Sunshine Sky City nhận “cú đúp” giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2022

Không chỉ vinh danh là dự án căn hộ cao cấp kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2022 - Best Lifestyle Luxury Condo Development Vietnam 2022 Sunshine Sky City còn giành giải thưởng Vietnam People’s Choice Award for Project of the year 2022.