Vinhomes tổ chức đại hội tuyển dụng năm 2021

Gần 120 đại lý chính thức của Vinhomes sẽ trực tiếp tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản, mang tới hàng nghìn cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

Đối tượng tuyển dụng là các bạn sinh viên sắp ra trường, những lao động trẻ có nhu cầu thay đổi công việc, tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới và những nhân viên kinh doanh đang làm nghề môi giới bất động sản muốn phân phối sản phẩm của chủ đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam.

Tất cả sẽ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và được cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm của chủ đầu tư Vinhomes. Song song với các hoạt động tuyển dụng tại gian hàng, đại diện đại lý sẽ chia sẻ về kinh nghiệm và bí quyết thành công từ các sản phẩm bất động sản của Vinhomes tại 2 talkshow "The Legacy Builder - Người xây huyền thoại" lúc 10h sáng ngày 17/4 và "We build our dream - Biến giấc mơ thành hiện thực" lúc 10h ngày 18/4/2021.

Đặc biệt, chủ đầu tư Vinhomes cũng sẽ thông tin về những bước đi mới của Công ty trong giai đoạn tiếp theo tại Đại hội tuyển dụng 2021.

Với những tiêu chí xét tuyển minh bạch, rõ ràng, các cá nhân khi vượt qua vòng tuyển dụng của các đại lý sẽ chính thức tham gia vào hệ thống đại lý phân phối các sản phẩm của Vinhomes, rút ngắn khoảng thời gian đạt được thành công.

Cụ thể, các chuyên viên kinh doanh mới sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, được cung cấp đầy đủ kiến thức - kỹ năng nghiệp vụ và được đào tạo bài bản cách làm marketing, truyền thông. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn mang lại hiệu quả về doanh số cho đội ngũ kinh doanh phân phối các sản phẩm Vinhomes. Với 3 lợi thế vàng: “Uy tín Chủ đầu tư BĐS số 1 Việt Nam – Giỏ hàng Bất động sản lớn và đa dạng – Chính sách ưu đãi và đồng hành có 1 – 0 – 2”, các chuyên viên kinh doanh BĐS sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp vững chắc và “đổi đời” khi tham gia hệ thống đại lý đồng hành cùng thương hiệu Vinhomes.

Trước đó, năm 2018, tại sự kiện tuyển dụng “Một bước chạm ước mơ” với sự tham gia của hơn 10.000 người tại TP.HCM, Vinhomes đã giúp các đại lý tuyển dụng được hàng nghìn chuyên viên môi giới. Trong 3 năm qua, đội ngũ kinh doanh đã đồng hành cùng Vinhomes tạo nên những kỷ lục trên thị trường bất động sản: 10.000 căn hộ The Rainbow – Vinhomes Grand Park được bán hết chỉ vỏn vẹn trong 17 ngày vào tháng 6/2019; toàn bộ phân khu The Manhattan được bán hết trong vòng 8 ngày trong tháng 5/2020. Mới đây nhất là 2.400 căn hộ được đăng ký mua trong vòng 3 ngày vào tháng 7/2020.

Trong năm 2021, Vinhomes tiếp tục giới thiệu đến thị trường các sản phẩm mới tại 3 đại đô thị gồm: Thành phố thông minh đẳng cấp quốc tế Vinhomes Smart City, Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội và Thành phố thông minh công viên Vinhomes Grand tại TP.HCM.

Với định hướng phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh O2O nhằm số hóa hoạt động bán hàng và ứng dụng công nghệ để nâng tầm trải nghiệm khách hàng, Vinhomes quyết định mở rộng việc áp dụng mô hình kinh doanh O2O (Online to Offline) tới các đại lý bán hàng trên toàn quốc bao gồm cả các đại lý truyền thống. Đại hội Tuyển dụng 2021 “Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” được tổ chức cũng không nằm ngoài mục tiêu tăng cường đội ngũ bán hàng tinh nhuệ cho các đại lý phân phối chính thức Vinhomes.

Không chỉ mang lại hàng ngàn cơ hội việc làm hấp dẫn, Đại hội tuyển dụng 2021 “Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” sẽ là dấu ấn mới tái khởi động của Vinhomes giai đoạn hậu Covid 19 và khẳng định vị trí tiên phong dẫn dắt của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam.

Phương Dung