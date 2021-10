Trải nghiệm phong cách nội thất thượng lưu bên Vịnh Du thuyền

Tại căn hộ siêu sang The Platinum của tòa tháp đôi Sun Marina Town bên Vịnh Du thuyền – Bãi Cháy, các chuyên gia thiết kế đã “thửa riêng” những món nội thất cao cấp hàng đầu trên thế giới.

Nằm từ tầng 34 đến 41 của Sun Marina Town, các căn hộ thuộc dòng The Platinum được bàn giao hoàn thiện nội thất theo 3 phong cách linh hoạt. Theo đó, chủ nhân The Platinum có thể nhanh chóng tận hưởng căn hộ đẳng cấp của mình và trải nghiệm những đặc quyền riêng có. Bên cạnh đó, nhà phát triển bất động sản Sun Property (Thành viên Sun Group) đã hợp tác cùng đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới Aedas và công ty nội thất AA Coporation để mang tới ba mẫu nội thất sang trọng dành riêng cho chủ nhân tinh hoa.

Rustic Luxury - Sang trọng tinh tế

Trong rất nhiều tiêu chí để đánh giá chuẩn mực sang trọng của thiết kế, thì sự tinh tế của chi tiết nội thất thể hiện sự chỉnh chu, thấu hiểu của nhà sản xuất tới mỗi gia chủ. Thay vì lựa chọn những món đồ có sẵn, từng chiếc bàn, ghế, kệ tivi… được nhà thiết kế “may đo” theo kích thước của từng căn hộ. Những chất liệu sang trọng như đá cẩm thạch được khéo léo kết đôi cùng kim loại, gỗ, mây… tạo thành một bức tranh kiến trúc phòng khách hài hòa với không gian biển trời.

Sự tinh tế của thiết kế phòng ngủ theo phong cách Rustic Luxury được thể hiện trong gam màu nhẹ nhàng, trung tính như be, trắng, sữa nhẹ nhàng đan cài cùng họa tiết ánh kim hoặc gỗ. Bên cạnh đó, một số sản phẩm trang trí được sản xuất thủ công như đèn, thảm… sẽ tôn lên giá trị của căn hộ. “Dù ở bất kì vị trí nào trong căn hộ, chủ nhân đều cảm nhận được đẳng cấp của cuộc sống thượng lưu bên Vịnh Du thuyền” – đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Cozy Luxury - Sang trọng ấm áp

Nếu như phong cách Rustic Luxury chú trọng tới sự hài hòa kết đôi giữa màu sắc và chất liệu thì ở phong cách Cozy Luxury, tỷ lệ vàng phân chia giữa các không gian, những đường nét trang trí trên tường và trần nhà, cũng như các chi tiết tinh xảo của từng vật dụng nội thất được các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng.

Là không gian “giữ lửa” của căn hộ, hệ thống bàn bếp, đảo bếp, tủ, kệ được sắp đặt khéo léo vừa đủ khoảng nghỉ cần thiết song vẫng mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng. Đặc biệt, thay vì những chùm đèn lộng lẫy, phô trương, kiến trúc sư của Aedas đã đặt vào không gian bếp hệ thống đèn thanh nhã với ánh đèn downlight vàng, tạo nên nét lãng mạn gần gũi.

Mordern Luxury - Sang trọng hiện đại

Đúng như tên gọi Mordern Luxury - sang trọng hiện đại, nội thất của căn hộ theo phong cách này sử dụng gam màu tươi sáng kết hợp cùng họa tiết ca rô thời thượng. Chỉ cần thay đổi một chút trong ánh sáng và đường nét nội thất so với phong cách sang trọng ấm áp, các kiến trúc sư Aedas đã biến không gian phòng bếp trở thành sân khấu “masterchef” của chủ nhân.

Nếu như trước kia, sự giàu có được thể hiện bằng những bức tượng bằng ngọc khổng lồ, những dinh thự dát vàng hay các hoạt tiết rồng phượng phô trương thì giờ đây giới tinh hoa lựa chọn phong cách tối giản, chú trọng vào chất liệu và thẩm mĩ sang trọng, chăm chút cho từng góc nhỏ thư giãn.

Ba phong cách nội thất với 3 cá tính khác nhau, nhưng tất cả đều chung một thông điệp, tôn vinh giá trị đẳng cấp và xứng tầm đối với mỗi chủ nhân. Ở The Platinum, Rustic Luxury - Sang trọng tinh tế, Cozy – Sang trọng ấm áp hay Mordern Luxury - Sang trọng hiện đại đều lấy trải nghiệm của chủ nhân để làm trung tâm, triết lý sáng tạo và đó là giá trị khác biệt, không nơi nào có được.

Có thể thấy, với giới siêu giàu, một sản phẩm bất động sản đẳng cấp có vị trí đắc địa, tiện ích xa hoa, dịch vụ xứng tầm là chưa đủ, phong cách nội thất đẳng cấp là một trong những điều không thể bỏ qua. Những chủ nhân tinh hoa sẵn sàng chi cả triệu đô để biến tất cả những gì thuộc về mình được cá nhân hóa tối đa nhằm khẳng định vị thế thượng lưu. Ở The Platinum, mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe nhất.

Với độ cao hơn 100m so với mức nước biển, The Platinum sở hữu tầm view riêng, đẹp nhất thu trọn trong tầm mắt khách hàng là 1969 hòn đảo lớn nhỏ và Vịnh Du thuyền phồn hoa. Chủ nhân The Platinum được sử dụng hệ thống thang máy riêng được bố trí từ tầng hầm lên thẳng tầng căn hộ.

Trong tháng 10 này, khách hàng có cơ hội trở thành chủ nhân The Platinum với số vốn ban đầu chỉ từ 10% giá trị căn hộ (*) và nhận ưu đãi gói vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng (**) của Chủ đầu tư.

(*) hình ảnh sử dụng trong bài là hình ảnh minh họa

(**) áp dụng có điều kiện

