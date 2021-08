Tậu nhà ven đô làm second home

Ngoài những dự án nghỉ dưỡng, những khu đô thị sinh thái có không gian sống xanh, đa dạng tiện ích cũng được nhiều người lựa chọn, vừa làm second home, vừa đầu tư sinh lời.

Chị Hoài An đưa cả gia đình về Ecopark nghỉ dưỡng.

Từ khi Covid-19 xuất hiện, chị Nguyễn Hoài An (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới thấy quyết định mua căn biệt thự rộng hơn 300m2 ở Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) của mình là chính xác. Sở hữu căn biệt thự này từ năm 2019, gia đình chị coi đây như ngôi nhà thứ 2 (second home), thi thoảng về chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần. Những lúc không ở đây, chị ủy quyền cho một đơn vị chuyên kinh doanh homestay cho thuê, thu nhập thu về vài chục triệu đồng mỗi tháng. Từ ngày dịch bệnh bùng phát mạnh, doanh thu từ kinh doanh homestay không còn song chị lại thấy vui vì gia đình có chỗ tránh dịch an toàn, lại có không gian rộng, trong lành, xanh mát cho các con thoải mái chơi đùa.

Tại Ecopark, không gian xanh mênh mông giúp con chị Hoài An có không gian vui chơi thoải mái hơn.

"Các đợt dịch các con nghỉ học, gia đình tôi chuyển hẳn sang đây sinh sống. Dù hạn chế ra ngoài, các con vẫn có thể chơi đùa trong sân vườn hay công viên gần nhà mà không cảm thấy nhàm chán. Bố mẹ tôi cũng không cảm thấy bí bách như sống trong phố", chị An chia sẻ.

Giống chị An, anh Nguyễn Bách Khoa (Giám đốc một công ty công nghệ ở Hà Nội) cũng vừa mua một căn biệt thự rộng 400m2 trong một khu đô thị sinh thái ở Ba Vì đầu năm 2020. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình, anh Khoa còn kỳ vọng vào tiềm năng sinh lời của căn biệt thự này nhờ chính sách cho thuê.

Căn biệt thự này có 4 phòng ngủ, đầy đủ các tiện ích cao cấp như bể bơi tại gia, phòng karaoke, sân vườn BBQ... luôn trong trạng thái kín lịch với giá cho thuê trọn căn vào ngày thường là 7 triệu, thứ sáu và chủ nhật giá 9 triệu đồng còn thứ bảy là 12 triệu đồng. Từ khi giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, doanh thu từ cho thuê giảm mạnh song anh Khoa vẫn lạc quan bởi nơi đây sẽ tiếp tục thu hút du khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Xu hướng tậu biệt thự ven đô làm second home ngày càng phổ biến thời gian gần đây. Một số dự án nghỉ dưỡng ở Hòa Bình, Ba Vì, Sóc Sơn ghi nhận sức mua cao trong thời gian qua. Bên cạnh những dự án nghỉ dưỡng, nhiều khu đô thị sinh thái có không gian sống xanh, đa dạng tiện ích cũng được nhiều người lựa chọn, vừa làm second home, vừa cho thuê lại.

Theo báo cáo tóm lược thị trường bất động sản của Savills Việt Nam quý vừa qua, giá sơ cấp trung bình của tất cả loại hình biệt thự, liền kề, shophouse tại thị trường Hà Nội đều tăng. Cụ thể, giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 10% theo quý và 3% theo năm. Giá trung bình của nhà liền kề tăng 11% theo quý và 16% theo năm.

Cũng theo đơn vị này, mức giá biệt thự, liền kề shophouse cao nhất được ghi nhận tại quận Hoàng Mai - tăng 15% với liền kề, 32% với nhà phố thương mại và huyện Hoài Đức - tăng 29% với biệt thự, 38% với liền kề và 59% với nhà phố thương mại

Tại Ecopark , các sản phẩm biệt thự tại đây đang được giao dịch tốt trên thị trường thứ cấp. Theo vị đại diện, tại phân khu biệt thự đảo, các căn biệt thự 300 m2 đang giao dịch với giá trên dưới 40 tỷ đồng một căn, các căn 600 m2 cũng có giá đến 66 - 80 tỷ đồng một căn ở thời điểm hiện tại. Tại phân khu Thuỷ Trúc, các căn nhà phố đang giao dịch với mức 12 tỷ đồng. Dù lực cầu mạnh, rất ít chủ nhà chấp nhận bán ra.

Không riêng biệt thự, những sản phẩm theo phong cách nghỉ dưỡng tại khu đô thị này cũng hút khách mùa dịch. Tại dự án Swanlake Residences - dòng căn hộ trị liệu khoáng nóng mới ra mắt cũng nhanh chóng được thị trường hấp thụ.

The Landmark là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ Onsen & Detox vào trong căn hộ.

Tháng 8 này, Ecopark tiếp tục công bố 2 tòa tháp trị liệu The Landmark. Tại dự án này, Ecopark đã đưa khoáng nóng vào trong căn hộ, kết hợp cùng phòng Sauna hồng ngoại tạo thành 1 liệu trình trị liệu khoáng nóng hoàn hảo. Tính tới thời điểm hiện tại, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ Detox & Onsen vào từng căn hộ.

The Landmark sở hữu 3 dòng suối khoáng nóng, sở hữu chất lượng tương đương với những mỏ khoáng nóng tốt nhất tại vùng Hakone Nhật Bản. 3 dòng suối này sở hữu thành phần khoáng, nồng độ khoáng, khoáng chất vượt trội, độ PH, nhiệt độ khác nhau, được thiết kế may đo để trị liệu những vấn đề về sức khỏe khác nhau như chăm sóc da và sắc đẹp; trị liệu các bệnh về tim mạch và huyết áp hay đặc trị các căn bệnh của tuổi già.

Tổ hợp khoáng nóng dưới chân The Landmark.

Ngoài tổ hợp khoáng nóng, The Landmark còn sở hữu một đại spa vận hành theo một quy trình khép kín từ tư vấn, trị liệu, chăm sóc đến tái tạo và nghỉ ngơi. Ecopark đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho tổ hợp khoáng nóng và trị liệu này, kết hợp cùng 3 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản là chủ đầu tư Nomura, đơn vị thiết kế Nikken, tư vấn khoáng nóng Raymond.

Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia kinh tế, TS Trần Nguyễn Minh Hải (Đại học Ngân hàng TP HCM), nhu cầu sở hữu bất động sản ven đô để làm second home bắt đầu nhen nhóm từ năm 2017-2018 và thực sự bùng nổ sau Covid-19. Người mua nhà giờ đây mong muốn có không gian sống tốt cho sức khỏe với kiến trúc xanh hơn, an toàn hơn, không quá đông đúc, không quá cao tầng, xây dựng mật độ thấp để giãn cách.

Bên cạnh nhu cầu sống xanh, xu hướng đầu tư sau dịch cũng thay đổi mạnh. Nếu như trước dịch, các nhà đầu tư Hà Nội có xu hướng đánh bắt xa bờ, chuộng dòng bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch thì hiện tại, họ ưa thích phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô. Dòng sản phẩm này được ưa chuộng vì sở hữu nhiều ưu điểm như sở hữu lâu dài, nhà đầu tư có thể sử dụng để ở, nghỉ dưỡng bất cứ khi nào muốn. Khi không sử dụng có thể kinh doanh lưu trú thu về khoản lợi nhuận lâu dài. Trong khi, dòng bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố biển gần như "đóng băng" vì dịch bệnh.

Vị chuyên gia này còn cho rằng, một trong những nguyên nhân kiến những căn biệt thự ở ven đô hút khách bởi mức giá hợp lý, trong khi giá các sản phẩm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại tiếp tục tăng, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

"Hiện tại và trong tương lai sẽ là thời của những thị trường bất động sản vùng ven, nơi mà ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng bởi di chuyển quãng đường không quá dài từ trung tâm. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao, dòng bất động sản trị liệu, bất động sản detox sẽ là những nhân tố mới dẫn dắt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven đô", chuyên gia này chia sẻ.

