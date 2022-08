Từ hôm nay 1/8, rút tiết kiệm trước hạn vẫn được hưởng lãi, ngân hàng nào đã thực hiện?

Từ hôm nay 1/8/2022, người dân gửi tiền vào ngân hàng nếu rút tiết kiệm trước 1 phần hoặc rút toàn bộ tiền gửi trước hạn vẫn được hưởng lãi suất và hiện một số ngân hàng đã thực hiện quy định này.

Từ hôm nay 1/8, người dân gửi tiền vào ngân hàng nếu rút tiết kiệm trước 1 phần vẫn được hưởng lãi suất (ảnh minh hoạ).

Theo Thông tư số 04/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay 1/8.

Theo đó, nếu khách hàng rút toàn bộ tiền gửi trước hạn sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Nếu khách hàng rút một phần tiền gửi thì đối với phần tiền gửi rút trước hạn sẽ áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn. Đối với phần tiền gửi còn lại, sẽ áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi khách hàng rút trước hạn một phần.

Trên thực tế, khá nhiều trường hợp khách hàng vì có việc gấp đành phải rút trước hạn mà không được hưởng một phần tiền lãi nào. Ngoài ra, cũng có không ít các khách hàng buộc phải cầm cố sổ tiết kiệm hoặc vay mượn người khác vì không muốn rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm do mất lãi. Chính vì vậy, quy định mới này của NHNN được rất nhiều người ủng hộ, không chỉ bảo vệ người gửi tiền mà còn khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm nhiều hơn, dài hạn hơn, từ đó, đem lại nguồn vốn ổn định cho ngân hàng.

Hiện tại, một số ngân hàng như Việt Á (VietABank), ngân hàng Sài Gòn (SCB), đã công bố triển khai tính năng rút trước hạn một phần tiền gửi tiết kiệm theo Thông tư 04 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tại VietABank, kể từ ngày 1/8/2022, khách hàng gửi tiền tại ngân hàng VietABank sẽ được rút một phần tiền trước hạn với lãi suất không kỳ hạn. Phần số dư còn lại khách hàng sẽ tiếp tục được gửi ở ngân hàng và hưởng mức lãi suất đã cam kết tại thời điểm ban đầu. Đáng chú ý, VietABank không chỉ áp dụng việc rút gốc một phần cho các khoản gửi từ ngày 1/8 mà với các khoản tiền gửi đang gửi tại ngân hàng trước ngày 1/8 cũng được áp dụng theo quy định này.

Còn tại SCB, cũng từ ngày hôm nay 1/8, khi khách hàng có nhu cầu rút tiền trước hạn, phần vốn rút sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do ngân hàng công bố tại thời điểm khách rút tiền. Phần số dư còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất như cam kết tại thời điểm tham gia và phải đảm bảo không thấp hơn mức quy định tối thiểu khi mở tài khoản tiền gửi.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 5/2022 đang có hơn gần 11,4 triệu tỷ đồng được tổ chức kinh tế và dân cư gửi tại các ngân hàng.



Theo đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế khoảng 5,8 triệu tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2021, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại ngân hàng đã tăng thêm khoảng 150.000 tỷ đồng.



Trong khi đó, tiền gửi của dân cư tại ngân hàng tính đến cuối tháng 5 là 5,57 triệu tỷ đồng. So thời điểm cuối tháng 4, tiền gửi của người dân trong tháng 5 đã tăng thêm 40.000 tỷ đồng. Và so với thời điểm cuối năm 2021, tiền gửi của dân cư tại ngân hàng đã tăng đến 270.000 tỷ đồng.

