Năm 2020, quận Cầu Giấy đã có 19.755 doanh nghiệp và 9.550 hộ kinh doanh cá thể

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Cụ thể, năm 1998, trên địa bàn quận có 95 doanh nghiệp hoạt động, và hiện nay, sau 22 năm phát triển, toàn quận đã có 19.755 doanh nghiệp và 9.550 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động.

Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động và hiệu quả cũng như năng lực cạnh tranh được nâng lên. Bình quân hàng năm, các doanh nghiệp đóng góp tới 58,4% tổng thu ngân sách quận, tương ứng 6.252 tỷ đồng mỗi năm; tạo công ăn việc làm cho 219.000 lao động, góp phần an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, năm 2020, trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh nhưng kinh tế quận vẫn đạt được kết quả khả quan. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị công nghiệp, xây dựng và thương mại quận ước đạt 114.120 tỷ đồng tăng 3,2%; Thương mại - dịch vụ ước đạt 7.381 tỷ đồng tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách ngoài quốc doanh đạt 2.393 tỷ đồng, bằng 64% thu ngân sách quận; Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 4.475 người, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, công tác nhân đạo, từ thiện đạt nhiều kết quả tích cực…

Với tinh thần tương thân tương ái, trong thời điểm các doanh nghiệp đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ nhân dân quận vượt qua khó khăn.

"Những thành quả quan trọng mà quận Cầu Giấy đạt được trong thời gian qua, trong đó có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, điều đó khẳng định vị trí, vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của quận", ông Bùi Tuấn Anh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, quận Cầu Giấy đã biểu dương 130 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận trong thời gian qua.

Sông Yên