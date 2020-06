Người trẻ ít vốn làm giàu bằng cách nào?

Neil Armstrong đã nói khi lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng: "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại"... Câu nói của Neil Armstrong dường như cũng đúng với việc làm giàu của những người trẻ, ít vốn.

Từ tiết kiệm đến khởi động đầu tư, người trẻ sẽ có hiểu biết về tài chính và giá trị đồng tiền - Đây sẽ là bài học thực tế quan trọng trong quy trình khởi động tài chính cá nhân

Cắt giảm chi tiêu

Bước chân đầu tiên trong hành trình 10 - 15 năm để đạt kế hoạch có tài chính khá giả ở tuổi 40 - 45; đó là cắt giảm chi tiêu mỗi tháng từ 1 - 5 triệu đồng để đưa vào tài khoản đầu tư chứng khoán. Số tiền cắt giảm từ các nguồn:

Thứ nhất, bỏ bớt 30% ăn sáng bên ngoài, tự làm đồ ăn sáng đơn giản ít tiền.

Thứ hai, tăng thời gian sử dụng các đồ vật thiết yếu và yêu thích lên 30 - 50% thời gian. Ví dụ kéo dài thời gian tới 18 tháng hoặc hơn mới đổi smartphone thay vì 12 tháng; 3 năm đổi xe thay vì 2 năm; và khi sắm mới chỉ chọn cái mình thích đã ra thị trường trên 6 tháng, tức là không phải theo xu hướng hay mẫu mới nhất.

Thứ ba, tạo phong cách với trang phục giản đơn, thể thao và lịch sự thay cho những thời trang hàng hiệu nhiều tiền và giảm ít nhất 30% chi phí thời trang...

Thứ tư, bỏ bớt 50% các buổi ăn ngoài với bạn bè, chỉ chọn lọc người thật thân; đồng thời bỏ bớt 50% đi dự tiệc đám cưới, sinh nhật... cũa những người không thật thân.

Thứ năm, xây dựng một thói quen đọc sách (văn học, khoa học phổ thông, kiến thức công việc) với một vài lát bánh quy và 1 ly cà phê tự pha (hoặc trà, sữa..) để hình thành một "niềm vui giải trí độc lập, bổ ích và rẻ tiền", bù đắp cho việc bỏ bớt những giờ đi chơi vui chốc lát bên ngoài nhưng hao tài, tốn thời gian.

Như vậy, với mức lương từ 6- 15 triệu đồng/tháng, một nhân viên văn phòng trẻ có thể tiết kiệm từ 1- 5 triệu đồng/tháng hoặc thậm chí hơn. Nếu là 2 vợ chồng trẻ thì số tiền tiết kiệm sẽ gấp đôi. Những người mới đi làm với mức lương 6 triệu đồng/tháng, đừng nản chí, phải siết chặt chi tiêu để... lòi ra 1 triệu/tháng, và hãy tin rằng lương mình sẽ tăng với chuyên môn và nỗ lực của mình. Khi đó, số tiền để dành hàng tháng sẽ tăng lên gấp đôi, gấp 3 ...(từ 1 triệu lên 2 triệu lên 3 triệu đồng...)

Chọn phương án đầu tư

Số tiền tiết kiệm có thể được dùng để đầu tư cổ phiếu hoặc bất động sản.

Đối với đầu tư cổ phiếu, đây là kênh đầu tư có rủi ro nhưng không cần vốn nhiều, và có thể tăng lợi nhuận nhanh. Phương thức đầu tư là tất cả số tiền để dành hàng tháng sẽ được sử dụng để đầu tư sau khi liên hệ một trong những bocker (môi giới) tại các công ty chứng khoán uy tín để mở tài khoản đầu tư cổ phiếu.

Hãy chọn ra một danh mục 10 cổ phiếu, xem đồ thị giá của nó, cổ phiếu nào giảm sâu thì mua để đó. Sau đó tiếp tục mua thêm từ tiền tiết kiệm. Khi giá cổ phiếu đã tăng 30% thì bán để gửi vào tài khoản… Xoay vài lần trong 2, 3 năm thì đã có số tiền để “đầu tư đất".

Trong trường hợp đầu tư thua lỗ thì sao? Hãy nhớ rằng số tiền hàng tháng này, nếu không đầu tư thì đã xài cho các thú vui, sở thích rồi, nên không thể mất hơn những gì đã mất (nếu không để dành). Sau 2, 3 năm đầu tư chứng khoán; cùng với thu nhập công việc tăng và vốn tích lũy thì các bạn có thể tính tới những kênh đầu tư khác như bất động sản...

Cần nhớ không có sự "đầu tư hợp pháp" nào có thể giúp chúng ta giàu nhanh (trừ trúng số hoặc được để gia tài); và con đường đi tới "căn nhà" tài chính vững bền tuy dài, nhưng mỗi bước đi sau sẽ có tốc độ tăng cấp số nhân so với những bước đi ban đầu (do thu nhập tháng tăng, vốn tích lũy tăng và lãi kép). Do vậy, các bạn trẻ cần quyết tâm bước đi, không có bất kỳ sự băn khoăn lo lắng, cũng như đừng vội vã mơ ngay ngày vinh quang... Và đặt biệt cần tin rằng, bước chân chúng ta bắt đầu đi hôm nay không chỉ để tạo ra số vốn an toàn cho gia đình; mà quan trọng hơn, nó sẽ hình thành trong chúng ta sự hiểu biết về "giá trị đồng tiền" để tổ chức cho cuộc sống gia đình được hạnh phúc (sung túc và lành mạnh). Đó là ý nghĩa và trách nhiệm cũa chúng ta với chính mình và người thân.

Đối với đầu tư bất động sản, với tiền còn ít, tốt nhất nên đầu tư đất nền địa phương triển vọng với chu kỳ 2 - 5 năm. Các bạn hãy chọn đất nền gần nơi dân cư hiện hữu, hứa hẹn phát triển hạ tầng. Đất nền được ngân hàng cho vay 50% là tốt nhất, bởi khi ngân hàng cho vay thì tính pháp lý ổn, tính triển vọng cũng tích cực hơn. Nếu không đủ tiền, thì có thể rủ 1, 2 người bạn thân cùng chí hướng để mua chung, đứng tên chung sổ. Nếu có tiền, hoặc gom chung đầu tư thì nên chọn mua đất có thể tách sổ ra 2, 3 miếng thì rất tốt. Các bạn dùng tiền tiết kiệm để trả lãi vay ngân hàng trong vòng 2, 3 năm đến khi đất tăng.



Thêm một lưu ý/ cần nhớ rất quan trọng là: Đã chọn cổ phiếu đàng hoàng ở vùng giá thấp, chọn đất nền ở vị trí tốt, thì cần vững tin và kiên nhẫn; và không nên kỳ vọng mua hôm nay, ngày mai tăng ngay.

Đối với cổ phiếu, thời gian chờ từ 3 tháng - 1 năm. Đối với đất nền thì thời gian chờ sinh lãi phải từ từ 1 -3 năm.

