Những “cự phú” tuổi Sửu nổi tiếng ở Việt Nam

Theo tử vi, chăm chỉ cần cù là một trong những điểm nổi bật nhất của người tuổi Sửu. Công việc và kiếm tiền với họ luôn là thứ quan trọng nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Sửu luôn là mẫu người khẳng khái và trầm tính. Họ thường rất hiền lành và thích sự bình yên. Họ thường không thích tới những nơi ồn ào mà thường đến những chỗ có không gian yên tĩnh.

Người tuổi sửu có xu hướng là người hướng nội luôn biết cách tìm ra phương án hay nhất trong công việc hoặc cách giải quyết thấu tình đạt lý trong cuộc sống.

Trên đường công danh, người tuổi Sửu có chí tiến thủ, đôi khi hơi mạo hiểm. Họ luôn muốn làm những việc lớn dựa trên trí thông minh của mình để làm rạng rỡ tổ tông. Thường thì người tuổi Sửu luôn được quý nhân phù trợ và có thể giàu sang nổi tiếng.

Ngoài việc giỏi tạo chữ tín trong cuộc sống người tuổi sửu cũng rất giỏi trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Họ khá chỉn chu về hình ảnh, luôn có thái độ điềm đạm nhã nhặn và tạo ấn tượng tốt với mọi người, luôn được người khác quý mến mỗi khi tiếp xúc. Trong kinh doanh, người tuổi Sửu hợp tác với người tuổi Tý sẽ thành công rất lớn.

Họ là những người sinh năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997,… Tại Việt Nam, có không ít những “cự phú” là người tuổi Sửu. Trong số đó, nổi tiếng và giàu có nhất phải kể đến tỷ phú Trần Đình Long, ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát, người được mệnh danh là “vua thép” của Việt Nam.

Năm 2020 ông Trần Đình Long đã vươn lên trở thành người giàu thứ hai trên TTCK.

Ông Trần Đình Long sinh năm Tân Sửu 1961 tại Nam Định, năm nay vừa tròn 60 tuổi. Năm 2020 là một năm khá thành công đối với cá nhân ông nói riêng và Tập đoàn Hòa Phát nói chung. Đó là việc Hòa Phát khánh thành và đưa vào khai thác nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, góp phần củng cố vị thế doanh nghiệp nắm giữ thị phần thép xây dựng số 1 tại Việt Nam.

Cá nhân ông Long cũng lần đầu tiên có bước “đại nhảy vọt” lên vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn gấp đôi trong năm 2020. Điều này đã giúp khối lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của vợ chồng ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát đạt 1,9 tỷ USD, theo dữ liệu Bloomberg. Hiện giá trị cổ phiếu HPG do cá nhân ông Long nắm giữ đạt khoảng 35 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 1,5 tỷ USD.

Cũng bước sang tuổi 60 như ông Long, nữ doanh nhân Trương Thị Lệ Khanh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn) hiện nằm trong top 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản trị giá khoảng 2.800 tỷ đồng.

Người phụ nữ được mệnh danh là “Nữ hoàng thủy sản” sinh ra và lớn lên tại An Giang. Sau khi nhận tấm bằng Cử nhân kinh tế tại Đại học Tài chính kế toán TP.HCM, bà Khanh công tác tại Sở Tài chính tỉnh An Giang vào những năm trước đổi mới, sau đó trải qua các vị trí kế toán trưởng, phó giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh An Giang.

"Nữ hoàng thủy sản" Trương Thị Lệ Khanh. Ảnh: VHC.

Cơ duyên khiến bà Khanh đến với con cá tra, cá basa bắt đầu từ khi bà tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Vĩnh Hoàn (nay là CTCP Vĩnh Hoàn) vào năm 1997. Ngay từ khi mới thành lập, bà Khanh đã giữ vai trò Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc công ty.

Thời gian gần đây, bà Trương Thị Lệ Khanh rút khỏi vai trò CEO và chỉ còn đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn. Hiện nay, Thủy sản Vĩnh Hoàn có hơn 6.000 nhân viên và 6 nhà máy chế biến. Bà Khanh là một trong hai người Việt được Forbes bình chọn top 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2020.

Một nữ doanh nhân tuổi Sửu đầy bản lĩnh khác là bà Lê Hoàng Diệp Thảo – CEO Trung Nguyên International, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu cà phê King Coffee.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Mặc dù vướng vào những rắc rối pháp lý liên quan đến đời sống hôn nhân kể từ năm 2014 đến nay, nhưng không thể phủ nhận “Madam Thảo” đã chèo lái con thuyền TNI vượt qua nhiều sóng gió và đã gặt hái được những thành công nhất định ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi ra mắt, King Coffee đã chinh phục thị trường nội địa và hơn 120 nước trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga… Bản thân bà Thảo cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá, và gần đây nhất là giải CEO được ngưỡng mộ nhất tại Việt Nam năm 2020 trong lĩnh vực Food & Beverage.

Xây dựng King Coffee trở thành một trong 10 thương hiệu cà phê hàng đầu châu Á, là một hạt nhân quan trọng trong ngành nông nghiệp chiến lược của Việt Nam là mục tiêu trước mắt của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ngoài những doanh nhân kể trên, trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam còn có rất nhiều doanh nhân tuổi Sửu. Nổi bật trong số đó là CEO của hai doanh nghiệp lớn của Việt Nam gồm: ông Nguyễn Hùng Minh (CEO Thaco Group) và ông Trần Kinh Doanh (CEO Thế giới Di động).

Ngân Giang