Chàng sinh viên tỉnh lẻ gây sốt trong giới trẻ với mô hình khởi nghiệp không giống ai trở thành CEO nổi tiếng

Mới 27 tuổi, nhưng hiện Huỳnh Văn Khải đã sở hữu một công ty truyền thông, chuỗi ảnh viện cho bé và gia đình, ảnh viện cưới, một tạp chí, một xưởng may thời trang chuyên cho trẻ em và trang phục áo cưới, vest.



Cú lội ngược dòng



Vài năm về trước, cái tên Huỳnh Văn Khải, một 9X người Quảng Ngãi khởi nghiệp với dự án Alone coffee (cà phê dành cho người cô đơn) đã tạo cơn sốt trong giới trẻ Hà Nội nhờ mô hình bán cà phê kết hợp với dịch vụ ghép đôi cho những thanh niên cô đơn. Khi ấy, Khải mới là sinh viên năm 4. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả trong chặng đường khởi nghiệp của chàng trai 9X này.

CEO Huỳnh Văn Khải tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi.

Khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, hành trình đến với thành công của Khải là cả một nỗ lực dài. Quê ở xã Bình Chương (Bình Sơn), sau khi tốt nghiệp Trường THPT Bình Sơn, Khải thi đậu vào Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi nhận ra ngành học chưa thật sự như kỳ vọng, Khải mạnh dạn từ bỏ trong sự lo lắng của gia đình để ngược đường ra Bắc và... thi đậu Học viện Ngân hàng Hà Nội.

“Vừa nhập học, ba mắc bệnh, kinh tế khó khăn. Chị gái chưa tốt nghiệp, em gái sắp sửa vào đại học, điều đó khiến bản thân tôi luôn trăn trở, phải kiếm việc làm để việc học của bản thân và em gái không bị gián đoạn”, Khải nhớ lại.

Từ đó, Khải bươn chải đủ việc nơi đất khách quê người, sau đó xin vào làm việc tại một ảnh viện nhỏ ở Hà Nội. Với những hiểu biết về thị trường, cậu sinh viên đã mạnh dạn đề xuất với quản lý áp dụng triệt để “marketing online” vào ngành ảnh. Lúc đấy, đây vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ, ít người theo đuổi, đặc biệt là đối với các cửa hàng nhỏ thì marketing online càng xa lạ hơn. Nhưng nhờ vậy mà năng lực của Khải được công nhận, từ vị trí sale đã nhanh chóng được đề bạt lên làm quản lý, giúp công ty mở rộng thêm 3 ảnh viện khác.

Dù vậy, với khát khao khởi nghiệp, Khải không ngần ngại xin nghỉ việc để bắt đầu hành trình tự chủ... làm ăn. Ảnh viện cho bé và gia đình King Studio ra đời cơ sở đầu tiên vào năm 2013. Tiếp đến là chuỗi cà phê dành cho cún “K’s Coffee” và “Alone Coffee”, rồi Công ty Dược phẩm Dak Pharma. Khi ấy, Khải vẫn còn là sinh viên.

Huỳnh Văn Khải là giám khảo tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 2.

Sau này, khi ra trường, Khải còn sở hữu và quản lý tạp chí Photos and Travel, chuỗi ảnh viện áo cưới Dak Wedding với 5 cơ sở; một nhà máy may chuyên may trang phục cho trẻ em, áo cưới và vest vừa phục vụ cho việc kinh doanh, vừa cung cấp cho thị trường. Đến nay, thương hiệu King Studio đã phủ sóng khắp toàn quốc, với hơn 30 chi nhánh lớn nhỏ. Trong đó, có 1/3 tổng số chi nhánh do Dak Group đầu tư, còn lại là nhượng quyền, với chi phí dao động trung bình từ 600 triệu - 1 tỷ đồng, tùy thuộc vào quy mô. Mỗi tháng, toàn hệ thống King Studio cho doanh thu khoảng 4 tỷ đồng.



Về quê truyền cảm hứng khởi nghiệp



CEO Huỳnh Văn Khải hiện là thành viên trong Ban cố vấn CLB Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Dành nhiều tâm huyết cho phong trào khởi nghiệp, những chuyến bay từ Hà Nội - Quảng Ngãi và ngược lại diễn ra thường xuyên hơn. Bận rộn, lại phải di chuyển liên tục, song Khải không bận tâm vì đã được “sưởi ấm” trong những lần truyền lửa cho các startup, thanh niên trong tỉnh.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Khải đã thành công với những dự án khởi nghiệp gây sốt.

Theo Khải, phong trào khởi nghiệp ở Quảng Ngãi đang ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, ở một mặt nào đấy vẫn còn những hạn chế từ chính những người khởi nghiệp. Người khởi nghiệp chưa thật sự thoát ra khỏi vùng an toàn, chưa vượt qua được chính mình. Nhiều dự án vẫn chỉ dừng lại ở ý tưởng, hoặc có sản phẩm nhưng chưa phát triển xứng tầm. Vì thế, Khải muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các startup.



Không “đẽo cày giữa đường”, cũng chẳng ngại thử thách bản thân, chính những điều đó đã khiến một cậu sinh viên tỉnh lẻ, sớm trở thành một CEO tự tin trên thương trường. Thời gian tới, chàng trai 9X sẽ nỗ lực kết nối các nhà đầu tư đến với các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của tỉnh nhà. Song song với đó Khải đang phát triển dự án Dak School, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục ở Quảng Ngãi, từng phải dừng lại vì dịch Covid-19. Còn cả một chặng đường dài phía trước để Khải - một người trẻ năng động, giàu nhiệt huyết viết tiếp ước mơ của mình và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ.

Có nền tảng vẫn tốt hơn

Không ít sinh viên đặt câu hỏi có nên khởi nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có nên bỏ học để khởi nghiệp, Khải khẳng định việc học là vô cùng quan trọng. Và nếu được, hãy hoàn thành việc học trước khi khởi nghiệp, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Như Khải, dù bận rộn, nhưng anh vẫn không ngừng theo đuổi việc học. Sau tấm bằng đại học loại ưu, Khải đã có bằng thạc sĩ của Pháp, hiện nay vẫn đang tiếp tục học cao hơn, để phục vụ cho những dự định sắp tới.

