Cuối năm, nhiều người không tiếc tiền lùng cây, hoa lạ, độc về chơi Tết

Chỉ còn hai tuần nữa là tới lễ Giáng sinh, 3 tuần nữa là tới Tết Dương lịch, nhưng còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng năm nay nhiều loại hoa lạ phục vụ thị trường Tết đã bắt đầu đổ về.

Giá mỗi cành đào đông đỏ này thường từ 250.000- 450.000 đồng tùy loại. Bình hoa có giá hàng chục triệu đồng

Cái tên đào đông đỏ không còn lạ lẫm với nhiều người nhưng giá đắt. Với người sành chơi hoa Tết thì được coi là một trong những loại hoa "thể hiện đẳng cấp" bởi mỗi cành đào đông đỏ không chỉ có hoa mà còn chi chít quả đỏ, tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới. Tuy nhiên, giá mỗi cành đào đông đỏ này thường từ 250.000- 450.000 đồng tùy loại.

Các loại hoa lạ được các cửa hàng hoa nhập về và rất nhiều người săn đón đặt mua để chơi Tết như mai mỹ, đào đông đỏ, tuyết mai, thanh liễu... Những loại hoa này khá lạ lẫm trên thị trường nhưng lại thu hút được phần lớn người tiêu dùng Việt ngoài sự khác lạ, thì các loại hoa này có độ bền tương đối và quan trọng là giá thành khá hợp lý.

Còn những bó tuyết mai như này có từ 3-5 cành, giá dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/1 bó.

Mấy năm gần đây, hoa thanh liễu được nhiều người săn đón vào mỗi dịp Tết về. Loài hoa này có nhiều màu sắc, có mùi thơm thoang thoảng với độ bền hoa từ 2-3 tuần. Hiện tại, giá mỗi bó được các cửa hàng hoa bán từ 120.000-150.000 đồng.

Thị trường hoa Tết năm nay lại xuất hiện thêm 1 tên khá lạ, là loại chùm quả mới về thị trường Việt Nam, đó là quả cao lương. Những chùm quả đỏ phù hợp chơi vào dịp Giáng sinh này có giá 150.000 tới 180.000 đồng 1 bó. Tuy nhiên, theo các cửa hàng bán hoa, càng gần Tết thì giá mỗi lúc 1 khác.

Chị Đỗ Phương Thảo, một người bán hoa nhập khẩu lâu năm tại Hà Nội chia sẻ: Chị thường nhập những loại hoa này về theo đơn đặt hàng từ trước. Trước đây do thời gian vận chuyển lâu nên đôi khi về tới Hà Nội gặp những rủi ro không tránh khỏi như hàng bị gãy dập, hoa không nở đúng dịp... Do đó, rút kinh nghiệm những năm trước, chị đặt những loại hoa có độ bền cao như thanh liễu, mộc lan, địa lan, đào vàng.... Tuy giá cả những mặt hàng này hơi cao nhưng bù lại, độ độc đáo, đẹp lạ vẫn thu hút người tiêu dùng so với hoa bản địa.

Những năm gần đây, cành hoa Mộc Lan cũng được nhiều người đặt mua về chơi Tết.

Mỗi bó hoa mộc lan có giá từ 170.000 - 250.000 đồng, một bó có từ 3-4 cành. Cắm hoa này rất bền, khi nở lại có hương thơm ngọt nhẹ nên được nhiều người ưa thích.

Ngoài cành thì hoa Mộc Lan còn được đặt nguyên cây trồng trong chậu chơi Tết. Hiện nhiều cửa hàng hoa nhập khẩu đặt về cho khách với giá từ 5 - 7 triệu đồng 1 cây cao khoảng 1,5m.

Năm nay, những chậu hoa địa lan được nhập về từ khi ngồng hoa còn nhỏ xíu. Người yêu hoa có thể thỏa mãn thú vui chăm sóc và ngắm những chùm hoa lớn lên từng ngày. Giá mỗi chậu địa lan tầm khoảng 600.000 - 700.000 đồng.

Hoa lộ vi (LEWISIA), một loại hoa giống hoa sen đá, ưa đất cằn, không cần nhiều đất năm nay cũng được nhập về bán cho nhiều người chơi hoa Tết. Hoa này có ưu điểm là có độ bền tương đối, nhất là khâu chăm sóc hoa không khó.

Hương hoa lộ vi thơm nhẹ, gần như ra hoa quanh năm. Giá mỗi chậu hoa lộ vi khoảng từ 120.000 - 150.000 đồng.

Với giá bán từ 150.000 - 170.000 đồng/bó, mỗi bó từ 3-5 cành, hoa anh đào cũng được nhập về bán trong dịp Tết năm nay.

Một loại hoa mới du nhập về trong năm nay đó là hoa đào vàng. Hoa đào vàng cứng cáp như hoa đào đỏ. So với hoa mai mỹ thì đào vàng có giá mềm hơn, thời gian chơi được lâu hơn.

Mỗi bó hoa đào vàng có giá từ 250.000 - 300.000 đồng, mỗi bó có từ 5- 7 cành to.

Theo chị Hoài Hương, một chủ cửa hàng hoa trên phố cổ Hà Nội chia sẻ, những loại hoa nhập từ nước ngoài về tuy đắt nhưng được nhiều người ưa chuộng bởi độ bền của hoa khá lâu, có loại chơi được cả tháng, từ trước Tết tới rằm tháng Giêng.

Do đó, xu hướng khách đặt hàng các loại hoa nhập năm nay nhiều hơn hẳn so với năm trước. Mỗi bình hoa có giá từ vài trăm tới vài triệu đồng nhưng khách hàng sẵn sàng đặt tiền trước để người bán nhập về và không muốn chờ đợi lâu.

