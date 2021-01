Từ thu nhập 330 tỷ/năm của cô gái SN 1992, nhìn lại những người trẻ Việt 19- 20 tuổi trở thành triệu phú USD từ Facebook, Google

Trước cô gái sinh năm 1992 thu nhập 330 tỷ đồng/năm, cộng đồng cũng bất ngờ khi một chàng trai 20 tuổi thu nhập 41 tỷ đồng từ các trang mạng xã hội nước ngoài...

"Việt Nam có khoảng 50 bạn trẻ tuổi tầm 19, 20 đã trở thành triệu phú USD", đại diện Facebook chia sẻ tại một sự kiện công khai cách đây 3 năm. Ông cũng nhìn nhận con số này sẽ sớm tăng lên 100 trong tương lai.

Các triệu phú USD tuổi 19 - 20 ở Việt Nam kiếm tiền bằng cách nào?

Trước cô gái sinh năm 1992 thu nhập 330 tỷ đồng/năm, cách đây hơn 2 năm, cộng đồng cũng bất ngờ khi một chàng trai 20 tuổi thu nhập 41 tỷ đồng từ các trang mạng xã hội nước ngoài.

Anh chàng đó tên P.. Thu nhập 41 tỷ đồng cậu nhận được do các trang mạng xã hội nước ngoài như Google , Facebook, YouTube chạy quảng cáo trên các chương trình do P. viết.

Khoản tiền ấy là thu nhập P. được trả trong hai năm 2016-2017. Tính trung bình một tháng, số tiền P. nhận được lên đến 1,7 tỷ đồng.

Tuổi trẻ cho biết, P. khá ngỡ ngàng vì không biết các khoản thu nhập được chi trả từ Facebook, Google phải nộp thuế và cho biết "tại Việt Nam còn ít nhất 4 - 5 trường hợp khác cùng trong giới game có thu nhập tương đương hoặc khủng hơn, nhưng vì sao chỉ mình bị nộp thuế".

Khi nào thì kiếm tiền từ Facebook, Google phải nộp thuế? Mức thuế phải nộp là bao nhiêu?

Theo Nghị định 126, có hiệu lực từ 5/12/2020, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kiếm tiền tỷ sẽ phải tự giác khai, nộp thuế.

Cụ thể, các cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào dạng cá nhân kinh doanh. Người có thu nhập từ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế. Mức thuế phải đóng là 7% trên thu nhập, gồm 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) và 2% thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Về thu nhập khủng của các Youtuber tại Việt Nam, báo Tiền Phong dẫn theo tính toán của SocialBlade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới cho biết: Các cá nhân đang sở hữu những kênh YouTube hàng đầu tại Việt Nam có thể thu về hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ YouTube.

Cũng theo Tiền Phong dẫn lại, các kênh youtube kiếm tiền "khủng" có thể kể đến K-ICM OFFICIAL gần 600 triệu view, tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng thu nhập. Sơn Tùng M-TP Official của ca sĩ Sơn Tùng doanh thu hơn 3,4 tỷ đồng; Lê Bảo Bình của ca sĩ Lê Bảo Bình doanh thu 3,1 tỷ đồng; J97 của ca sĩ Jack doanh thu 3 tỷ đồng; Đen Vâu Official của ca sĩ Đen Vâu doanh thu 2,9 tỷ đồng...

Theo ước tính của trang Social Blade, với 4,45 triệu người đăng ký và có hơn 1,2 tỷ lượt xem, ước tính kênh Độ Mixi có thu nhập trong khoảng từ 145.700 - 2,3 triệu USD trong vòng 1 năm, tương đương 3,35 - 53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong một clip mới đây nói về nghi vấn nộp thuế 23 tỷ đồng, Độ Mixi cho biết mỗi năm anh nộp 2 loại thuế: Một khoản thuế từ thu nhập trên các kênh mạng xã hội (bao gồm cả tiền donate) ở mức 7%/tổng thu nhập năm, thuế thu nhập cá nhân khoảng 10% từ thu nhập làm việc tại các công ty.

Tuy không chia sẻ cụ thể tiền thuế đóng trong một năm là bao nhiêu, nhưng streamer cho biết tổng cộng các khoản phải nộp không đến 1 tỷ đồng, và anh vẫn đóng thuế đầy đủ từ năm 2017 đến nay.

Ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định: Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Các thông tin cần được cung cấp bao gồm giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế.

Việc này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Hàng tháng, các ngân hàng thương mại phải cung cấp cho cơ quan thuế về thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Lãi khủng từ kinh doanh online, một người ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng Theo Cục Thuế Hà Nội, năm 2020, đơn vị này thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử (Google, Facebook, Youtube) tăng 492% so với năm 2019. Cá biệt có 3 cá nhân nộp thuế trên 7 tỷ đồng, trong đó người cao nhất 23 tỷ đồng.

