The Matrix One đón đầu bất động sản có 'chỉ số sức khỏe' cao

Theo Viện Sức khỏe toàn cầu (GWI), xu hướng sống wellness là lựa chọn lối sống nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Tầng lớp giàu có sẵn sàng chi hàng nghìn USD “detox” cơ thể bằng các chuyến nghỉ dưỡng ở “thiên đường” Bali, Phuket…

Từ đó, Wellness Investment nổi lên như một mô hình bất động sản sở hữu sự cân bằng hoàn mỹ giữa sức khỏe thể chất với hạnh phúc tinh thần.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát

Bất động sản dòng Wellness Investment đắt đỏ và vô cùng khan hiếm. Bởi, tốc độ đô thị hóa ở trung tâm thành phố không ngừng gia tăng, dẫn đến thu hẹp số lượng dự án có quy hoạch phù hợp phát triển loại hình này. Bên cạnh đó, để được coi là bất động sản wellness, tất cả các yếu tố như cây xanh, nước, không khí, tiện ích chăm sóc sức khỏe đều phải được trang bị ở mức tối ưu.

Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến quan niệm “sức khỏe quan trọng hơn tài sản” được tôn vinh như một triết lý sống và bất động sản wellness càng được chú ý.

Khu tập yoga xanh mát

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp thượng lưu là động lực làm thay đổi cấu trúc nhu cầu nhà ở, trong đó bất động sản thuộc dòng wellness được tìm kiếm và găm giữ.

Chẳng hạn, tại The Matrix One - tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A đầu tiên phía Tây Hà Nội, đại diện đơn vị phân phối CenLand cho biết: đa số khách hàng đều là những người giàu có, mua ở thực. Có 1 số ít nhà đầu tư nhưng không theo kiểu “lướt sóng” mà “găm hàng” dù các sản phẩm đang tăng giá trên thị trường thứ cấp khi chuẩn bị bàn giao vào cuối năm nay.

Phòng tập gym hiện đại ở tầng 23 của dự án.

Theo một chuyên gia bất động sản, The Matrix One là dự án thuộc dòng Wellness Investment điển hình từ yếu tố vị trí, không gian sống xanh, tiện ích đến chất lượng xây dựng và vật liệu hoàn thiện.

Cư dân The Matrix sẽ được “chiều chuộng” về tinh thần và bảo vệ sức khỏe từ vòng ngoài tới vòng trong nhờ hệ thống “áo giáp xanh” cùng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe lý tưởng.

Hệ thống “áo giáp xanh” tại The Matrix One được tạo lên bởi 4 lớp cây xanh trong nội khu, vườn Nhật ở tầng 43 cùng công viên 14ha ngay đối diện với hàng trăm loài cây quý hiếm có giá trị lọc không khí, an thần và dưỡng tâm như: Long Não, Nhài nhật, Hồng, Nguyệt quý, Chà là Trung Đông... Hệ thống cây xanh này tạo ra một tiểu vùng khí hậu trong lành, mát mẻ giữa khu Tây sầm uất, giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, tăng hàm lượng oxy, điều hòa không khí cho không gian sống.

Bể bơi giữa tầng không nối giữa 2 tòa tháp view trực diện công viên 14ha.

Không chỉ được bao trọn bởi thiên nhiên tươi xanh, thuần khiết, The Matrix One còn mang đến cho cư dân đặc quyền tiện ích chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn như: spa chuyên nghiệp, phòng tập gym hiện đại, bể bơi bốn mùa, khu tập thể thao ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ... Hay khi cần khám chữa hoặc chăm sóc các vấn đề về sức khỏe 24/7, cư dân The Matrix One có thể sang Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc ngay kế cận.

Môi trường sống có “chỉ số sức khỏe” cao thường gắn liền với “chỉ số sinh thái” hay các giá trị “sống xanh”, nhưng với giới thượng lưu, hệ thống chăm sức khỏe phải được tối ưu hóa ngay từ bên trong căn hộ.

Căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc với kính Low-E chạm sàn.

Các căn hộ tại The Matrix One được thiết kế theo phong cách hiện đại, mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng và gió trời, giúp cho cả căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng mà vẫn thoáng mát, trong lành. Chưa hết, để đảm bảo sức khỏe cư dân, mỗi căn hộ đều được trang bị thiết bị lọc không khí cục bộ tại phòng khách và thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp.

Sức khỏe tinh thần của các cư dân cũng sẽ được “chiều chuộng” khi thư giãn trong căn hộ panorama phủ kính Low-E chạm sàn, phóng tầm mắt ra công viên trước mặt hệt như đang hưởng thụ cuộc sống trong tòa nhà Rockefeller Plaza và phía trước là Central Park – kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở New York.

Cơ hội để “detox” cơ thể mỗi ngày đang ở thật gần với giới thượng lưu Hà Nội tại The Matrix One.

