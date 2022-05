New Mazda CX-8 khẳng định đẳng cấp thương hiệu và sản phẩm của Mazda tại Việt Nam

Ngày 07/5/2022, Thaco Auto chính thức giới thiệu New Mazda CX-8 – mẫu SUV thế hệ mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại thất sang trọng, lịch lãm, cùng nội thất tinh tế và công nghệ cao cấp, hiện đại.

Lần đầu tiên Mazda bổ sung thêm phiên bản 6 chỗ trên New Mazda CX-8, nâng tầm mẫu xe trở thành sản phẩm cao cấp nhất, đại diện cho đẳng cấp thương hiệu Mazda tại Việt Nam.

Thành công của Mazda CX-8 tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu

Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ 6/2019, Mazda CX-8 đã nhận được sự tin chọn của giới mộ điệu yêu thích các mẫu xe đến từ thương hiệu Mazda. Hầu hết các khách hàng đều đánh giá cao thiết kế sang trọng của CX-8, hài lòng về trang bị an toàn, không gian xe thực sự rộng rãi và nhấn mạnh Mazda CX-8 là một lựa chọn lý tưởng so với các mẫu SUV 7 chỗ khác trong cùng phân khúc. Bằng chứng là doanh số gần 12.300 xe tính đến thời điểm hiện tại, góp phần không nhỏ vào tổng doanh số của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam.

New Mazda CX-8 màu mới vàng ánh kim (Platinum Quartz Metallic).

Ngoài thị trường Việt Nam, Mazda CX-8 cũng là mẫu xe được yêu thích tại nhiều thị trường trên toàn cầu, kể cả các thị trường khó tính như Úc, Nhật, New Zealand. Đây cũng là mẫu SUV có doanh số hàng đầu tại Nhật Bản và Singapore.

Mẫu xe đạt giải thưởng danh giá “Car of The Year Japan 2018 – 2019”; các chứng nhận về an toàn như: “Chứng nhận an toàn thông minh 5 sao” của NASVA 2017 – 2018, “Chứng nhận an toàn 5 sao” của NASVA 2017 tại Nhật Bản; hay “Chứng nhận an toàn 5 sao” của tổ chức ANCAP 2018 tại Úc.

Sau thành công của phiên bản Mazda CX-8 tiền nhiệm, thương hiệu Mazda tiếp tục giới thiệu phiên bản nâng cấp New Mazda CX-8, mẫu SUV đang được khách hàng trên thế giới đánh giá tích cực nhờ vào thiết kế sang trọng, cao cấp hơn với nền tảng công nghệ tiên tiến và trang bị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Kể từ khi được giới thiệu, mẫu xe đã góp mặt trong các bảng xếp hạng về xe uy tín, tiêu biểu như “Giải thưởng xe của năm 2021” tại Singapore.

Thêm vào đó, Mazda cũng ứng dụng toàn bộ những công nghệ mới nhất của mình lên xe New Mazda CX-8, đưa mẫu xe này trở thành sản phẩm cao cấp nhất và đại diện cho thương hiệu Mazda. Việc này một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển thành thương hiệu xe ô tô hạng sang của Mazda trên toàn cầu.

New Mazda CX-8 – Mẫu SUV cao cấp khẳng định đẳng cấp thương hiệu Mazda

Tại Việt Nam, Thaco Auto giới thiệu ra thị trường mẫu xe New Mazda CX-8 với 4 phiên bản: 3 phiên bản 7 chỗ bao gồm Premium AWD, Premium, Luxury và 1 phiên bản cao cấp nhất Premium AWD 6 chỗ lần đầu tiên được giới thiệu đến khách hàng. Phiên bản này được trang bị 2 cầu All-Wheel-Drive và hàng ghế 2 được bố trí theo kiểu ghế độc lập “Captain Seat” hướng đến khách hàng doanh nhân chú trọng đến tiện nghi và các tính năng an toàn cao cấp. 2 phiên bản Premium còn lại hướng đến khách hàng gia đình chú trọng thiết kế và trang bị tiện nghi, được trang bị tùy chọn 1 cầu và 2 cầu AWD. Phiên bản Luxury hướng đến khách hàng cần không gian nội thất rộng rãi, có giá trị sử dụng cao và yêu thích mẫu xe đến từ Nhật Bản.

Ngoại thất cuốn hút với vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm

New Mazda CX-8 được đánh giá là tuyệt tác sống động từ những đường nét thiết kế uyển chuyển, mượt mà hòa quyện của sự giao thoa ánh sáng và bóng tối ở mọi góc nhìn dựa trên triết lý thiết kế KODO thế hệ mới, đặc trưng riêng biệt của thương hiệu Mazda.

Phía trước xe New Mazda CX-8 là sự kết hợp của lưới tản nhiệt thiết kế kiểu mới và viền mạ Crôm “Signature Wings” tạo nên sự tương phản làm nổi bật nhận diện logo thương hiệu. Công nghệ đèn Led đa điểm hiện đại với đặc điểm 24 bóng Led bật tắt độc lập theo phân vùng duy nhất trong phân khúc. Tạo hình cụm đèn full Led phía trước vuốt ngược về thân xe là điểm nhấn ấn tượng cho khả năng chiếu sáng vượt trội, kết hợp với nẹp Crôm ở cản trước mang lại diện mạo sang trọng, lịch lãm và cuốn hút hơn.

New Mazda CX-8 thiết kế nóc xe cao, mang đến tầm nhìn rộng và tư thế ngồi thoải mái cho người ngồi phía sau. Phần cột D kéo dài về sau, mang lại cảm giác như ngồi trên một mẫu xe thể thao đồng thời gia tăng sự rộng rãi của khoang hành lý. Thân xe nổi bật với bộ mâm đúc hợp kim 19inch được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế Goshintai kiểu mới kết hợp công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp không chỉ mang đến sự mạnh mẽ, hiện đại mà còn làm tăng tính thể thao, khỏe khoắn cho New Mazda CX-8.

Thiết kế đuôi xe với triết lý đối xứng tạo cảm giác bề thế và vững chãi, với thanh Crôm kéo dài nối liền 2 cụm đèn hậu LED 3D sắc sảo và hiện đại. Có thể nói, New Mazda CX-8 chính là tác phẩm hoàn mỹ bởi sự hòa quyện giữa nghệ thuật và công nghệ dựa trên quan điểm mỹ thuật hiện đại Nhật Bản “Ít mà nhiều - Less is more”.

Nội thất đẳng cấp với phiên bản cao cấp 6 chỗ

Với chiều dài tổng thể lên đến 4.900 mm và chiều rộng 1.840 mm, đặc biệt chiều dài cơ sở lên đến 2.930 mm New Mazda CX-8 là mẫu SUV đô thị sở hữu kích thước cả bên ngoài và bên trong hoàn toàn vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc, mang đến không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho khách hàng.

Là một thương hiệu có yêu cầu khắt khe về chuẩn mực thiết kế nội thất, các chi tiết bên trong New Mazda CX-8 được chăm chút tỉ mỉ, ứng dụng những chất liệu cao cấp như da thuộc, gỗ thiên nhiên tạo nên những trang bị tiện nghi theo tiêu chuẩn như những dòng xe sang, hướng đến sự trải nghiệm hoàn hảo, đẳng cấp cho người sử dụng.

Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị da cao cấp Nappa, loại da tự nhiên, không chỉ mang đến cảm giác êm ái, mềm mại và mịn màng, thoáng khí mà còn thể hiện được sự đẳng cấp, tôn vinh giá trị và nâng cao trải nghiệm cho người sở hữu.

Cụm nút xoay điều khiển màn hình trung tâm.

Với triết lý phát triển “lấy con người làm trung tâm”, New Mazda CX-8 bố trí từng vị trí ghế ngồi một cách khoa học và thuận tiện nhất. Từng chi tiết nội thất đều được các nghệ nhân gia công tinh xảo theo tinh thần chế tác thủ công tỉ mỉ và tinh tế để tạo nên đẳng cấp khác biệt cho từng mẫu xe. Khoang lái thiết kế hiện đại, cách bố trí ghế ngồi và vị trí để chân tự nhiên, đối xứng mang đến cho người lái sự thoải mái nhất tích hợp nhiều tính năng, hỗ trợ tối đa người lái, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, thư giãn hơn.

Hàng ghế 2 phiên bản 6 chỗ.

Ngoài các phiên bản 7 chỗ, New Mazda CX-8 còn được bổ sung thêm phiên bản 6 chỗ có hàng ghế 2 được bố trí theo kiểu ghế độc lập “Captain Seat” đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân, mang đến trải nghiệm tiện nghi, sang trọng và thoải mái trong suốt quá trình di chuyển. Không chỉ được chế tác từ da Nappa cao cấp, hàng ghế 2 “Captain Seat” còn được tích hợp tính năng sưởi ghế hiện đại. Ngoài ra, hàng ghế này còn được trang bị thêm bệ tỳ tay trung tâm riêng biệt cỡ lớn sang trọng, tích hợp các phím điều khiển sưởi ghế, cổng sạc usb, hộc chứa đồ rộng rãi và ngăn để ly thuận tiện.

Ở phiên bản 7 chỗ, hàng ghế 2 rộng rãi, linh hoạt được tích hợp nhiều tiện nghi, phù hợp cho 2 hay 3 khách hàng sử dụng hoặc có thể gập 60:40 linh hoạt để mở rộng khoang hành lí khi cần thiết. Ngoài ra, với góc mở cửa xe lên đến 90 độ tại hàng ghế 2, New Mazda CX-8 được đánh giá cao khi mang đến sự thuận tiện khi ra, vào xe cho khách hàng ở hàng ghế 3 so với các mẫu xe cùng phân khúc.

New Mazda CX-8 là mẫu SUV sở hữu hàng ghế 3 có khoảng để chân lớn nhất phân khúc với chiều cao đệm ghế hợp lý mang lại tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển đường dài. Bên cạnh đó, xe được trang bị thêm cổng sạc USB, bệ tỳ tay bên hông cũng được tích hợp khay để ly đem lại sự tiện nghi cho hành khách.

Thể tích khoang hành lý trên New Mazda CX-8 khi sử dụng cả hàng ghế thứ 3 là 209 lít, đặc biệt thể tích khi hàng ghế thứ 3 gập phẳng lên đến 742 lít, thoải mái cất, giữ hành lý cho cả gia đình trong những chuyến du lịch dài ngày.

Tiện nghi cao cấp vượt trội

New Mazda CX-8 mang đến những trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt và đầy hứng khởi với nhiều trang bị tiện nghi cao cấp vượt trội trong phân khúc. Hàng ghế trước trang bị ghế chỉnh điện, tích hợp sưởi ghế, ghế lái có tính năng nhớ vị trí như phiên bản tiền nhiệm nhưng được tích hợp tính năng mới bơm lưng ghế với cấu trúc đệm ghế ôm sát cơ thể giúp ổn định cơ thể khi vào cua.

Ngoài ra, mẫu xe còn được gia tăng thêm các trang bị cao cấp mới theo từng phiên bản như: vô lăng bọc da, tích hợp tính năng sưởi vô lăng; cửa sổ trời; sạc không dây chuẩn Qi; Gương chiếu hậu trong dạng tràn viền chống chói tự động; gương chiếu hậu ngoài gập tự động tích hợp sấy kính. Đây cũng là mẫu xe duy nhất được trang bị hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập, làm lạnh nhanh, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu khi mới bước vào trong xe, cho phép hành khách tùy chỉnh nhiệt độ tại từng khu vực mà không ảnh hưởng đến các vị trí khác trong xe.

Bên cạnh đó New Mazda CX-8 còn được trang bị những tiện nghi hàng đầu phân khúc như màn hình HUD màu, hiển thị tốc độ trên kính lái; màn hình thông tin digital 7 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto; hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp được thiết kế và chế tạo đặc biệt dành riêng cho New Mazda CX-8 mang đến chất lượng âm thanh sống động, chân thực.

Không gian nội thất còn tạo điểm nhấn với các chi tiết ốp gỗ sang trọng. Tất cả các chi tiết gỗ được sử dụng trên xe New Mazda CX-8 đều là gỗ thiên nhiên được chọn lọc tỉ mỉ, bề mặt được xử lý kỹ, nâng cao đẳng cấp cho người sử dụng.

Vận hành ổn định và linh hoạt

New Mazda CX-8 sở hữu kích thước tổng thể (DxRxC) lần lượt là 4900 x 1840 x1730 mm. Mẫu xe có cấu trúc khung gầm liền khối, cùng công nghệ SkyActiv độc đáo và có hiệu năng cao. Nhờ đó, New Mazda CX-8 vận hành ổn định, linh hoạt đồng thời có mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

New Mazda CX-8 với cấu trúc ghế ngồi mới ứng dụng kết cấu SkyActiv-Vehicle Architecture định hình cột sống tự nhiên và vùng xương chậu giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi di chuyển. Thân xe được gia cố thêm các khung liên kết, khung trợ lực và các điểm nối hệ thống treo tăng cường độ cứng vững và mang lại khả năng cách âm tốt hơn.

Mẫu xe được trang bị động cơ SKYACTIV-G 2.5L thế hệ mới và ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao, cùng hộp số tự động 6 cấp được thiết kế riêng để chuyển số mượt mà, giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải.

Đây cũng là lần đầu tiên Mazda trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) trên New Mazda CX-8, chủ động tăng cường ổn định thân xe, tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, giúp người dùng có trải nghiệm lái dễ dàng, thú vị.

Bên cạnh đó với tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist giúp cho người lái dễ dàng vượt qua các địa hình khó như bùn lầy. Khi các bánh xe bị mất lực bám, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh và phân phối công suất động cơ đến các bánh xe còn lực bám trên mặt đường, giúp xe thuận lợi vượt qua các địa hình khó.

An toàn chủ động và thông minh hàng đầu phần khúc

An toàn khi di chuyển chính là ưu tiên hàng đầu của New Mazda CX-8. Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau… mẫu xe còn được trang bị Hệ thống an toàn chủ động và thông minh vượt trội i-Activsense bảo đảm an toàn cho khách hàng.

i-Activsense là tập hợp các hệ thống an toàn tiên tiến, hiện đại nhất của Mazda. Bên cạnh các hệ thống hỗ trợ cảnh báo và nhắc nhở như: cảnh báo điểm mù BSM; cảnh báo chệch làn đường LDWS; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA; New Mazda CX-8 cũng được Mazda tại Việt Nam trang bị các hệ thống hỗ trợ chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, bao gồm:

Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar - Mazda Radar Cruise Control (MRCC): Hệ thống dựa vào tín hiệu từ radar sau logo Mazda để xác định và duy trì khoảng cách với xe phía trước. Khi xe phía trước giảm tốc độ đột ngột, MRCC sẽ kết hợp cùng SBS hỗ trợ phanh chủ động, giảm thiểu tối đa nguy hiểm.

Cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh thông minh - Forward Obstruction Warning & Smart Brake Support (FOW & SBS): Hệ thống xác định và nhận diện phương tiện di chuyển phía trước, phát tín hiệu và cảnh báo nếu phát hiện nguy cơ va chạm. Đồng thời, hỗ trợ phanh chủ động giúp hạn chế tối đa các tình huống nguy hiểm. Trong thời gian cảnh báo, nếu người lái chủ động đạp chân phanh, hệ thống sẽ hoạt động với chế độ nâng cao để rút ngắn quãng đường phanh. Nếu người lái không tác động, hệ thống sẽ tự động phanh để hạn chế tối đa nguy cơ va chạm.

Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố và nhận diện người đi bộ - Smart City Brake Support (Front) (SCBS): Hệ thống sử dụng camera đặt trong gương chiếu hậu để xác định khi có xe hoặc người đi bộ di chuyển ở phía trước, đồng thời lưu ý nếu phát hiện có nguy cơ va chạm.

Hỗ trợ phanh thông minh khi lùi - Smart City Brake Support (Rear/Reverse) (SCBS): Khi đậu xe vào bãi đỗ, hệ thống sẽ sử dụng cảm biến lùi để xác định vật cản và hỗ trợ phanh chủ động nếu phát hiện có nguy cơ va chạm. Trong thời gian cảnh báo nếu người lái không tác động, hệ thống sẽ tự động phanh để hạn chế tối đa nguy cơ va chạm.

Với hệ thống hỗ trợ an toàn cao cấp, chủ động & thông minh hàng đầu phân khúc, New Mazda CX-8 mang lại cảm giác vững tin trên mọi hành trình, giúp khách hàng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng xe.

Khẳng định đẳng cấp với tinh thần phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp

Tính đến nay, đã có gần 200.000 xe Mazda do Thaco Auto sản xuất lắp ráp và phân phối tại Việt Nam. Các sản phẩm như Mazda3 và Mazda CX-5 là những mẫu xe luôn dẫn đầu phân khúc, liên tục nằm trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều năm liền. Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc CUV với hơn 49.000 xe đến tay khách hàng. Mazda3 dẫn đầu phân khúc C-sedan với gần 45.000 xe. New Mazda CX-8 tại Việt Nam được kỳ vọng tiếp nối thành công của mẫu xe này tại Nhật Bản và trên thế giới. Đồng thời, New Mazda CX-8 giúp nâng tầm sản phẩm Mazda để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng.

Bên cạnh việc đầu tư vào sản xuất lắp ráp, hoàn thiện và nâng tầm line-up sản phẩm, Thaco Auto cũng chú trọng vào việc đầu tư phát triển hệ thống Showroom, xưởng dịch vụ tiêu chuẩn nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, thuận tiện nhất. Đến thời điểm này, hệ thống phân phối Mazda gồm hơn 73 Showroom, xưởng Dịch vụ Mazda trãi rộng trên toàn quốc và đang tiếp tục được đầu tư phát triển mới.

Để đáp lại sự tin yêu của quý khách hàng, chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như nghiên cứu các giải pháp, ứng dụng CNTT thế hệ mới vào quy trình Dịch vụ sau bán hàng, mà điển hình là ứng dụng “Mazda Service” trên điện thoại thông minh. Với các tính năng đặt lịch hẹn dịch vụ, tra cứu thông tin bảo hành, hướng dẫn sử dụng xe, lịch sử bảo trì, sửa chữa xe, thông tin các chương trình chăm sóc khách hàng Mazda, tìm kiếm và dẫn đường tới xưởng dịch vụ gần nhất, đánh giá pNew Mazda CX-8,Mazdahản hồi chất lượng dịch vụ, “Mazda Service” sẽ mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích trong việc chăm sóc xe của mình trong suốt quá trình sử dụng.

Phạm Trang