PVcomBank chính thức lên tiếng vụ 52 tỷ đồng của khách gửi bị ‘bốc hơi’

Liên quan tới vụ việc ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang gửi đơn thư khiếu nại tới một số cơ quan báo chí về việc PVcomBank chưa giải tỏa sổ tiết kiệm mà ông Toàn và bà Trang gửi tại Ngân hàng, PVcomBank vừa chính thức lên tiếng vào chiều 22/01.

Theo nội dung Thông cáo báo chí của PVcomBank, ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang đứng tên trên 03 sổ tiết kiệm, tổng trị giá là 52 tỷ đồng mở tại PVcomBank.

Ông Đặng Nghĩa Toàn bị bảo vệ PVcomBank khống chế, cấm cửa vào ngày 18/12/2020 khi đến đòi quyền lợi (Ảnh TNO).

Tháng 12/2018, ông Toàn và bà Trang đến Ngân hàng thông báo bị mất sổ tiết kiệm, đồng thời có văn bản gửi cơ quan an ninh điều tra đề nghị xác minh làm rõ. Trong khi đó, 03 sổ của ông Toàn và bà Trang vẫn đang là tài sản đảm bảo cho khoản vay tín dụng của Công ty TNHH Cơ điện và Xây dựng Jeongho Landmark Việt Nam.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, PVcomBank đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP. Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để trình báo và đề nghị điều tra, làm rõ.

Hiện 03 sổ tiết kiệm của ông Toàn và bà Trang mở tại PVcomBank đang là vật chứng của vụ án hình sự “Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…” theo Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 19 và 21 ngày 04/09/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội để phục vụ cho điều tra vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc và chưa có quyết định cuối cùng.

Về đề nghị giải tỏa 03 sổ tiết kiệm như đã nêu của ông Toàn và bà Trang, PVcomBank đã nhiều lần gửi văn bản thông báo tới ông Toàn và bà Trang, trong đó giải thích rõ vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và Ngân hàng chỉ có cơ sở giải quyết theo Bản án có hiệu lực pháp luật. Khi đó, PVcomBank sẽ xử lý theo đúng phán quyết tại Bản án có hiệu lực (văn bản thông báo gần đây nhất số 24089/PVB-QL&TCTTS ngày 16/12/2020).

“Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, PVcomBank luôn cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Hiện PVcomBank đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền để cung cấp thông tin, điều tra làm rõ các vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức khi có kết luận từ các cơ quan chức năng.”, PVcomBank khẳng định.

Trước đó, phản ánh đến một số cơ quan báo chí, ông Toàn cho rằng cơ quan điều tra chưa có quyết định phong tỏa tài sản, nên việc ngân hàng giữ tiền của ông trong sổ tiết kiệm là không đúng pháp luật.

Trong văn bản gửi cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, PVcomBank cho hay từ ngày 14 đến 16/12/2020 ông Đặng Nghĩa Toàn cùng một số người đã đến hội sở PVcomBank (địa chỉ số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bật loa phát thanh, mặc áo ghi nội dung bôi nhọ và có những lời nói không chính xác làm ảnh hưởng đến các giao dịch viên và khách hàng đến giao dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng...

PVcomBank bày tỏ lo ngại về an toàn thông tin vì bất cứ nội dung bất lợi nào cũng có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng.

Ngân hàng cũng đã có văn bản gửi Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xác định có hay không sự đồng phạm, cấu kết của các cá nhân liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Jeongho Landmark Việt Nam (cầm cố 3 sổ tiết kiệm của ông Toàn và bà Trang) nhằm cố tình chiếm đoạt tiền của PVcomBank.

Ngân Giang