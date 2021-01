Sun Grand City New An Thoi – Khởi đầu cuộc sống mới ở thành phố Phú Quốc

Nơi tổ chức sự kiện trọng đại này - khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi khiến mọi khán giả trầm trồ về sự quy củ, vẻ năng động, hiện đại của một khu đô thị chưa từng thấy ở Phú Quốc.

Đón trọn dòng cư dân

Không phải ngẫu nhiên, sự kiện trọng đại mang tính bước ngoặt của Phú Quốc lại tổ chức ở quảng trường trung tâm của Sun Grand City New An Thoi. Nằm ở tâm điểm của phường mới An Thới, Sun Grand City New An Thoi hiện thân cho diện mạo đô thị mới, cuộc sống đẳng cấp mới, cũng là nơi định hình nét văn hóa mới ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Trước đây, người dân Phú Quốc vốn quen với cuộc sống tạm bợ ở những làng chài, sau đó bắt nhịp dần với các hoạt động thương mại nơi phố thị ở Dương Đông và An Thới. Chỉ đến khi xuất hiện một khu đô thị được quy hoạch chuẩn mực, bài bản, hạ tầng tiện ích đầy đủ như Sun Grand City New An Thoi, người dân đảo mới tận mắt nhìn thấy hình mẫu cuộc sống chuẩn mực đô thị.

Trong số các chủ nhân sở hữu nhà phố Sun Grand City New An Thoi, rất nhiều người là dân sống lâu năm ở đảo Ngọc, kể cả ở Bắc, Trung đảo cũng muốn dịch chuyển về phía Nam để sinh sống, làm ăn. “Trước đây mình không bao giờ nghĩ ở trên đảo lại có khu đô thị lớn, đẹp và khang trang như thế này. Được sống ở đây đúng là đổi đời” – Chị Minh Thảo sống hơn 10 năm ở Phú Quốc đã phải thốt lên như thế khi chính thức trở thành chủ nhân một căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi.

Chẳng những người dân Phú Quốc hiện tại mê mẩn khu đô thị đảo, mà cư dân mới của Phú Quốc – những người từ đất liền muốn đến đảo Ngọc định cư, làm ăn lâu dài cũng đặt cả kỳ vọng ở nơi này. Như anh Tuấn Hải ở Q3.TP.HCM chia sẻ: “Đối với những người có kế hoạch chuyển khẩu về Phú Quốc như tôi, không thể tìm được nơi nào đảm bảo chất lượng sống cao, sức khỏe lẫn việc kinh doanh, cũng như mọi nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng như khu đô thị này”.

Sun Grand City New An Thoi có sức hấp dẫn mạnh mẽ không chỉ bởi kết cấu siêu khối, các trục đại lộ thênh thang, đan xen với 4 công viên đầy đủ tiện ích, mà còn bởi giá trị đa chức năng an cư – kinh doanh – giải trí trong hệ sinh thái tầm cỡ quốc tế do Sun Group phát triển, đem đến cuộc sống đẳng cấp viên mãn song hành với khả năng kinh doanh đắc lợi ở trung tâm mới Phú Quốc.

Hiện Sun Grand City New An Thoi đã hoàn thiện 100% các căn nhà phố, dự kiến bắt đầu bàn giao từ tháng 1/2021. Cùng với đó, 3 trong số 4 công viên chủ đề mang tên Seta, Limoni và Pino đã được đưa vào hoạt động, phục vụ cư dân. Như thế, Sun Grand City New An Thoi đã sẵn sàng chào đón cư dân đến sinh sống, làm ăn ngay trong năm 2021. Không lâu nữa, trên các tuyến đại lộ rộng nhất phường An Thới này sẽ tấp nập dòng người lại qua, ghé thăm hệ thống cửa hàng, cửa hiệu đa phong cách đầy hấp dẫn, thưởng thức ẩm thực, đồ uống tròn vị có ở khắp các cung đường. Trong 4 công viên, cư dân thỏa thuê vui chơi, thể thao, giao lưu, chia sẻ, tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, ngập tràn sức sống ở TP mới Phú Quốc. Và chỉ mất vài phút, cư dân có thể đến Central Village – tâm điểm vui chơi giải trí mới nơi “thị trấn Amalfi” Sun Premier Village Primavera để ngắm nhìn bức tranh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam từ bể bơi vô cực hay tham gia các lễ hội hoành tráng như sự kiện “New Year Countdown Nam Phu Quoc 2021” vừa qua, và sắp tới là các show diễn thời trang được khao khát như Fashion Voyage #3, tương lai là show trình diễn 3D Vortex độc đáo, hay Cầu Hôn lãng mạn độc nhất.

Tiềm năng tăng giá không ngừng

Cuộc sống đẳng cấp là lý do thuyết phục khiến Sun Grand City New An Thoi đón trọn dòng di cư mới về đảo Ngọc. Thêm nữa, với lợi thế được quy hoạch bài bản từ đầu, dư địa quỹ đất lớn (34km2 - gấp hơn 2 lần Dương Đông), phân khu đô thị An Thới hứa hẹn đem đến cho cư dân niềm tự hào, triển vọng lập nghiệp, phát triển kinh doanh khi được định hướng trở thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng và lễ hội, tâm điểm thương mại dịch vụ và đô thị cảng biển năng động, thông minh, trung tâm công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Dự báo, trong 10 năm tới, Phú Quốc sẽ đón hàng trăm nghìn người từ đất liền ra đảo để đạt quy mô 550 nghìn dân vào năm 2030, tức gấp 3 lần hiện tại. Việc gia tăng dân số là tất yếu, phù hợp với định hướng phát triển của TP biển đảo.

KTS Hồ Thiệu Trị - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự (HTT Group) so sánh: “Phú Quốc hiện tại có khoảng 180 nghìn người, khách du lịch ở mức độ 5,1 triệu/năm (như năm 2019). So sánh với Singapore là một quốc gia biển đảo có diện tích tương tự, dân số 5,6 triệu người, khách du lịch 16,73 triệu lượt/năm; Hay Dubai với dân số 3,3 triệu người và khách du lịch lên tới 18,5 triệu/năm…”.

Như thế, với mục tiêu trở thành “Singapore thứ hai của Châu Á”, trong tầm nhìn xa, Phú Quốc hướng tới một thành phố 5-6 triệu dân như đảo quốc sư tử. Chỉ nay mai thôi, một lượng khổng lồ nhân sự chất lượng cao, giới chuyên gia sẽ đổ về Phú Quốc thực hiện các dự án phát triển mới, với những đòi hỏi cao về chất lượng sống, dịch vụ.

Trong tương quan quỹ đất ở lâu dài chỉ chiếm 6% diện tích đảo Ngọc, bằng việc sở hữu nhà phố Sun Grand City New An Thoi, chủ nhân đã nắm trong tay khối tài sản lớn và ngày càng gia tăng giá trị. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam đánh giá: “Với những khu vực được đầu tư bài bản như Nam Phú Quốc, bây giờ còn có cơ hội mua chứ khoảng 3 - 5 năm nữa chưa chắc đã còn cơ hội. Khi đó giá trị các BĐS này tăng lên vì khan hiếm, và tăng lên theo giá trị mà bản thân nó sinh ra, tức là có thể khai thác, kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận tốt nhất”.

Phương Dung