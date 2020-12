Thời điểm cuối năm, nhà đầu tư chọn rót vốn vào đâu?

Trong đó những căn shophouse khối đế ở những toà căn hộ đông dân cư, có vị trí đắc địa đang thu hút khách quan tâm nhờ tính an toàn và khả năng sinh lời hấp dẫn.

Bất động sản - xu thế dòng tiền cuối năm

Cuối năm là thời điểm các nhà đầu tư thăm dò bắt đáy thị trường để có thể đưa ra quyết định “rót vốn” an toàn và hiệu quả nhất. Trên thực tế, so với các kênh đầu tư như vàng và chứng khoán thì bất động sản vẫn có mức sinh lời tốt và ổn định hơn.

Theo đánh giá trong báo cáo quý 3/2020 của Bộ Xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước tiến triển tốt. Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản tăng 400% so với quý 2/2020. Đáng chú ý lượng sản phẩm giao dịch thành công trong quý 3/2020 bình quân trên cả nước bằng khoảng 110-125% so với quý 2/2020. Trong giai đoạn thị trường khó khăn, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc những sản phẩm đầu tư trung và dài hạn, thay vì đầu tư lướt sóng.

Theo dự báo, bước sang quý 4/2020, khi kinh tế phục hồi, các nhà đầu tư đều muốn tìm kiếm các cơ hội để hiệu quả sử dụng tiền tăng cao thay vì gửi ngân hàng. Làn sóng đầu tư, mua sắm dịp cuối năm có thể sẽ tác động tích cực đến thị trường nói chung trong đó đặc biệt là các sản phẩm bất động sản.

Shophouse The Terra – An Hưng tiếp giáp với tuyến đường lớn của khu đô thị An Hưng.

Shophouse khối đế là một trong những kênh đầu tư sinh lời lâu dài cho khách hàng, đặc biệt những sản phẩm shophouse nằm ở khu vực có lượng cư dân lớn, vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối. Nhìn nhận từ thực tế, shophouse khối đế đã và đang tạo hấp lực lớn hơn so với các loại hình sản phẩm bất động sản khác. Đặc biệt, khi kinh tế ổn định, hoạt động bán lẻ dự báo sẽ phục hồi trở lại, đặc biệt là trong các dịp lễ tết cuối năm. Do nhu cầu sở hữu và thuê mặt bằng gia tăng nên các lô shophouse chân đế tại các tòa nhà, chung cư cao tầng càng được săn đón.

Ưu thế khi đầu tư shophouse khối đế tại các khu chung cư

Không phải tự nhiên mà sản phẩm shophouse khối đế luôn duy trì sức hút và khẳng định tiềm năng đem về lợi nhuận ấn tượng. Shophouse khối đế mang đến sự thuận tiện trong hoạt động mua bán, cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, đồng thời sở hữu thị trường tiềm năng xuất phát từ chính nhu cầu của cư dân tại dự án cũng như ở khu vực lân cận.

Hiện nay khi lựa chọn mặt bằng kinh doanh, nhiều người ưu tiên lựa chọn shophouse khối đế chung cư, để có thể khai thác kinh doanh hoặc cho thuê lâu dài kiếm lợi nhuận hàng tháng. Mô hình shophouse khối đế đã thành công từ nhiều năm nay. Đây là các sản phẩm với số lượng rất hạn chế, thường chỉ chiếm 1% tổng số sản phẩm tại các dự án nên ngay khi có thông tin, các nhà đầu tư cần ra quyết định ngay để nắm bắt cơ hội.

Shophouse khối đế là trung tâm mua sắm của cư dân tại dự án.

Các lô shophouse khối đế có tính thanh khoản cao, mức tăng giá rõ rệt tại thời điểm cư dân nhận bàn giao. Điều này đã được khẳng định tại hầu hết các dự án nhất là các quần thể dự án lớn như Vinhome Smart City, Vinhome Gardenia, The Terra - An Hưng, Khu đô thị Dương Nội… Mặt khác, trong trường hợp cho thuê mặt bằng kinh doanh, chủ sở hữu các lô shophouse khối đế cũng có thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Shophouse khối đế The Terra – An Hưng: Sản phẩm giới hạn, cơ hội đầu tư hiếm có

Nằm tại khối cao tầng, shophouse khối đế The Terra - An Hưng có số lượng giới hạn, chỉ 17 lô tại tòa V1 và V2. Với diện tích đa dạng, chi phí đầu tư các lô shophouse phù hợp với nhiều mục đích kinh doanh. Do đó, các sản phẩm này được săn đón ngay khi vừa ra mắt thị trường.

Shophouse khối đế The Terra – An Hưng có mặt tiền lớn, phù hợp với nhiều mục đích kinh doanh.

Không chỉ vậy, sở hữu sản phẩm shophouse chân đế tại The Terra - An Hưng, nhà đầu tư có thể nhanh chóng thu về lợi nhuận ngay khi dự án đi vào hoạt động. Dự án The Terra – An Hưng gồm 166 căn shophouse và 1328 căn hộ chung cư tại 3 khối cao tầng với quy mô dân số ước tính lên tới khoảng 5600 người. Đây chính là nguồn khách hàng ổn định cho các lô shophouse khối đế. Ngoài ra, do các tuyến đường tại dự án kết nối dễ dàng với đường Nguyễn Thanh Bình, tuyến đường khu đô thị An Hưng nên các lô shophouse hứa hẹn là điểm đến của hàng nghìn cư dân tại các khu vực lân cận.

Với sự dịch chuyển của cư dân về khu Tây, cùng sự xuất hiện của các trung tâm thương mại như Aeon Mall, hệ thống siêu thị lớn, shophouse The Terra - An Hưng có khả năng trở thành trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực của cả khu vực. Trở thành chủ nhân của sản phẩm này, khách hàng vừa có thể sở hữu tài sản mang tính thanh khoản tốt, giá trị thương mại cao có tiềm năng tăng giá, vừa được tận hưởng các chuỗi tiện ích độc đáo, hiếm có trong khu vực.

Trong lễ vinh danh PropertyGuru Vietnam Property Award 2020, dự án The Terra - An Hưng đã giành chiến thắng ở hạng mục “Dự án căn hộ trung cấp tốt nhất tại Hà Nội”. Theo tiến độ cam kết với khách hàng, ngày 24/11/2020 vừa qua, Văn Phú – Invest đã tổ chức lễ cất nóc dự án The Terra – An Hưng. Cột mốc này cũng khẳng định uy tín của chủ đầu tư nhằm đảm bảo đúng thời gian bàn giao khối cao tầng từ quý 4/2021.

Hội tụ đủ những yếu tố về vị trí đắc địa, đa dạng không gian, được quy hoạch đồng bộ trong quần thể tổ hợp dự án đồng thời sở hữu tiềm năng khai thác lớn, shophouse chân đế The Terra - An Hưng chỉ dành cho giới kinh doanh nhanh nhạy, chớp thời cơ đầu tư hiếm có.

PV