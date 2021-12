Nghe theo lái, một F0 bị 'kẹp hàng', lỗ đến 50% danh mục, nên 'cắt lỗ hay chờ ngày về bờ' và lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Lời khuyên của chuyên gia SSI là không chỉ nên ngừng cắt lỗ mà nên dừng giao dịch. Nhà đầu tư cần xây dựng phương pháp đầu tư mới, giá trị nhỏ và không với tâm lý gỡ gạc.

Lần đầu tiên trong chương trình Bí mật đồng tiền số 2 chủ đề "Lên tàu, xuống tàu" xuất hiện một nhà đầu tư trẻ tuổi F0 bí mật đang “bị kẹp hàng” sau khi mua cổ phiếu theo đội nhóm “phím hàng”. Chân dung của nhà đầu tư này có lẽ là đại diện chung cho số đông nhà đầu tư mới lần đầu bước chân vào thị trường: Thiếu kinh nghiệm, thừa hy vọng, chưa tìm hiểu kỹ càng trước khi đặt lệnh và cũng từng có thời vinh quang mua mã cổ phiếu nào thì cổ đó “tím”.

Nhà đầu tư trẻ chia sẻ cô từng mua 1000 cổ phiếu S.. với giá 18.500 đồng, 2500 cổ phiếu S.. với giá 59.000 đồng. Tuy nhiên đến nay khoản đầu tư này đều đang lỗ 40-50% so với ban đầu. Số tiền đầu tư mà cô bỏ vào 2 mã cổ phiếu này tương đương khoảng 5 tháng lương. Đây là một số tiền khá lớn với một người đi làm công ăn lương bình thường.

“Nên cắt lỗ hay chờ tới ngày về bờ?”, đây là câu hỏi được đặt ra với ông Phạm Lưu Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research) nhằm đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư trẻ này.

Theo ông Hưng, chuyện mua cổ phiếu theo phím hàng là điều rất bình thường. Thậm chí các chuyên gia cũng nghe phím hàng. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra với nhà đầu tư này là những người phím hàng đưa ra thông tin gì, khi những thông tin đó không xảy ra thì họ phản hồi lại bạn như thế nào.

Dưới góc độ là một nhà đầu tư, đồng thời là người theo dõi tin tức chứng khoán, BTV Hoàng Nam cho rằng với những nhà đầu tư mới vào thị trường rất khó để kiểm chứng thông tin. Thậm chí có những doanh nghiệp có thể đưa những thông tin không đúng lên truyền thông. Ví dụ như thời gian vừa qua tập đoàn Hòa Phát phải bác bỏ thông tin liên quan đến việc hợp tác một doanh nghiệp.

“Nguyên tắc là khi bạn mua một cổ phiếu ví dụ như S.. vì 3 lý do a, b, c thì mình hoàn toàn có thể kiểm chứng thông tin. Nếu 3 lý do đó xảy ra thì sao, nếu không xảy ra thì sao?”, ông Hưng đưa ra lời khuyên với các nhà đầu tư F0.

Vậy lời khuyên cụ thể cho nhà đầu tư này là gì? Nên cắt lỗ hay chờ quay về bờ?

“Chờ không phải vấn đề mà vấn đề là chờ đợi bao lâu. Lời khuyên của tôi là bán đi. Một người bình thường lời khuyên là cắt lỗ nhưng với trường hợp khoản đầu tư giảm nhiều như thế này thì không chỉ nên ngừng cắt lỗ mà nên dừng giao dịch. Nghỉ không giao dịch nữa. Bạn cần xây dựng phương pháp đầu tư mới, đầu tư nhỏ thôi và không với tâm lý gỡ gạc”, chuyên gia đến từ SSI nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm “cắt lỗ” là một điều rất khó về mặt tâm lý do đặt cái tôi lên cao. Không ai muốn chấp nhận rằng mình sai mà luôn cho rằng mình hoàn hảo.

“Trong đầu tư nên đặt cái tôi của mình nhỏ xuống”, ông đưa ra lời khuyên. Ông Hưng cũng cho biết chuyên gia trên thị trường cũng sai rất nhiều. Thậm chí chuyên gia này còn dẫn lời nhà đầu tư huyền thoại Soros còn từng nói “không phải đúng hay sai mà là đúng là bao nhiêu, sai là bao nhiêu”.

BTV Hoàng Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân vào thị trường năm 2018 khi VnIndex đạt đỉnh 1.200 điểm. Lúc này anh cũng bỏ ra 50 triệu đồng đầu tư và vay margin lên được 70 triệu đồng. Mặc dù anh mua một cổ phiếu tốt ngành chứng khoán nhưng khi thị trường giảm điểm, tất cả đi xuống. Lúc này Hoàng Nam đứng trước quyết định ôm tiếp hay cắt lỗ.

“Cổ phiếu tốt nhưng thời điểm vào sai thì vẫn phải cắt lỗ”, anh đúc rút kinh nghiệm. Anh cũng chia sẻ thêm với một nhà đầu tư mới, mức cắt lỗ được khuyên nên từ 8-10%

