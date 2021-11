“Sống phong cách Masteri” - lối sống khác biệt chỉ có tại các dự án thuộc Masteri Collection

“Sống phong cách Masteri” được định hình từ ba yếu tố: Sống Tinh tế - Sống Trải nghiệm - Sống An yên, là thành quả được Masterise Homes “may đo” từ quá trình nghiên cứu những xu hướng văn minh về phong cách sống toàn cầu, và từ chính những mong muốn của người Việt về ngôi nhà, không gian sống mơ ước.

Theo đại diện Masterise Homes, tầm nhìn của đơn vị này không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo các tuyệt tác kiến trúc, mà còn mang đến một phong cách sống chuẩn quốc tế xứng tầm: “Điều này được kết thành tại Masteri Collection cùng ‘Sống phong cách Masteri’, qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, định hướng đúng đắn, năng lực thực thi quốc tế và kinh nghiệm tích lũy của một đội ngũ tinh anh từ khắp nơi trên thế giới.

Sự ra đời của “Masteri Collection – Sống phong cách Masteri” được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới nhằm hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm cuộc sống của người dân Việt Nam tại các dự án Masteri đẳng cấp quốc tế phát triển bởi Masterise Homes”.

Hà Anh Tuấn trở thành người truyền cảm hứng về “Sống phong cách Masteri”

Đồng hành cùng Masterise Homes trong việc lan tỏa lối sống khác biệt chưa từng có tại Việt Nam là ca sĩ Hà Anh Tuấn - Người truyền cảm hứng về “Sống phong cách Masteri”.

Trước đó, Hà Anh Tuấn từng nhiều lần bắt tay cùng Masterise Homes trong vai trò đối tác đồng hành cho một số hoạt động truyền thông. Năm 2021, trở thành người truyền cảm hứng cho một lối sống khác biệt kiến tạo bởi Masterise Homes, Hà Anh Tuấn cho biết đây là cơ hội để mình truyền tải cá tính theo những cách mới: “Khác với những dự án trước đây, Hà Anh Tuấn rất vinh dự khi được đại diện cho Masterise Homes để truyền cảm hứng về ‘Sống phong cách Masteri’, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững, khác biệt tới cộng đồng”.

Chia sẻ về người truyền cảm hứng về Sống phong cách Masteri, đại diện Masterise Homes cho biết, tầm nhìn hướng đến những giá trị chung bền vững của đơn vị này đã được phản ánh rõ nét qua hình ảnh của một Hà Anh Tuấn không ngừng nỗ lực truyền cảm hứng về một phong cách sống và nghệ thuật âm nhạc riêng biệt.

“Hình tượng tràn đầy cảm hứng sáng tạo của Hà Anh Tuấn là mảnh ghép đồng điệu với khát vọng kiến tạo cuộc sống quốc tế xứng tầm của Masterise Homes. Do vậy, anh sẽ là người truyền cảm hứng về ‘Sống phong cách Masteri’, một định nghĩa mới về một tiêu chuẩn sống quốc tế, đa năng, văn minh cho cư dân tại Masteri Collection”, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Dự án đầu tiên trong chuỗi hoạt động quảng bá cho Masteri Collection – Sống phong cách Masteri là sự trở lại của talkshow về phong cách sống “The Master of Living Show”. Khán giả sẽ có dịp nghe những câu chuyện cảm hứng về “Sống phong cách Masteri”, về những ngôi nhà đẹp, những tổ ấm đầy hạnh phúc từ Hà Anh Tuấn cùng những người bạn khách mời đặc biệt.

Trong tập đặc biệt đầu tiên được Masterise Homes phát sóng trực tiếp lúc 20h00 ngày 30/11/2021, Hà Anh Tuấn sẽ có những chia sẻ đầu tiên về vai trò mới trong “Masteri Collection – Sống phong cách Masteri”. Đăng ký theo dõi sự kiện trực tuyến tại https://www.facebook.com/events/1113569622714346.

Về các dự án trong giải pháp “Masteri Collection”

· Masteri Waterfront: Tâm điểm sống thời thượng

Tọa lạc tại vị trí kim cương ngay trung tâm đại đô thị Ocean Park, Masteri Waterfront sở hữu tầm nhìn trực diện ra biển hồ nước mặn 6.1ha và hồ trung tâm 24.5ha. Phong cách thiết kế căn hộ cao cấp mang đậm dấu ấn riêng, cộng hưởng cùng không gian sống đầy cảm hứng và dịch vụ quản lý chuẩn quốc tế. Các tòa tháp Masteri Waterfront đều kết nối trực tiếp tới đại lộ giải trí Malibu Walk với đầy đủ các tiện nghi mở ra trước mắt, mang đến bạn trải nghiệm “nghỉ dưỡng tại gia” đẳng cấp nhất mà không cần đi đâu xa.

Ø Sống tinh tế: Khơi nguồn sáng tạo đồng thời cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần với không gian sống thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương

Ø Sống trải nghiệm: Tận hưởng từng giây phút thư thái tại Malibu Walk với những tiện ích và dịch vụ giải trí, mua sắm, ăn uống hiện đại nhất

Ø Sống an yên: Tận hưởng cuộc sống vô lo như nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế

Website: www.masterisehomes.com/masteri-waterfront

· Masteri West Heights: Chuẩn mực sống quốc tế đích thực nhất phía Tây Hà Nội

Masteri West Heights mang tới chuẩn mực mới của phong cách sống sang trọng và tinh tế. Tọa lạc tại trung tâm Smart City, Masteri West Heights kiến tạo một không gian sống theo phong cách hiện đại duy mỹ, cùng những tiện nghi đẳng cấp, nơi bạn tận hưởng tiện ích độc quyền chỉ có ở dự án; đồng thời dễ dàng kết nối với nhiều tiện ích phong phú khác của Smart City.

Ø Sống tinh tế: Cuộc sống đầy duy mỹ giữa không gian kiến trúc đương đại, tinh tế từ các đối tác danh tiếng hàng đầu thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn sống xứng tầm

Ø Sống trải nghiệm: Tận hưởng phong cách sống quốc tế hiện đại và cân bằng với 22 tiện ích đặc quyền, vừa nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần trong môi trường sống tiện nghi, trong lành, vừa cung cấp không gian làm việc chuyên nghiệp và lý tưởng

Ø Sống an yên: Một tổ ấm an yên và đẳng cấp cho cả gia đình với dịch vụ quản lý và bảo toàn bất động sản vượt trội suốt 24/7

Website: www.masterisehomes.com/masteri-west-heights

· Masteri Centre Point: Nâng tầm phong cách sống

Khu căn hộ compound cao cấp bậc nhất khu Đông TP.HCM, Masteri Centre Point mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cùng hệ sinh thái đa năng. Dựa trên những tiêu chuẩn phát triển bất động sản quốc tế, Masteri Centre Point là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu “Sống - Làm việc - Hưởng thụ”, mang đến trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt cho cư dân ngay tại trung tâm thành phố mới Thủ Đức. Đặc biệt, lần đầu tiên Masteri Centre Point mang đến đặc quyền trải nghiệm cho cư dân với Khu thể thao thực tế ảo đặc sắc nhất Việt Nam – Virtual Sports. Dự án được bàn giao với trang thiết bị nội thất cao cấp nhất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

· Sống tinh tế: Masteri Centre Point mang đến những khái niệm thiết kế độc đáo với chủ đề “giải trí & giáo dục” cho gia đình và trẻ em

· Sống trải nghiệm: Tận hưởng một phong cách sống hiện đại chuẩn quốc tế với các tiện nghi cho một cuộc sống cân bằng

· Sống an yên: Tận hưởng một môi trường sống an toàn và riêng tư với khu phức hợp độc quyền và 2 lớp quản lý tài sản 24/7 với dịch vụ của MasteriseProperty Management

Website: www.masterisehomes.com/masteri-centre-point

