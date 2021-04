Sắp IPO và niêm yết, dịch vụ Địa ốc Đất Xanh làm ăn ra sao?

Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh (DXS) có vốn điều lệ trước IPO là 3,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng cộng có 71,7 triệu cổ phiếu (tương đương 20% cổ phiếu sau IPO) sẽ được chào bán với giá 32.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 35,8 triệu cổ phiếu công ty phát hành mới ra công chúng và 35,8 triệu cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu chào bán.

Công ty dịch vụ Địa ốc Đất Xanh chuyên môi giới bất động sản nhà ở

Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh ban đầu hoạt động như một trong những ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Đất Xanh (DXG), chuyên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản nhà ở kể từ khi DXG thành lập vào năm 2003.

Sau khi thực hiện tái cấu trúc vào năm 2018, DXS được tách ra trở thành một công ty dịch vụ bất động sản chuyên biệt, DXG đóng vai trò là công ty mẹ và là cổ đông kiểm soát với 84,2% cổ phần. Sau khi hợp nhất với nhiều đơn vị, các công ty con của DXG hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bất động sản, DXS trở thành một trong những công ty môi giới lớn nhất Việt Nam với 48 công ty con trực tiếp và gián tiếp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản trên cả nước.

Theo số liệu từ CBRE và Savills, DXS đang chiếm 29% thị phần môi giới BĐS trên cả nước và là đơn vị chiếm thị phần lớn thứ hai sau Cenland (56%). Từ năm 2007 đến nay, Công ty đã phục vụ hơn 200 chủ đầu tư với 500 dự án và đã bán được tổng số khoảng 130.000 sản phẩm sơ cấp. Tuy nhiên, năm 2020, số lượng sản phẩm bán ra giảm xuống còn 17.900 sản phẩm (giảm 23,6% so với cùng kỳ) do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty đạt 1,14 nghìn tỷ đồng (giảm 30,5% so với cùng kỳ) do doanh thu sụt giảm, thậm chí giảm với tốc độ cao hơn do không có thu nhập tài chính từ việc thanh lý các khoản đầu tư trong năm 2020 so với khoản 106,4 tỷ đồng được ghi nhận trong năm 2019 (tiền thu được từ việc thoái 6% cổ phần tại LDG).

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nợ phải trả của công ty là 5,26 nghìn tỷ đồng, trong đó các khoản nhận thanh toán hộ cho các chủ đầu tư dự án chiếm tỷ trọng cao trong nợ phải trả, chiếm 51,3%.

Về các khoản vay có phát sinh lãi, tại ngày 31/12/2020, tổng dư nợ của công ty là 775,6 tỷ đồng và hệ số nợ/VCSH là 13%.

Đáng chú ý trong năm 2020, doanh thu từ DXG (cổ đông chi phối của DXS) và các công ty con chuyên phát triển mảng bất động sản nhà ở chiếm 21,4% tổng doanh thu của DXS.

Tính đến cuối năm 2020, DXS có 2,5 nghìn tỷ đồng phải thu liên kết với các bên liên quan, đây là tiền đặt cọc để nhận quyền phân phối dự án, chiếm tỷ trọng 33% trong tổng các khoản phải thu và 22% trong tổng tài sản.

Hiện tại, DXS có gần 4.000 nhân viên và 132 sàn giao dịch. Công ty cũng đã xây dựng mạng lưới khoảng 83.000 cộng tác viên và 1.000 sàn giao dịch liên kết trên cả nước.

Hiền Anh