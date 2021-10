'Ngấm đòn' sốc, nhà đầu tư đã ngán cổ phiếu “họ Louis”?

Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bình luận tiêu cực, tỏ ra mất niềm tin vào nhóm cổ phiếu “họ Louis”. Thậm chí, đã có những phân tích cặn kẽ về nghi vấn chiêu “làm giá” và “xả hàng” của những người làm chủ cuộc chơi. Ngay cả trong “nhóm kín” do ông Đỗ Thành Nhân làm admin (quản trị diễn đàn), đã không còn những lời hô hào nhiệt tình về việc dừng bán cổ phiếu của các nhà đầu tư.

Ngoài BII của Louis Land, các cổ phiếu trong hệ sinh thái của ông Đỗ Thành Nhân gồm: TGG của CTCP Louis Capital; SMT của CTCP Sametel; DDV của CTCP DAP - VINACHEM; APG của CTCP Chứng khoán APG; AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang; VKC của Cáp nhựa Vĩnh Khánh.

Sau chuỗi hơn 10 phiên liên tiếp chủ yếu giảm sàn, giá cổ phiếu BII đã có dấu hiệu phục hồi kể từ 12/10. Hiện ở mức 18.200 đồng, cổ phiếu này đã mất giá hơn 40% so với mức đỉnh 30.800 đồng thiết lập vào tháng 9.

Sốc nhất là cổ phiếu TGG của Louis Capital, do trải qua chuỗi giảm sàn liên tục kể từ 23/09. Với mức giá đóng cửa tuần này là 27.150 đồng/cp, TGG đã giảm 46% kể từ đầu tháng 10 và giảm tới 64% kể từ khi lập đỉnh giá vào tháng trước.

Doanh nhân Đỗ Thành Nhân.

Các cổ phiếu còn lại đều đang trong tình trạng giao dịch cầm chừng và không còn tạo nên những “hiện tượng” như trước.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, cổ phiếu SMT của CTCP Sametel đạt 17.500 đồng/cp, giảm 32% kể từ đầu tháng 10; DDV của CTCP DAP – VINACHEM dù vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 khả quan nhưng giá cổ phiếu này vẫn đang giảm 3% kể từ đầu tháng, đóng cửa tuần ở mức 29.100 đồng/cp;

APG của Chứng khoán APG đóng cửa tuần ở mức giá 18.000 đồng, giảm 3,7% so với đầu tháng; cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, doanh nghiệp chủ lực làm nên tên tuổi Đỗ Thành Nhân cũng đã giảm hơn 4% kể từ đầu tháng, còn 35.000 đồng/cp; VKC của Cáp nhựa Vĩnh Khánh cũng đã giảm 13% kể từ đầu tháng, còn 15.900 đồng/cp.

Sau những lùm xùm liên quan đến nhóm các cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Louis, ông Đỗ Thành Nhân cho biết nhận rất nhiều nghi vấn về việc thao túng giá trong thời gian qua.

"Chúng tôi mong muốn nhà đầu tư ra quyết định đầu tư cẩn trọng và thông thái. TGG gần đây cũng đã đề nghị UBCK trong chức năng quyền hạn làm rõ các dự luận về "thao túng giá", tránh thông tin gây nhiễu ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp đang niêm yết, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới UBCK và các cơ quan chức năng sẽ có những xem xét và kết luận cụ thể đảm bảo tính minh bạch của thị trường", ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, Tập đoàn Louis Holdings đang cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng chỉ tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất có tỷ trọng xuất khẩu cao, không tham gia thị trường tài chính. Cụ thể Louis Holdings sẽ tập trung phát triển SMT để trở thành công ty có nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời phục vụ cho xuất khẩu, đây cũng là doanh nghiệp có thế mạnh về ngành cáp điện, cáp viễn thông. Đồng thời, sẽ phát triển VKC để phối hợp cùng với AGM đẩy mạnh thị phần mảng xe máy vốn là thế mạnh hàng chục năm nay của AGM tiến tới kinh doanh phụ tùng xe ô tô, lốp xe ô tô.. .Riêng với mảng bất động sản, công ty sẽ chỉ tập trung vào BII để gia tăng sở hữu quỹ đất, phát triển những quỹ đất hiện hữu mà tập đoàn đang có để đi vào khai thác triệt để.

Dù cổ phiếu không còn độ “hot” nhưng tuần vừa qua Louis Holdings cũng công bố một loạt thông tin đáng chú ý trên thị trường. Điển hình là việc vừa mới 'sống thử' với Thuduc House (TDH) được ít ngày, Louis Land đã vội quyết định bán sạch 10,07% vốn sau khi TDH bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Với quyết định thoái toàn bộ 10,07% vốn tại TDH (11,35 triệu cổ phiếu), BII dự kiến thu về 123 tỷ đồng, một khoản đầu tư bị “hớ” của ông Đỗ Thành Nhân.

Trước đó, Louis Capital (TGG) mua thêm trên 1,3 triệu cổ phiếu BII của Louis Land. Qua đó, TGG nâng sở hữu tại BII lên 3,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,9% vốn và trở thành cổ đông lớn tại BII. Động thái tăng vốn của TGG diễn ra trước thềm công bố BCTC quý 3/2021 của BII. Cụ thể, trong kỳ BII thoát lỗ sau thuế chủ yếu nhờ có khoản thu tài chính và hoàn nhập chi phí quản lý. Lãi ròng đem về 3,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 1,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, BII đạt doanh thu 368 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 chỉ vào mức 1,4 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận ròng BII vào mức 39 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ ròng gần 55 tỷ hồi 9 tháng đầu năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, TTG ngày 20/10 lại đăng ký bán 3,7 triệu cổ phần mà công ty đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, tương ứng tỷ lệ 5,6% vốn điều lệ của APG. Sau khi thực hiện giao dịch, Louis Capital không còn là cổ đông tại APG.

Về các hoạt động kinh doanh chính, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Cụ thể, doanh thu thuần của AGM đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 66,9 tỷ đồng, tặng 56,7%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Angimex đạt 2.333 tỷ, tăng 54,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, Vinachem vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 của một số doanh nghiệp thành viên, trong đó DAP - Vinachem tăng lợi nhuận 226% so với quý 3/2020.

Hiền Anh