Thịt lợn nhập khẩu đắt khách, siêu thị lớn tung bán khắp cả nước

Tính đến ngày 13/4, Việt Nam nhập khẩu hơn 46.402 tấn thịt lợn đông lạnh, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019; thịt chủ yếu nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha, Nga.

Trong khi giá thịt lợn trong nước không có dấu hiệu hạ nhiệt, người tiêu dùng đã bắt đầu chuyển hướng sang dùng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu.

Thịt lợn đông lạnh nhập khẩu bán tại siêu thị

Gần đây người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua mặt hàng này tại siêu thị lớn. Ngoài ra, trên chợ online, thịt lợn nhập khẩu được rao bán tràn ngập, với giá rẻ hơn thịt lợn trong nước từ 30.000-50.000 đồng/kg tùy loại.

Tò mò với thịt lợn nhập khẩu giá rẻ, chị Nguyễn Minh Phương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị đã mua thử 1kg thịt ba chỉ trên chợ online với giá 149.000 đồng/kg, rẻ hơn khoảng 20.000/kg so với thịt lợn tươi chị mua ở chợ gần nhà và rẻ hơn khoảng 40.000-100.000 đồng/kg thịt ba chỉ mua tại siêu thị.

“Lúc mua tôi cũng khá e dè nhưng khi chế biến lên, cả nhà ai cũng khen ngon, ăn không khác gì thịt lợn tươi. Khi rán, bì không bị bắn, mỡ không văng ”, chị Phương cho hay.

Cũng mua thịt lợn nhập khẩu về ăn thử, chị Thùy Dương (Cầu giấy, Hà Nội) cho biết, chị đã làm thử món sườn nướng từ thịt lợn nhập khẩu, thịt ăn ngon như thịt lợn tươi thông thường và đặc biệt là giá rẻ, chỉ có 100.000 đồng/kg.

“Thịt lợn nhập khẩu có chứng nhận, nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam nên tôi cũng yên tâm về chất lượng”, chị Dương cho hay.

Tuy nhiên, theo chị Dương, một số sản phẩm thịt lợn nhập khẩu hiện nay chênh lệch với giá thịt lợn tươi trong nước không nhiều, chỉ 10.000-20.000 đồng/kg. Vì thế, nếu mua online, tính cả tiền ship thì đắt hơn cả thịt lợn tươi trong nước. Ví dụ như thịt ba chỉ đông lạnh nhập khẩu phổ biến từ 130.000-150.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, trong khi thịt ba chỉ tươi trong nước bán tại chợ khoảng 160.000-170.000 đồng/kg; nạc đùi 150.000 đồng/kg…

Trước đây, tại nhiều siêu thị ở Hà Nội không bán thịt lợn nhập khẩu bởi các siêu thị cho rằng thói quen tiêu dùng của người dân chỉ thích thịt tươi, có bán thịt nhập khẩu thì cũng không có khách mua. Có siêu thị bán thịt lợn nhập khẩu nhưng số lượng chỉ chiếm 1-2%, sản lượng tiêu thụ không đáng kể.

Tuy nhiên, trước tình trạng giá thịt lợn trong nước giữ ở mức cao trong thời gian dài, trong khi người tiêu dùng đang gặp nhiều khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều siêu thị đã phân phối mặt hàng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu góp phần kéo giá, bình ổn mặt hàng này.

Đại diện siêu thị Big C cho biết, sau tuần lễ thịt lợn nhập khẩu từ ngày 18/4 đến 26/4., khách hàng ưa chuộng nên Tập đoàn Central Retail đã quyết định áp dụng mở rộng chương trình này ra toàn bộ các siêu trên toàn quốc.

“Từ trước đến nay người tiêu dùng có thói quen dùng thịt tươi và e dè với thịt lợn nhập khẩu nhưng khi mua về dùng thử thì chất lượng tốt. Các sản phẩm thịt nhập khẩu bày bán tại siêu thị có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng, có kiểm nghiệm, kiểm dịch, nên khách hàng có thể yên tâm. So với thịt lợn tươi trong nước, giá thịt lợn nhập khẩu rẻ hơn đến 40%. Sức mua tốt, ngoài dự tính nên chúng tôi đã mở rộng bán thịt lợn nhập khẩu trên toàn quốc”, đại diện siêu thị cho hay.

Theo đó, tại các siêu thị Big C ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Nam, từ ngày 24/4 đến hết ngày 3/5/2020, áp dụng khuyến mãi từ 10% đến 15% đối với 7 sản phẩm thịt lợn nhập khẩu (Brazil, Canada, Mỹ, Ba Lan, Đức). Theo siêu thị, đây là các sản phẩm thịt lợn chủ lực, khách hàng ưa chuộng, giá tốt hơn nhiều so với giá theo tươi cùng loại. So với thịt lợn trong nước, các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu được bày bán đang rẻ hơn khoảng 20% đến 40%.

Giá bán cụ thể như thịt sườn giảm còn 119.000 đồng/kg; Thịt cốt lết giảm còn 88.000 đồng/kg; Thịt ba rọi giảm còn 134.000 đồng/kg; Thịt nạc dăm giảm còn 123.000 đồng/kg; Thịt chiên sốt cà chua giảm còn 149.000 đồng/kg; Thịt xào kim chi giảm còn 109.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Trung, 5 sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Canada, Brazil, Nga gồm: Sườn non, nạc đùi, xương ống, thịt ba rọi, cốt lết, cũng được Big C áp dụng khuyến mãi giảm giá đến 20%.

Hệ thống cửa hàng Bách hoá XANH cũng cho hay, thời gian gần đây, lượng tiêu thụ thịt lợn nhập khẩu từ Nga, Brazil… đã bắt đầu tăng lên. Giá bán mặt hành này chênh lệch thấp hơn so với thịt lợn tương sống từ 20% - 50%. Trong hệ thống, tỷ lệ thịt lợn nhập khẩu đã chiếm đến 20% và mặt hàng này bắt đầu được người tiêu dùng hưởng ứng tích cực.

Thịt lợn nhập khẩu cũng đã có mặt tại hệ thống Vinmart từ chi nhánh Quảng Bình trở vào Nam.

Theo ông Vũ Vinh Phú- nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, việc thịt lợn nhập khẩu khó tiêu thụ là do thiếu quảng bá, thiếu hệ thống phân phối. Mặt khác, thói quen của người tiêu dùng vẫn thích ăn thịt lợn mới giết mổ. Vì thế, ông Phú cho rằng, để cạnh tranh thì thịt lợn nhập khẩu giá phải chênh lệch từ 30 - 40% so với thịt nội và cần có hệ thống phân phối rộng khắp.

Bộ NN&PTNT đã báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó kiến nghị Bộ Tài Chính nghiên cứu, chính sách giảm thuế nhập khẩu thịt lợn nhằm tăng cường nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo bảo cân đối cung-cầu.

Diệu Thùy