PV Gas muốn bán toàn bộ cổ phần tại PV Pipe với điều kiện bất ngờ

PV Gas muốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại công ty con CTCP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) thông qua đấu giá.

Công ty cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe) là công ty chuyên về sản xuất ống thép được thành lập ngày 26/4/2010. PV PIPE sở hữu Nhà máy Chế tạo ống thép Dầu khí tại KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang, với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm/ca trên diện tích 22,9 ha. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất sắt, thép, gang (Sản xuất ống thép và thép tấm).

PV PIPE có vốn điều lệ 1.838,5 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của PV Gas lên đến 99,99% vốn điều lệ.

Cụ thể, PV GAS chào bán theo lô toàn bộ 183.840.000 cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phần), chiếm 100% tổng số lượng cổ phiếu PV GAS sở hữu tại PV PIPE, tương đương 99,99% vốn điều lệ của PV PIPE. Giá khởi điểm cho lô cổ phần này là 1.506.936.480.000 đồng, tương ứng 8.197 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, điều kiện được PV Gas đưa ra cho bất kỳ nhà đầu tư nào muốn sở hữu lô cổ phần nói trên là phải cam kết thanh toán cho PV GAS khoản nợ phải thu với số tiền 397.125.357.804 đồng mà PV PIPE đang nợ công ty mẹ.

Hơn nữa, nhà đầu tư tham gia đấu giá còn phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần nói trên.

Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2021 PV PIPE chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Trong năm, PV PIPE cấp ống cho dự án LNG Thị Vải với khối lượng 1.082 tấn và ký hợp đồng gia công sản xuất ống dựán SHWE 1.363 tấn, tuy nhiên do dịch bệnh nên dự án này lùi tiến độ. Tổng sản lượng sản xuất được năm 2021 là 1.8223,92 tấn ống thép, doanh thu 34,66 tỷ đồng; đạt 63% so với kế hoạch.

Sáu tháng đầu năm 2022, PV PIPE đã hoàn tất sản xuất ống thép cho các Dự án SHWE 3 với khối lượng khoảng 1.300 tấn, Dự án Gallaf 3 là 600 tấn cho khách hàng PTSC M&C và các đơn hàng ống thép kết cấu khác, hoàn thành 97% kế hoạch. PV PIPE đang xây dựng phương án mở rộng dãy sản phẩm để mở rộng thị trường về ống kết cấu,ống nước, ống cọc và điện gió … để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Báo cáo tài chính quý 2/2022 của PV PIPE cho thấy, tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp này là 1.448 tỷ đồng. Nợ phải trả 424 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn phải trả cho công ty mẹ là 397,413 tỷ đồng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 6,93 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. Lỗ luỹ kế 6 tháng đầu năm lên đến 70 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 84 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/06, PV PIPE chỉ còn 224 triệu đồng tiền mặt và 21,135 tỷ đồng gửi ngân hàng, các khoản phải thu ngắn hạn là 5,48 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 12/2021, HĐQT PV Gas đã thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận các nội dung liên quan phương án tái cơ cấu PV PIPE theo hướng thoái vốn toàn bộ khỏi công ty này.

HĐQT PV Gas cũng chấp thuận kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam với giá trị cổ phần của PV PIPE tại thời điểm 31/12/2021 là 8.197 đồng/cp.

Hiền Anh