Thị trường căn hộ, nhà ở hưởng lợi nhờ lãi suất dễ thở

Thị trường căn hộ, nhà ở hưởng lợi nhờ lãi suất dễ thở

Theo đánh giá của các công ty nghiên cứu thị trường, tổng nguồn cung căn hộ chung cư tại thị trường TP.HCM trong năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019 do quá trình phê duyệt phát triển dự án vẫn kéo dài, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các đợt mở bán mới đều bị hoãn lại. Do đó, tiến độ xây dựng các dự án bị chậm lại và các công ty bất động sản cũng khá do dự trong việc triển khai các đợt mở bán mới.

Việc thiếu hụt nguồn cung như vậy khiến giá bán căn hộ tại TP.HCM trong năm 2020 tăng so với cùng kỳ, trong đó, phân khúc hạng sang có mức tăng cao nhất.

Tại thị trường Hà Nội, tổng nguồn cung căn hộ mở bán trong năm 2020 cũng giảm mạnh, khoảng 50% so với cùng kỳ. Nhu cầu thay đổi, chủ yếu tập trung vào phân khúc trung cấp và bình dân, chiếm 89% tổng số lượng căn hộ mở bán mới. Tuy nhiên, số lượng căn hộ bán ra tại Hà Nội lại nhiều hơn số lượng mở bán mới do nguồn cung mới hạn chế trong giai đoạn này.

Khác biệt với TP.HCM, phân khúc trung cấp chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, chiếm 75% tổng giao dịch tại Hà Nội. Giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội hầu như không đổi chỉ tăng nhẹ bình quân 0,6% so với cùng kỳ nhưng đã vượt mức giá năm 2019, mức giá bán trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, phân khúc bình dân có mức tăng trưởng cao nhất trong các phân khúc với mức tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, năm 2020, cả Hà Nội và TP.HCM đều giảm lợi suất cho thuê do dịch Covid-19. Các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam tạm thời đóng cửa cho cả mục đích công việc và du lịch, khiến nhu cầu về nhà ở của người nước ngoài và khách du lịch nước ngoài giảm rõ rệt.

Cụ thể tại TP.HCM, lợi suất cho thuê bình quân thấp hơn 20 điểm phần trăm trong năm 2020 so với mức trước dịch Covid-19, dao động từ 4% đến 6,7%/năm tùy thuộc vào địa điểm.

Lợi suất cho thuê bình quân năm 2020 tại Hà Nội giảm khoảng 70 điểm phần trăm, dao động từ 3,8% đến 5,5%/năm. Tuy nhiên, lãi suất cũng giảm trong giai đoạn này, điều này khiến những nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất ít tích cực hơn.

Trong báo cáo về triển vọng thị trường nhà ở trong năm 2021, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng xu hướng thị trường sẽ dần được cải thiện, với việc sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến ngành và đầu tư cơ sở hạ tầng tích cực.

Trong khi đó, lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng thanh toán của người mua nhà, với tỷ lệ sử dụng thế chấp tăng.

Cũng theo SSI Research, xu hướng thị trường đang chuyển dịch khỏi các bất động sản liên quan đến ngành du lịch như condotel, biệt thự biển và các điểm nóng có giá quá cao, đồng thời chuyển hướng quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện thành lập các thành phố mới như TP Thủ Đức ở TP.HCM hay thành phố trực thuộc tỉnh cấp 2 và các dự án hạ tầng mới sắp được khởi công xây dựng trong thời gian tới.

Do vậy, các chủ đầu tư danh tiếng sở hữu quỹ đất lớn ở những vị trí chiến lược, đã hoàn thiện thủ tục pháp lý sẽ được hưởng lợi.

Ngân Giang