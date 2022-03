SeABank triển khai dịch vụ cho thuê két an toàn dành cho Khách hàng Ưu tiên với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) cho thuê két an toàn dành cho Khách hàng Ưu tiên (KHƯT) với hàng nghìn két an toàn của hãng Gunnebo được nhập khẩu từ Đức, có độ an toàn tuyệt đối với 4 lớp khóa bảo vệ thông minh.

Đặc biệt, từ nay đến 30/6/2022, SeABank áp dụng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn áp dụng đồng thời cho khách hàng sử dụng dịch vụ như: Miễn phí 3 tháng đầu tiên cho khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu, giảm giá lên tới 25% phí sử dụng theo từng kỳ hạn thuê.

Theo đó, hệ thống két an toàn được SeABank triển khai dành cho các KHƯT với nhiều kích thước khác nhau (nhỏ, vừa, to) giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn loại phù hợp theo nhu cầu với kỳ hạn thuê linh hoạt từ 01 tháng, không hạn chế thời gian thuê tối đa.

Hệ thống két an toàn được thiết kế không gian riêng đặc biệt kín đáo và sang trọng, đặt trong khu vực kho đạt tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như: Chữa cháy bằng khí FM200, hệ thống xả khí thực hiện hoàn toàn tự động… Bên cạnh đó, hệ thống két an toàn hiện đại, có tính an toàn cao với chứng chỉ chống nổ cấp độ 8 (Grade VIII EX) và được bảo mật tuyệt đối với 4 lớp khóa bảo vệ thông minh (mã cá nhân - PIN, thẻ thông minh, vân tay và chìa khóa cơ).

Sự đầu tư về chất lượng, cơ sở vật chất hiện đại cũng như công nghệ tạo nên một dịch vụ đẳng cấp giúp cho khách hàng an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ thuê két an toàn tại SeABank với mức phí cạnh tranh trên thị trường. Khách hàng được quyền thuê không giới hạn số lượng két để cất giữ đa dạng các loại tài sản như: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt, giấy tờ có giá, dữ liệu backup, tài liệu và các loại giấy tờ khác.

Đặc biệt, từ nay đến 30/6/2022, KHƯT tại SeABank sử dụng dịch vụ cho thuê két an toàn lần đầu (các gói dịch vụ từ 6 tháng trở lên) được miễn phí 3 tháng đầu tiên. Song song với ưu đãi này, khách hàng được giảm 15% phí (tối đa 500.000 đồng) khi thuê kỳ hạn từ 7 - dưới 12 tháng, giảm 20% phí (tối đa 1 triệu đồng) khi thuê từ 12 - dưới 18 tháng và giảm 25% phí (tối đa 2 triệu đồng) khi thuê từ 18 tháng trở lên.

Với hệ thống két an toàn tiện nghi, bảo mật tuyệt đối được thiết kế trong không gian sang trọng, đẳng cấp, SeABank kỳ vọng sẽ mang tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới đặc sắc nhất về dịch vụ két an toàn, giúp cho các tài sản gửi của khách hàng luôn an toàn, bảo mật và riêng tư nhất tại tòa nhà văn phòng cao cấp hạng S - 198 Trần Quang Khải, Tp. Hà Nội.

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1800558899 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 2 triệu khách hàng, hơn 4.500 nhân viên và gần 180 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ gần 14.785 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1 trong 3 năm liên tiếp (2019-2021) và nâng mức tín nhiệm từ Ổn định lên Tích cực, đồng thời đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Basel II, hoàn thành cả 3 trụ cột.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vân hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn

Phương Dung