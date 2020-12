Đồng Nai lên tiếng về vụ gần 500 biệt thự, nhà liền kề xây trái phép

Liên quan đến vụ gần 500 biệt thự, nhà liền kề xây trái phép tại huyện Trảng Bom, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh...

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xây dựng trái phép.

Liên quan đến vụ 488 biệt thự, nhà liền kề tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thuộc dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty CP đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư xây dựng trái phép, chiều 25/12, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc nắm thông tin, tiếp nhận tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh ban đầu.

“Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, trên cơ sở đó mới có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật”, Đại tá Lê Quang Nhân nói.

Còn đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, ông Lê Mạnh Dũng, Phó giám đốc phụ trách Sở cho biết, so với các dự án khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh, dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61 đã có chủ trương đầu tư của tỉnh và duyệt quy hoạch 1/500. Tuy nhiên sau khi được giới thiệu địa điểm và quy hoạch, chủ đầu tư không làm các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng đã triển khai xây dựng nên dẫn đến vi phạm.

Theo ông Lê Mạnh Dũng, liên quan đến dự án này hiện cơ quan công an đã vào cuộc nên phải chờ kết luận về vụ việc, các cơ quan sẽ công bố thông tin.

Toà nhà điều hành của công ty LDG đặt tại trung tâm khu dân cư Tân Thịnh. Khu dân cư này còn có tên thương mại là Khu đô thị Viva Park. (Ảnh Zing)

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Ngọc Thường, Sở chưa nhận được hồ sơ về đất đai của dự án này và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty LDG với số tiền 540 triệu đồng về hành vi chiếm đất để sử dụng với diện tích hơn 181 ngàn mét vuông nhưng chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn buộc đơn vị này phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 5,7 tỉ đồng; đồng thời phải khắc phục các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định trong khoảng thời gian 60 ngày.

Tiếp đó, ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các cơ quan liên quan, thu thập hồ sơ về dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, do Công ty Cổ phần đầu tư LDG là chủ đầu tư.

Dự án cũng chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã san nền, xây dựng 488 căn nhà, trong đó có 198 biệt thự và 290 nhà liền kề. (Ảnh Zing).

Được biết, Công ty LDG (địa chỉ tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) do ông Nguyễn Khánh Hưng (Chủ tịch HĐQT) làm người đại diện theo pháp luật. Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do Công ty LDG làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận thỏa thuận địa điểm từ tháng 9/2016 và phê quyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào giữa năm 2018 với diện tích hơn 18 ha.

Đến nay, Công ty LDG chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về thu hồi đất, giao đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án cũng chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã san nền, xây dựng 488 căn nhà, trong đó có 198 biệt thự và 290 nhà liền kề.

Hiện tại nhiều dãy nhà liền kề và biệt thự trong khu đô thị này đã cơ bản hoàn thiện: Dãy nhà phố thương mại 3 tầng, chưa có nội thất; Toà nhà điều hành của công ty LDG đặt tại trung tâm khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra, khu dân cư này còn có tên thương mại là Khu đô thị Viva Park. Bên trong khu dân cư, một vài dãy nhà liền đã xây dựng xong phần móng nhưng hiện tạm ngưng thi công.

PV