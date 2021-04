Tổ hợp The Matrix One tiên phong kiến tạo đa tầng tiện ích hạng A tại phía Tây Hà Nội

Sở hữu vị trí đắt giá, thiết kế hiện đại, không gian xanh hiếm có cùng hệ tiện ích đa tầng chuẩn hạng A, không quá ngạc nhiên khi tổ hợp The Matrix One trở thành tâm điểm của thị trường BĐS khu Tây Hà Nội.

Cùng khám phá không gian sống “cực chất” tại tổ hợp này

Với tổng diện tích hơn 248.000m2, tổ hợp hạng A The Matrix One là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách xa hoa, sầm uất, tiện nghi của mô hình “thành phố trong lòng thành phố” với không gian yên bình, thư thái như nghỉ dưỡng phía Tây Hà Nội.

Hãy cùng chiêm ngưỡng và khám phá không gian sống “cực chất” tại tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A The Matrix One.

Tổ hợp The Matrix One do MIKGroup phát triển gồm 5 tòa tháp cao 43 tầng, khu shophouse, trường học quốc tế, công viên 14ha và tòa nhà đa năng hiện đại trong công viên. Nằm cạnh 4 tòa tháp căn hộ là tòa hỗn hợp khách sạn – văn phòng – căn hộ dịch vụ chuẩn hạng A.

Nếu bạn là khách phương xa đến Hà Nội thăm thú, giao kết hợp đồng chắc chắn sẽ rất hài lòng với không gian khách sạn 5 sao “sang - xịn - mịn” cũng như các căn hộ lưu trú đầy đủ tiện nghi tại tổ hợp này.

Bên trong tổ hợp sẽ có các dãy shophouse cao từ 4-5 tầng với những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, accessores hay những nhà hàng sang trọng, phục vụ các món ăn từ Á đến Âu tinh tế… đáp ứng không giới hạn niềm đam mê của những tín đồ shopping, tín đồ ẩm thực hay các quán cà phê sang chảnh với những góc “sống ảo” đẹp mê hồn.

Một góc thư viện tại trường học quốc tế ngay trong khuôn viên tổ hợp The Matrix One (Ảnh minh họa).

Trở thành cư dân của tổ hợp The Matrix One, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi các thiên thần nhỏ của mình được học tại ngôi trường đạt chuẩn quốc tế ngay trong khuôn viên dự án. Trường học quốc tế được thiết kế nhiều khu chức năng riêng biệt, tạo nên không gian học tập lý tưởng, đồng thời trang bị các thiết bị, công cụ hiện đại, phù hợp nhất cho việc giảng dạy cũng như học tập của thầy và trò.

Ngay trong khuôn viên 2 tòa tháp căn hộ The Matrix One, cảnh quan được bố trí hài hòa giữa các mảng cây xanh, vườn hoa, đài phun nước, kết hợp với tuyến đường dạo bộ rợp bóng mát, khu tập yoga, chòi thư giãn, khu đọc sách ngoài trời tạo thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng cho cư dân sau những giờ phút căng thẳng, bận rộn.

Khu vui chơi trẻ em rợp bóng mát với những trò chơi vận động, trí tuệ, giúp các cư dân nhí phát triển hoàn hảo cả thể lực và trí lực.

Đặc biệt, công viên cảnh quan đối diện có diện tích hơn 14ha với những đồi cỏ, chòi cảnh quan, khu BBQ, vườn thiền, sân chơi trẻ em, khu tập gym, đường chạy bộ, dạo bộ, nhà hàng nổi, vườn thiền yoga…sẽ trở thành “lá phổi xanh” có quy mô lớn nhất khu vực Mỹ Đình.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, bận rộn hoặc mỗi cuối tuần, chủ nhân tổ hợp The Matrix One có thể thư thái tản bộ trên những con đường xanh tuyệt đẹp uốn lượn xung quanh bờ hồ có diện tích lên tới 2,5ha.

Nhìn thẳng ra mặt hồ gợn sóng là công trình nhà đa năng hiện đại - địa chỉ kết nối cư dân toàn dự án, trung tâm của những sự kiện cộng đồng.

2 tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One hiện đã lắp đặt xong toàn bộ kính Low-E và đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao cho cư dân vào quý IV/2021 như dự kiến.

Ngay trong tháng 4 này, để chủ thành chủ nhân ưu tú sở hữu căn hộ hiện đại cùng hàng loạt tiện ích đặc quyền hạng A tại tổ hợp The Matrix One, khách hàng thanh toán sớm sẽ được ưu đãi hấp dẫn, như chiết khấu cao vào giá căn hộ, hỗ trợ gói vay lãi suất 0%, gói quà tặng tân gia…

Phương Dung