Những nhóm cổ phiếu ngược dòng ngoạn mục trong tuần qua

Tuần giao dịch với nhiều biến động do chịu ảnh hưởng từ căng thẳng giữa Nga và Ucraina. Tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một trong những thị trường có diễn biến tích cực nhất khi chỉ giảm 5,95 điểm (0,4%) xuống 1.498,89 điểm.

Điểm tích cực là việc thanh khoản có sự cải thiện tốt trong tuần qua với trung bình khoảng 30.500 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên hai sàn. Tuy đã cải thiện được khoảng 30% so với tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 tuần.

Căng thẳng Nga và Ucraina đã khiến giá dầu thế giới tiếp tục leo cao. Điều này đã giúp cho nhóm cổ phiếu dầu khí có thể hiện tích cực nhất trong tuần qua với mức tăng 7,1% giá trị vốn hóa. Có thể kể đến BSR của Lọc hóa Dầu Bình Sơn tăng 4,2%, OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam tăng 10,6%, PLX của Petrolimex tăng 4,3%, PVD của Tổng công ty khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí tăng 10,9%, PVS của Tổng Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí tăng 16,6%, PVB của CTCP Bọc ống Dầu khí tăng 24,3%, PVC của Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ Dầu khí tăng 31,6%, PVT của Tổng Công ty Vận tải Dầu khí tăng 6,1%...

Không chỉ nhóm cổ phiếu dầu khí, cổ phiếu của các công ty kinh doanh lúa gạo của Việt Nam cũng tăng vọt sau chiến sự ở Ucraina, quốc gia được xem là nguồn cung cấp lúa mì lớn nhất cho thị trường châu Âu. Giá lương thực tại châu Âu tăng cao, cổ phiếu của các công ty lúa gạo xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh trong phiên cuối tuần, 25/02. Kết thúc phiên, LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời tăng 7,5% lên 38.700 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An tăng 6,23% lên 39.200 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VSF của Tổng công ty Lương thực miền Nam tăng 8,57% lên 7.600 đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang đã tăng trần liên tiếp trước khi giảm nhiệt nhưng vẫn tăng tới 5,95% trong phiên cuối tuần, đạt mức 51.600 đồng/cổ phiếu.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong nửa đầu tháng 2/2022 đạt 142.128 tấn với trị giá 68 triệu USD, tăng 9,2% về khối lượng và giảm 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm 2022, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 647.763, trị giá 314 triệu USD, lần lượt tăng 36,2% và 19,8% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam đã tận dụng hiệu quả một số lợi thế từ Hiệp định EVFTA để gia tăng giá trị xuất khẩu gạo sang EU, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cước vận tải biển đi châu Âu tăng mạnh và nhập khẩu gạo của EU giảm trong năm nay.

Không chỉ các nhóm cổ phiếu nói trên, cổ phiếu dệt may có vẻ cũng được nhà đầu tư quan tâm trong phiên cuối tuần.



Thực tế cổ phiếu của các doanh nghiệp dệt may đều tăng giá trong phiên cuối tuần, nhưng mức tăng cho thấy xu hướng tăng giá của nhóm này chưa rõ rệt. Cụ thể, VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tăng 3,04% lên 27.100, MSH của May Sông Hồng tăng nhẹ 1% lên 80.000 đồng/cp sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp; STK của Sợi Thế Kỷ cũng chỉ tăng nhẹ 0,8% lên 54.300 đồng/cp; TNG của CTCP Đầu tư thương mại Thành Thành Công tăng 1,18% lên 34.400 đồng/cp; NDT của Dệt Nam Định tăng 0,79% lên 25.500 đồng/cp; ADS của CTCP Damsan tăng 1,25% lên 32.300 đồng/cp. Trong đó, TNG, NDT và ADS tăng giá phiên thứ ba liên tiếp.

Không liên quan đến tình hình quốc tế, nhưng nhóm cổ phiếu dược phẩm và y tế cũng có tuần giao dịch tích cực với mức tăng 2,4% trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước liên tiếp lập đỉnh, các mã chủ chốt có thể kể đến như TNH của CTCP Bệnh viện Thái Nguyên tăng 6,2%, JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật tăng 5,1%, LDP của Dược Lâm Đồng tăng 2,8%, DVN của Dược Việt Nam tăng 4,5%, MKP của MekongPharm tăng mạnh 33,1%, DHG của Dược Hậu Giang tăng 4,5%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu hóa chất cũng thu hút được dòng tiền và đồng loạt tăng giá, DPM của Đạm Phú Mỹ tăng 9,8%, DCM của Đạm Cà Mau tăng 12,7%, DGC của Hóa chất Đức Giang tăng 7%, CSV của Hóa chất cơ bản Miền Nam tăng 9,6%...

Ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành khác đều giảm nhẹ trong tuần qua như hàng tiêu dùng (-1,5%), tài chính (-0,9%), tiện ích cộng đồng (-0,8%), công nghệ thông tin (-0,3%), ngân hàng (-0,1%).

Hiền Anh