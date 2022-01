TechnoPark Tower – Biểu tượng xanh đẳng cấp quốc tế với chứng nhận LEED Platinum danh tiếng

TechnoPark Tower – một công trình nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park vừa chính thức nhận chứng chỉ danh giá LEED Platinum từ Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ.

Sự công nhận của một tổ chức uy tín toàn cầu với các tiêu chí khắt khe đang lan tỏa cảm hứng sống xanh – sống có trách nhiệm tới từng thành viên làm việc bên trong tòa nhà nói riêng và toàn bộ cư dân đại đô thị nói chung.

Môi trường làm việc xanh đúng nghĩa

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tại Hà Nội đang lên kế hoạch dời trụ sở về tòa TechnoPark Tower nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Đây là công trình biểu tượng mới phía Đông Thủ đô khi vừa chính thức nhận chứng chỉ danh giá LEED Platinum từ Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ. Tòa tháp văn phòng hiện đại bậc nhất này được đánh giá sở hữu môi trường làm việc lý tưởng với việc sở hữu bởi 3 giá trị cốt lõi Xanh – Thông minh – Vì sức khoẻ. Đặc biệt, rất nhiều người đã bị thuyết phục với các tiêu chuẩn xanh của tòa tháp văn phòng này.

Anh Trần Anh Tuấn, cán bộ nhân viên VinFast thực sự “phải lòng” TechnoPark Tower ngay những ngày đầu chuyển đến đây làm việc. Là người yêu thiên nhiên, anh Tuấn không thể hài lòng hơn khi nơi làm việc không khác gì một khu vườn tự nhiên tràn ngập sắc xanh. Theo tính toán, mật độ cây xanh trong tòa nhà chiếm tới 25% diện tích, tương đương hơn 2.600 m2 và không gian mở lên tới 30%.

Không chỉ khu vực tầng trệt mà cả khu vực trên mái, thậm chí là ở giữa các tầng 41, 42, 43 cũng đầy hoa lá, mang tới năng lượng sạch từng phút giây cho anh và các đồng nghiệp. Vườn thư giãn trên tầng cao chính là điểm đến mà anh Tuấn thường hay lui tới vì có thể “phóng tầm mắt” vào không gian sinh thái 420ha phủ đầy cây xanh và mặt nước.

Không gian xanh ngập tràn xung quanh công trình xanh TechnoPark Tower

Hiệu suất làm việc sẽ cao hơn khoảng 15% ở các văn phòng được trồng nhiều cây, theo nghiên cứu của TS Chris Knight đến từ Đại học Exeter, Anh. Điều này khiến Anh Tuấn tâm đắc nhất.

“Phần lớn các vật liệu sử dụng trong tòa nhà cũng đều thân thiện với môi trường, có hàm lượng chất hóa học thấp. Từ nội thành tới công ty làm việc mỗi ngày cũng có thể gọi là một hành trình xanh vì tôi chọn đi VinBus – loại xe điện thân thiện với môi trường. Chỉ có thể nói, mọi thứ thật tuyệt vời”, Anh Tuấn chia sẻ.

Là nhân viên đang làm việc tại TechnoPark Tower và là cư dân Vinhomes Ocean Park, căn hộ của chị Hòa An chỉ cách toà văn phòng vài bước chân. Sống và làm việc trong lòng đại đô thị sở hữu nhiều kỷ lục, chị An yên tâm vì mỗi ngày đều được hít thở không khí thực sự tinh khiết. “Điều tôi tâm đắc nhất là ở TechnoPark hoàn toàn không ngửi thấy mùi thuốc lá. Tôi cũng không nhận thấy có sự khác biệt nào khi hít thở bên ngoài khu đô thị với bên trong tòa nhà vì không khí tươi được bơm mọi khu vực” – chị Hòa An nói. TechnoPark Tower được trang bị hệ thống cấp gió tươi hoạt động tự động theo tín hiệu từ cảm biến CO2 đặt trong văn phòng, hệ thống hút khí thải tầng hầm hoạt động tự động theo tín hiệu cảm biến CO, FCU hoạt động theo cảm biến nhiệt độ tích hợp tại bộ điều chỉnh nhiệt.

Không chỉ đảm bảo môi trường làm việc cho từng nhân viên, TechnoPark Tower còn góp phần hiện thực hóa sứ mệnh lớn hơn, đó là cùng ngăn chặn biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp. Với các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tòa nhà tiết kiệm đến 17,4% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm, đồng thời giảm thiểu hiệu ứng truyền nhiệt theo cả 2 chiều từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Nỗ lực cho thấy trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu của chủ đầu tư Vinhomes với thông điệp tốt lành sẽ được lan tỏa và mỗi thành viên trong tòa nhà sẽ đều có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Biểu tượng xanh vươn tầm thế giới

Để kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, chinh phục những người khó tính nhất, ngay từ đầu, Vingroup đã định hướng thiết kế và vận hành TechnoPark Tower theo tiêu chuẩn LEED Platinum - cấp độ cao nhất của hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh Hoa Kỳ. Bộ tiêu chuẩn gồm 9 tiêu chí khắt khe gồm: vị trí và kết nối giao thông, khả năng giảm tiêu thụ năng lượng, tận dụng nguồn nước hiệu quả, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, môi trường phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng môi trường sống trong nhà, tính sáng tạo trong thiết kế, thiết kế tích hợp và điểm thưởng vùng. TechnoPark Tower đã đáp ứng toàn bộ 9 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí giành điểm tuyệt đối.

TechnoPark Tower có thể tết kiệm đến 17,4% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm nhờ thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn LEED Platinum

Toàn bộ mặt ngoài của toà nhà được bọc kính hộp tiết kiệm năng lượng Low-E dày 26 mm giúp ngăn chặn hiệu quả quá trình truyền nhiệt từ cả hai chiều tất cả các tầng. Để có nguồn năng lượng xanh, mạng lưới điện năng của tòa tháp được trang bị hệ thống tấm quang năng rộng 3.000 mét vuông nổi trên mặt nước hồ liền kề, cung cấp 600KWp cho tòa văn phòng.

Bên cạnh đó, tòa nhà cũng được trang bị gần 3.000 cảm biến chuyển động Siemens có khả năng phát hiện nơi không có chuyển động để tự động bật, tắt ánh sáng ở khu vực không có người dùng, tự động giảm ánh sáng ở khu vực hầm gửi xe, tối ưu chi phí năng lượng...

Đặc biệt, để khuyến khích khách thuê sử dụng các phương tiện giao thông xanh thân thiện với môi trường, một hệ thống trạm sạc cho xe điện đã được bố trí ngay tầng hầm; 660 vị trí đỗ xe đạp và phòng tắm cho các khách thuê thích đạp xe đến văn phòng làm việc. Ngoài ra, ngay cạnh tiền sảnh của tòa tháp là điểm đón xe buýt điện thông minh VinBus, giúp khách thuê được kết nối nội khu và ngoại khu bằng phương tiện giao thông công cộng xanh.

TechnoPark không chỉ là niềm tự hào mới của cư dân Thành phố Biển hồ mà còn là một biểu tượng công trình xanh mới của Hà Nội, tạo cảm hứng cho các dự án – sản phẩm xanh tiếp theo ra đời, góp phần tạo hiệu ứng lan truyền để xây dựng nên “một Việt Nam xanh” trong tương lai.

Minh An