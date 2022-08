Tân Tạo giải trình vụ ghi 'nhầm' 1.900 tỷ tạm ứng cho chủ tịch, Vingroup tuyển 100.000 người cho nhà máy ô tô điện, CEN Land bị phạt 185 triệu đồng vì tự ý cho vay không qua Đại hội cổ đông chấp thuận... nổi bật tuần qua

Bách Hóa Xanh đóng 400 cửa hàng trong hơn 3 tháng

Chủ tịch Thế Giới Di Động cho biết Bách Hóa Xanh có thể có lợi nhuận ngay trong năm nay. Bách Hóa Xanh đang vận hành 1.740 cửa hàng sau khi đã đóng khoảng 400 cửa hàng trong hơn 3 tháng qua.

Tại buổi chia sẻ với nhà đầu tư được tổ chức chiều 19/8, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) khẳng định sau khi đóng các cửa hàng Bách Hóa Xanh hoạt động không hiệu quả, hoạt động của chuỗi bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng của tập đoàn đang tốt lên. Ông Tài cho biết lượng khách hàng, doanh thu trên từng điểm bán tăng khoảng 30% so với hồi đầu năm và con số này có thể còn cao hơn.

Cen Land bị phạt 185 triệu đồng vì 'tiền trảm hậu tấu'

Cen Land được cho biết là đã thực hiện cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, Cen Invest khi chưa được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - mã chứng khoán: CRE) với tổng mức phạt là 185 triệu đồng.

Trong đó, Cen Land bị phạt tiền 60 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt tiền 125 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100 triệu đến 150 triệu đồng) theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020.

Nguy cơ tăng nợ xấu

Tổng nợ xấu của 28 ngân hàng niêm yết khoảng 122.000 tỉ đồng tính tới 30-6-2022, tăng gần 11% so với thời điểm cuối quí 1-2022 và tăng gần 20% so với thời điểm đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các ngân hàng ở mức 2,21% tính tới thời điểm cuối tháng 6-2022, tăng 0,3% so với đầu năm.

Về cơ cấu nợ xấu, tỷ lệ nợ dưới chuẩn (nhóm 3) của các ngân hàng tính tới cuối tháng 6-2022 giảm 11% so với đầu năm. Còn nợ nghi ngờ (nhóm 4) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lần lượt tăng 20% và 40%.

Thông tư 14/2021 hết hiệu lực từ 30-6-2022 khiến rủi ro nợ xấu trở nên rõ ràng hơn với các ngân hàng, theo các chuyên gia.

VinFast sẽ tuyển dụng 80-100.000 người cho nhà máy ô tô điện

Theo Tổng giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang, về nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, với tốc độ phát triển của Vingroup, lực lượng nhân sự tăng lên mỗi ngày về chất cũng như về lượng, số nhân sự thiếu cần bổ sung thêm ngày càng gia tăng. Trong 2 năm tới, Vingroup cần 100.000 nhân sự trong đó có khoảng 20% là nhân sự cao cấp đã qua đào tạo tối thiểu là trình độ đại học. Khoảng 10% cho khối sản xuất, phục vụ sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

Cùng với việc mở mới nhà máy pin tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), mở rộng sản xuất nhà máy ô tô điện ở Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup cần tuyển gấp khoảng từ 80.000-100.000 công nhân cho các dự án này.

Trong vòng 3 năm tới, tập đoàn này đang có kế hoạch mở ra Trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu tại Khánh Hòa nhằm quy tụ những bộ óc lớn nhất thế giới với các chuyên gia đang sở hữu bằng sáng chế, các nghiên cứu chuyên sâu, Vingroup sẽ hỗ trợ họ phát triển ứng dụng để Việt Nam có một Thung lũng Silicon - nơi quy tụ tinh hoa của thế giới.

Tân Tạo ghi "nhầm" 1.900 tỷ đồng tạm ứng cho chủ tịch, giải trình ra sao?

HoSE yêu cầu Tân Tạo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan về việc điều chỉnh báo cáo tài chính quý II nhưng công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến vẫn chưa thực hiện theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở, tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông.

Tân Tạo phải giải trình vụ ghi "nhầm" 1.900 tỷ tạm ứng cho chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Cụ thể, ngày 10/8 vừa qua, HoSE đã gửi công văn yêu cầu Tân Tạo giải trình về việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý II và làm rõ các nội dung liên quan. Văn bản giải trình cần được công bố trong 24 giờ kể từ khi Tân Tạo nhận được công văn của HoSE. Kế tiếp, ngày 16/8, HoSE tiếp tục gửi công văn đề nghị Tân Tạo thực hiện giải trình theo yêu cầu.

Tuy nhiên, hơn một tuần sau, công ty lại đính chính số liệu trên báo cáo tài chính, cho biết đã "hạch toán sai". Trong bản báo cáo mới, Tân Tạo cho biết khoản phải thu với bà Yến chỉ hơn 600 tỷ đồng. Theo nội dung thuyết minh, nghiệp vụ này được thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Yến chứ không liên quan việc đầu tư dự án tại Mỹ.

N.K tổng hợp