suất ổn định khi chủ động thực hiện sớm nhất phương án 3 tại chỗ “vừa cách ly, vừa sản xuất”.

Nếu như DHG mới chỉ đi qua hai phiên tăng trần gần đây, cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar đã trải qua 9 phiên tăng trần liên tiếp kể từ ngày 23/11 đến nay. Chuỗi tăng trần này giúp cho LDP tăng 131% lên 32.400 đồng/cp.

Chỉ riêng trong tuần qua giá cổ phiếu này đã tăng thêm 59,6%, trong khi cổ phiếu này vẫn đang trong diện bị cảnh báo từ tháng 4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là số âm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của LDP cũng không khả quan khi doanh thu trong kỳ đạt 120 tỷ đồng, giảm 33,2% so với cùng kỳ và ghi nhận lỗ hơn 16 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 20 tỷ đồng).

Vào năm 2019, CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đã chi khoảng 35 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Ladophar lên 51% sau 5 năm theo đuổi thương vụ. Kể từ đó đến nay, Nguyễn Kim đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Ladophar lên 53,91% .

Tuy nhiên, chỉ sau 8 phiên tăng giá của cổ phiếu này, ngày 02/12 vừa qua Nguyễn Kim thông báo đăng ký bán ra toàn bộ gần 6,85 triệu cổ phiếu LDP (tỷ lệ 53,91%) để lấy vốn bổ sung cho hoạt động của công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 3/12 đến 31/12/2021.

Nếu thực hiện thoái vốn thàng công, Nguyễn Kim có thể thu về 222 tỷ đồng từ thương vụ này, tạm tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu LDP.

Trong số những cổ phiếu ngành dược và y tế nói trên, TNH của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là cổ phiếu bệnh viện duy nhất đang niêm yết.

TNH đóng cửa tuần vừa qua ở mức giá 66.000 đồng/cp, tăng 7,8% sau một tuần giao dịch nhưng đã tăng 32% trong vòng một tháng qua, thậm chí tăng 120% kể từ sau khi lên sàn vào tháng 1/2021.

Hoạt động khám chữa bệnh tại TNH.

Sau khi cổ phiếu liên tục tăng giá, mới đây ông Lê Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đã đăng ký bán ra 88.200 cổ phiếu TNH. Con số này chỉ tương ứng 0,21% vốn điều lệ của bệnh viện nhưng dự kiến sẽ giúp ông Tân thu về khoảng 6 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của ông Lê Xuân Tân tại TNH sẽ giảm từ 3,83% xuống còn 3,61%, tương ứng 1,5 triệu cổ phiếu.

Cổ đông lớn nhất của TNH là ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT (12%); tiếp theo là ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc (6%); ông Vũ Hồng Minh, thành viên HĐQT (4%) và ông Nguyễn Xuân Đôn, thành viên HĐQT (10%) và ông ông Lê Xuân Tân vừa nhắc ở trên.

Được biết, ông Hoàng Tuyên là người sáng lập ra TNH và làm việc tại bệnh viện từ năm 2013. Trước đó, ông đã làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên và BHXH Việt Nam. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về luật y tế và luật BHXH.

Theo công bố của TNH, lũy kế 9 tháng đầu năm nay bệnh viện ghi nhận tổng số lượt khám đạt 247.000 lượt (tăng 33% so với cùng kỳ), với lượt khám chữa bệnh ngoại trú đạt 222.500 lượt (tăng 36% so với cùng kỳ) và nội trú đạt 24.500 lượt (tăng 18% so với cùng kỳ).

Báo cáo kết quả kinh doanh của TNH cho thấy, 9 tháng đầu năm công ty ghi nhận 308 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm.

