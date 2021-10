The Matrix One 'khuấy động' thị trường mùa dịch với căn hộ chuẩn xanh

Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, sở hữu 3 lớp “áo giáp xanh” tự nhiên, hàng nghìn m2 kính Low-E đẳng cấp… là những tiêu chí đắt giá mà dự án The Matrix One sở hữu, để mang đến những căn hộ chuẩn xanh cho cư dân.

The Matrix One đối diện công viên 14ha xanh mát và sở hữu tầm view panorama 360 độ.

Theo khảo sát mới đây của chương trình Manulife Asia Care Survey, 100% người Việt Nam được khảo sát đều đã và đang thực hiện các biện pháp cải thiện sức khỏe để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Trong đó, mong muốn thay đổi không gian sống, nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm bất động sản có chỉ số sức khỏe cao ngày càng cấp bách.

Cũng theo báo cáo của Tổ chức Hòa bình Xanh quốc tế (GreenPeace), Hà Nội đứng thứ 2 trong số những thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, những dự án sở hữu không gian sống gần gũi với thiên nhiên và có chỉ số sức khỏe cao luôn là “thỏi nam châm” trên thị trường bất động sản.

Nắm bắt được nhu cầu đó, đơn vị phát triển MIKGroup đã mang tới cho khách hàng không chỉ một sản phẩm bất động mà còn cung cấp một giải pháp - một phong cách sống xanh, sống khỏe tại dự án The Matrix One.

Không gian nội khu xanh mát của The Matrix One.

Chia sẻ điều này, đại diện đơn vị phát triển thuộc Tập đoàn MIKGroup cho biết: “Ngay từ những dự án đầu tiên ra mắt thị trường, MIKGroup đã quyết định thử thách chính mình bằng cách phát triển dự án xanh và được thị trường đón nhận, từ dự án Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Mövenpick Waverly Phú Quốc… Và The Matrix One là phiên bản tối ưu trong tư duy phát triển xanh của MIKGroup khi dự án thực sự “xanh từ lõi”, thân thiện với môi trường”.

Theo quan điểm của nhà phát triển dự án này, một phong cách sống xanh có nội hàm rộng hơn nhiều một không gian xanh. Nó đến từ cách mà từng tiện ích, từng hạng mục trong không gian đó bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của cư dân và cách ứng xử thân thiện, nhân văn của cộng đồng dân cư với môi trường, đặc biệt bắt đầu ngay từ tư duy phát triển được định vị trong “mã gen” của chủ đầu tư.

Từ khi ra mắt năm 2020, The Matrix One đã gây tiếng vang trên thị trường BĐS và hiện trở thành dự án “đắt giá” nhất khu vực phía Tây Hà Nội dành cho giới thượng lưu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một dòng bất động sản xanh hạng A.

Được biết, ngay trong cao điểm Covid-19 vào quý III, qua các kênh giao tiếp trực tuyến, rất nhiều khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và đặt mua căn hộ The Matrix One để có thể chuyển đổi sang một không gian sống an toàn ngay sau khi hết giãn cách.

The Matrix One thực sự được “thiết kế” để đón đầu xu hướng “xanh” trong lối sống của người đô thị. Trước hết là bộ lọc từ lớp “áo giáp xanh” công viên, hồ nước 14ha và 4 lớp cây xanh nội khu khiến The Matrix One có một hệ thống điều hòa không khí siêu an toàn.

Căn hộ tại The Matrix One lắp đặt kính Low-E với những vật liệu thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, yếu tố xanh tại The Matrix One còn được đo đếm bởi “chất” từ khâu thiết kế, chọn vật liệu xây dựng đến công tác vận hành dự án sau này. Chẳng hạn, quyết định phủ kín mặt ngoài căn hộ bằng hơn 25.000 m2 kính Low-E cực đắt đỏ không chỉ mang lại tầm view 360 độ giữa tầng không cho từng căn hộ, mà đây còn là loại vật liệu phủ ngoài tối ưu cho sức khỏe con người.

Ở bên trong căn hộ, nơi tương tác nhiều nhất với các chủ nhân, được hoàn thiện bởi các vật liệu bền vững và thân thiện nhất. Tường được phủ bằng 3 lớp sơn phủ cao cấp Valspar có tác dụng chống ẩm, chống bám bẩn và an toàn cho sức khỏe cư dân. Cùng với đó là bộ lọc khí tươi tại phòng khách, lọc nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn để dùng ngay tại vòi.

Thực tế, phát triển xanh là nhu cầu tự thân của từng nhà phát triển dự án, nhưng đó cũng là cách tối ưu nhất để “chạm” đến nhu cầu và cảm xúc của khách hàng, những vị thượng đế ngày càng biết “chọn mặt gửi vàng”.

Sự kiện livestream “Mua nhà xanh – Nhận lộc vàng” với sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư và 3 đại lý phân phối chính thức.

Vì thế, trong tháng 10 này, chủ đầu tư dự án đã chức chương trình “Mua nhà xanh – Nhận lộc vàng” với mong muốn mang đến những thông tin về xu hướng chọn căn hộ xanh, cùng những chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng ngay một “bông hồng vàng” trị giá 50 triệu đồng, kèm theo mức chiết khấu lên đến 11,5% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng. Khách hàng đặt cọc thành công căn hộ The Matrix One còn có cơ hội trúng 1 xe ô tô Carmy sang trọng cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Mọi chi tiết về dự án xin liên hệ:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án:

Cenland, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Bắc

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110

Minh An