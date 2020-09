Cô gái say mê trồng sen trắng cổ, chế tranh lá sen độc đáo xứ Huế

Từ trồng sen... đến trà sen

Chị Diệu Huyền không ngại đầm mình trong bùn, quyết khởi nghiệp với sen trắng.

Vốn học chuyên ngành công nghệ sinh học của ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh), lại luôn đau đáu muốn gìn giữ và phát triển sen Huế, chị Huyền đã quyết chọn khởi nghiệp với sen trắng cổ - loài hoa hiện đang được trồng quá ít và có nguy cơ mai một, mất dần.

Để bắt đầu trồng sen, bên cạnh việc tìm tài liệu trong ngành sinh học, chị Huyền còn gặp những nông dân trồng sen lâu năm, các nghệ nhân trồng sen để học tập và kết hợp trong việc tìm giống, nuôi trồng và chăm sóc.

Thế rồi, chị đã xin Ban quản lý Trung tâm bảo tồn di tích Huế để được trồng sen bên trong lăng tẩm, kinh thành Huế. Cùng với đó, chị Huyền cũng thuê thêm hồ của người dân để trồng sen.

Chị kể, có những hồ kín đặc bèo, rau muống nên khá mất công thuê người dọn sạch để trồng sen, nhưng thời gian trôi đi các hồ sen mọc tốt tươi, nở hoa chị thấy lòng vui phơi phới khi góp phần tạo cảnh quan xanh, đẹp cho các hồ, các khúc sông.

Song, để có được những hồ sen như thế cũng không phải dễ dàng, có những hồ sen phải trồng nhiều lần mới mọc lên được bởi còn phụ thuộc vào những yếu tố môi trường.

“Khi dịch bệnh, mọi người nghỉ ở nhà thì tôi phải đầm mình trong hồ sen để xử lý mong cho sen trắng phát triển. Ai cũng bảo bỏ qua đi không trồng nữa nhưng tôi vẫn quyết tâm trồng và có lúc phải đến lần thứ tư sen mới mọc lên được”, chị Huyền chia sẻ.

Chị Huyền sử dụng công nghệ sấy lạnh giúp giữ được 80% màu sắc và hương vị của hoa sen.

Mỗi mùa sen chỉ có thể kéo dài khoảng 3-4 tháng, nhưng với việc áp dụng công nghệ vào trồng sen, chị Huyền có thể kéo dài mùa sen tới 6 tháng.

Sen trắng được chị Huyền dùng để làm các loại trà sen và để có thành phẩm trà sen, chị vừa ướp sen tại hồ, vừa dùng công nghệ sấy lạnh.

“Công nghệ sấy lạnh giúp giữ được 80% màu sắc và hương vị của hoa, đồng thời sản phẩm sẽ có mặt suốt 4 mùa trong năm. Vì thế, các sản phẩm trà hoa sen sấy lạnh; trà hoa sen ướp xổi; trà tâm sen; trà lá sen... của Huyền được nhiều người yêu thích”, chị Huyền cho hay.

Không chỉ bán các sản phẩm trong nước, chị Huyền cho biết, sản phẩm trà sen được nhiều khách hàng nước ngoài như Pháp, Mỹ rất thích nhưng chủ yếu chị chỉ bán trên các trang thương mại điện tử chứ chưa có đủ lượng sản phẩm lớn để xuất khẩu dù đã có đơn vị đề cập tới.

Độc đáo những bức tranh lá sen

Lá sen được sử dụng làm thành những bức tranh lạ mắt, độc đáo....

Không chỉ dừng lại ở việc trồng sen, làm trà sen, chị Huyền và cộng sự còn cho ra đời thêm những sản phẩm tranh lá sen.

Bước đầu là tuyển chọn những lá sen tiêu chuẩn từ hồ. Với kiến thức về công nghệ sinh học, chị Huyền xử lý lá sen khi được hái lên để làm sao giữ được độ bền, độ mềm mại. Sau đó, phối lá để cho ra những bức tranh lá sen độc đáo.

Không chỉ vậy, chị còn làm ra những phôi tranh giúp những ai yêu thích môn mỹ thuật có thể tự tay vẽ hình ảnh, màu sắc phù hợp với sở thích, căn nhà của mình.

Chị Huyền tiết lộ, nếu như mỗi một bức tranh lá sen nước ngoài bán trên trang amazon có giá khoảng 4,8 triệu đồng thì ở cửa hàng của chị chỉ bán giá vài trăm ngàn đồng.

Sen Huế rất có thương hiệu nhưng chưa được chú trọng phát triển mà giá trị sen Huế rất cao. Vì thế, chị muốn lan tỏa từ những sản phẩm này để mọi người có trải nghiệm để yêu sen hơn – một biểu tượng quốc hoa Việt Nam. Không chỉ khách hàng trong nước mà nhiều khách nước ngoài đã đều biết đến sen Huế - là điều mà chị Huyền rất tự hào.

Mộc Truly Hue's do chị Diệu Huyền sáng lập và điều hành là dự án đã vinh dự nhận được giải A do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Đây là sự động viên lớn trước sự nỗ lực của chị Huyền khi thực hiện khát khao gìn giữ loài sen cổ đất cố đô.

Minh Thư