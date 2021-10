Quảng Bình xây dựng phương án dần mở cửa, phục hồi sản xuất, kinh doanh và du lịch

Bến đò Phong Nha, Quảng Bình.

Ngày 29/9, tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp (DN) về triển khai hoạt động du lịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sau gần hai năm, đặc biệt là trong tháng 8 và 9/2021, dịch bệnh Covid-19 đã gây hậu quả nặng nề đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Bước sang trạng thái “bình thường mới”, tỉnh đang xây dựng và triển khai phương án dần mở cửa, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung, du lịch nói riêng. Buổi làm việc nhằm lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để xây dựng, triển khai các phương án, lộ trình phục hồi phù hợp, hiệu quả, sẵn sàng, chủ động đón “làn sóng” du khách ngay trong những ngày đầu của trạng thái “bình thường mới”.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, 9 tháng năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt gần 548.000 lượt, giảm 66% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa chiếm đa số với 543.163 lượt, giảm 65%; khách quốc tế chỉ đạt gần 4.500 lượt, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù lượng khách giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng du lịch Quảng Bình tiếp tục được đánh giá cao. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và hang Sơn Đoòng được bình chọn là 1 trong 15 vườn quốc gia yêu thích hàng đầu thế giới; điểm đến hấp dẫn, hiếu khách hàng đầu của Việt Nam. Hình ảnh Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Đoòng thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu du khách trên thế giới.

Kế hoạch phục hồi du lịch được Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ thời điểm ban hành kế hoạch đến hết tháng 12/2021; giai đoạn 2 từ 1/1/2022 đến 31/12/2023. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung sửa chữa, nâng cấp hạ tầng du lịch, xây dựng, hoàn thiện các tour, tuyến du lịch bảo đảm an toàn trong trạng thái ”bình thường mới”. Giai đoạn 2, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn, tập trung các giải pháp khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện mới.

Về phía các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ, để nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch, tỉnh cần có các hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp có thể đón khách từ 1/10, sẵn sàng “đón đầu” thị trường du lịch; đẩy mạnh quảng bá, tạo “hành lang xanh” giữa Quảng Bình và các điểm du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước; ban hành hướng dẫn du lịch an toàn trong trạng thái “bình thường mới”; vấn đề “hộ chiếu vắc xin”, tạo thuận lợi cho du khách nói chung, du khách nước ngoài nói riêng; việc tiêm vắc xin cho lao động ngành du lịch; xem xét chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp…

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, với cách tiếp cận mới, xác định sống chung với dịch bệnh, tỉnh đã xây dựng phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong đó có ngành du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Sở Du lịch đánh giá kỹ tình hình thực tiễn, nhu cầu du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ và Quảng Bình để xây dựng phương án phục hồi hoạt động du lịch bảo đảm sát với thực tế. UBND tỉnh cần sớm ban hành văn bản quy định về tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong giai đoạn phòng, chống dịch mới; Sở Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu của doanh nghiệp, quá trình thực hiện phải có sự tham gia của doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể để xây dựng các phương án, kế hoạch.

Về các chính sách hỗ trợ, tỉnh cam kết bảo đảm triển khai nhanh chóng, kịp thời. Những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp ngoài nội dung các nghị quyết đã ban hành, tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất đến cấp có thẩm quyền.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá bằng nhiều hình thức; hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các tour, tuyến, điểm lưu trú mới, sẵn sàng đón “làn sóng” khách du lịch trong trạng thái “bình thường mới”. Tranh thủ thời gian để đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động ngành du lịch đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Về đề nghị giảm giá dịch vụ để kích cầu du lịch, tỉnh tiếp thu và sẽ trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Tuân Nguyễn

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.