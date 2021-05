Ông chủ siêu dự án 'hot' nhất Hà Nội vừa bị thanh tra, nắm trong tay hàng trăm ha đất vàng, sở hữu hai doanh nghiệp BĐS lớn là ai?

Ông Nguyễn Trọng Thông là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc- chủ đầu tư Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Hoài Đức, Hà Nội). Đồng thời ông Thông cũng là Chủ tịch Tập đoàn Hà Đô.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vào cuộc kiểm tra công trình nhà ở cao tầng C1-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức sau khi bị phát hiện xây dựng phần hầm không phép với diện tích 6.177m2. Hiện tại, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động thi công tại công trình này.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc thành lập ngày 05/03/2002 với ngành nghề chính là "xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng". Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 ngày 18/11/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, ông Nguyễn Trọng Thông là Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra công trình thi công móng nhà cao tầng không phép tại dự án An Lạc Green Sympony tại H.Hoài Đức, Hà Nội

Sau gần 20 năm họat động, Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án như Khu đô thị Nam La Khê (Hà Đông), Dự án Chung cư 38 Hoàng Ngân, Khu nhà ở cao tầng Phùng Khoang. An Lạc cũng là chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Pông, Nhà máy thủy điện Za Hưng, Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc.

Hiện tại, dự án trọng điểm của An Lạc là Khu đô thị biệt thự – liền kề Vân Canh An Lạc Green Symphony với quy mô 1.200 căn biệt thự, liền kề và 20 tòa chung cư cao tầng. Mặc dù đây là dự án "hot" bậc nhất trên thị trường BĐS Hà Nội thời gian gần đây nhưng cũng liên tục gặp nhiều lùm xùm. Cụ thể, từ đầu năm 2021 dù dự án chưa có hợp đồng mua bán nhưng đã nhận booking đặt chỗ với số tiền 200 triệu đồng/căn.

Theo tìm hiểu, hình thức đặt cọc giữ chỗ tại An Lạc Green Symphony tương tự như hình thức đặt cọc giữ chỗ này từng được Tập đoàn Hà Đô áp dụng tại dự án Hà Đô Charm Villas tại xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội hồi cuối năm 2020. Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 11/2020, khi chưa chính thức ra bảng hàng đợt tiếp theo thì các sàn phân phối đã đua nhau tư vấn cho khách hàng đặt cọc giữ chỗ với số tiền lên tới 200 triệu/1 suất ưu tiên mua biệt thự.

Điều đáng bất ngờ là, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Nguyễn Trọng Thông hiện cũng đang là Chủ tịch Tập đoàn Hà Đô ( HDG ) nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cùng lúc, ông Nguyễn Trọng Thông cũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 1; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô 2; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô 3; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô 4.

Tính đến ngày 5/5/2021, Chủ tịch Nguyễn Trọng Thông là người giàu thứ 67 trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản hơn 1.743 tỷ đồng do đang sở hữu 41,59 triệu cổ phiếu HDG. Ông Thông hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Hà Đô. Như vậy, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Nguyễn Trọng Thông đã vượt nhiều đại gia BĐS khác như ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Him Lam, ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Văn Phú Invest.

Người đứng đầu Công ty An Lạc là ông Nguyễn Trọng Thông, ông Thông hiện cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Hiện Tập đoàn Hà Đô cũng xây dựng những dự án khủng trọng điểm như gồm Hado Centrosa Garden tại quận 10, TP.HCM (tổng diện tích 68.513,7m2, tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng), Hado Green Lane tại quận 8, TP.HCM (tổng diện tích 23.237,1m2), Hado Charm Villas tọa lạc tại Hoài Đức, Hà Nội (tổng diện tích 30ha), Alila Bảo Đại The Imperial House tại Nha Trang, Khánh Hòa (quy mô 8,9 ha) và Nongtha Central Park tại trung tâm thủ đô Viêng Chăn (Lào) (diện tích 75 ha).

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hà Đô còn rất nhiều dự án khác có đầu tư kinh lớn khác như Hado Dragon City (huyện Hoài Đức, Hà Nội), khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), dự án Ibis Saigon Airport tọa lạc tại số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng, tổng diện tích gần 3.500 m2).

