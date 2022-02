Trải nghiệm vườn Nhật The Origami, rinh quà tặng hấp dẫn

Trong 2 ngày 26/2 và 27/2/2022, Vinhomes tổ chức sự kiện khai trương vườn Nhật The Origami - Vinhomes Grand Park (Thành phố Thủ Đức).

Lễ hội khai trương vườn Nhật The Origami - Vinhomes Grand Park với hàng loạt những hoạt động thú vị đang là sự kiện được các cư dân và khách mời háo hức đón chờ. Tại đây, khách tham dự vừa có thể dạo chơi vườn Nhật thư giãn cuối tuần, vừa có thể tham gia cuộc thi ảnh “Trải nghiệm thuần Nhật, chuẩn sống xanh” với các phần thưởng hấp dẫn, tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng.

Bộ đôi vườn Nhật độc đáo tại 2 phân khu S10-S6 là tiện ích nổi bật nhất tại The Origami - dự án căn hộ hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản). Được kiến tạo theo chuẩn mô hình vườn Nhật truyền thống, bộ đôi vườn Nhật tại The Origami thanh bình với những nét đặc trưng, những tinh túy của xứ sở mặt trời mọc.

Tại đây, khách tham quan có thể tạo dáng bên hồ cá Koi trong veo và sinh động, dưới chiếc cổng Torii bằng gỗ đỏ tượng trưng cho mặt trời hay cạnh những cây tùng La Hán xanh tươi,... Ngoài ra, những cây cầu đá, cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ, đèn Tuyết nguyệt, đèn lồng samurai đầy tính nghệ thuật cũng được sắp đặt tỉ mỉ nhờ bàn tay của các nghệ nhân và kiến trúc sư hàng đầu.

Với việc khai trương vườn Nhật nội khu ngay khi bắt đầu tiến hành bàn giao những căn hộ đầu tiên của dự án The Origami, Vinhomes chứng tỏ uy tín của chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam khi đưa các đại tiện ích vào hoạt động ngay từ những ngày đầu tiên cư dân về ở, nhằm góp phần kiến tạo những đại đô thị đáng sống bậc nhất. Với riêng The Origami, cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống gần gũi thiên nhiên, được ví như xứ Phù Tang “thu nhỏ” tách biệt với đô thị ồn ã, tạo nên không gian sống hiếm có giữa lòng thành phố phía Đông.

Thể lệ cuộc thi ảnh “Trải nghiệm thuần Nhật, chuẩn sống xanh”:

• Bước 1: Chụp ảnh check in tại vườn Nhật The Origami

• Bước 2: Đăng ảnh/post tại trang cá nhân, chế độ public, nội dung kèm hashtag #Vinhomes #VinhomesGrandPark #TheOrigami

• Bước 3: Gửi link bài dự thi về link kèm con số may mắn từ 000-999

(Các đăng ký sau 23h59’ ngày 28/02 sẽ không được tính)

LINK đăng ký & check in sự kiện: https://forms.gle/8Apzd49C6sH3krCz6

BTC sẽ quay số may mắn bằng random.org và thông báo kết quả trên fanpage Vinhomes Grand Park

Giải thưởng

• 1 giải nhất: Voucher VinID 10.000.000 VNĐ

• 2 giải nhì: Voucher VinID 5.000.000 VNĐ

• 5 giải ba: Voucher VinID trị giá 2.000.000 VNĐ

• 20 giải triển vọng: Voucher VinID trị giá 1.000.000 VNĐ

Timeline cuộc thi:

• Thời gian kết thúc dự thi: 23h59’ ngày 28/02/2022

• Thông báo kết quả: Ngày 07/03/2022

• Trao giải: trong tháng 03/2022

Cuộc thi được dành cho toàn bộ cư dân, khách mời, nhân viên kinh doanh của các đại lý tham dự sự kiện khai trương.

An Nhiên