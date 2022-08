Sau sốt đất, Bình Dương nở rộ đô thị... ''ma''

Sốt đất qua đi, nhiều khu vực ở Bình Dương đang nở rộ những khu đô thị ma không 1 bóng người ở. .

Sau những cơn sốt đất trước dịch COVID-19, gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) Bình Dương bắt đầu hạ nhiệt: phần lớn ''cò'' đã ''bay'' đi mất, các sàn giao dịch bất động sản đìu hiu, giới đầu tư săn đất cũng lặn mất tăm. Những khu đô thị ''ma'' lộ diện ngày càng nhiều.

Một trong những lý do khiến BĐS Bình Dương trầm lắng là do giá đất tại nhiều khu vực đã bị "cò" thổi giá lên tới mức cao ngất ngưởng. Người có thu nhập thấp không có cơ hội để tiếp cận với đất nền. Thậm chí có những khu xa trung tâm, còn hoang vắng nhưng giá đất nền vẫn bị thổi trên mây.

Nhiều căn nhà được xây dựng trong khu đô thị Mỹ Phước 3, khu phố 1, phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát bị bỏ hoang nhiều năm và đang trong giai đoạn xuống cấp. Tuy nhiên, giá đất nền tại khu vực này vẫn cao ngất ngưởng dù số người ở trong khu vực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với một nền 5 x30 (150m2 thổ cư) giá đất dao động từ 1 tỷ7 đến 2 tỷ đồng, tuỳ từng vị trí

Hiện tại đây đã xuất hiện tình trạng bán lỗ so với giá thị trường để thu hồi vốn. Với những khu vực trung tâm tỉnh Bình Dươg như TP.Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, giá đất ở đô thị hiện dao động từ 20-30 triệu/m2, vị trí sầm uất có nơi lên đến 50 triệu/m2. Tại những khu vực xa trung tâm như TX.Bến Cát, huyện Bàu Bàng, TX.Tân Uyên khoảng 8-15triệu/m2.

Các khu đô thị Mỹ Phước 1, 2, 3, 4 ở TX.Bến Cát đều được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ một vài khu có người dân đến ở, còn lại phần lớn đều hoang vắng. Theo người dân, nguyên nhân họ không muốn về ở vì các khu dân cư quá thiếu tiện ích.

Những móng nhà xây xong nhiều năm rồi quây tôn, bỏ hoang trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (TX.Bến Cát). Đối diện là khu nhà ở khang trang nhưng chỉ lèo tèo vài hộ dân đến ở.

Một trong những dãy nhà phố nằm trên đường Vành Đai 4 được xây dựng từ rất lâu nhưng đang hoang hoá. Hiện tại, nhiều căn đã được chủ đầu tư hoàn thiện nhưng vẫn chưa có người vào ở.

Dù là những khu vực xa trung tâm, người dân còn thưa thớt nhưng giá đất nền bị ''cò'' thổi quá cao khiến người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận.

Căn nhà khang trang mọc lên giữa bãi đất trống rồi bỏ hoang. Nhiều người làm trong lĩnh vực bất động sản tiết lộ, đây là chiêu trò của dân bất động sản, khi muốn đẩy giá đất lên cao họ sẽ xây dựng vài căn để thu hút người đầu tư đổ tiền vào đây. Sau khi bán hết đất họ sẽ rời đi, để lại những căn nhà ''ma'' như vậy.

Một con đường đẹp, rộng mênh mông trong 1 dự án ở Bình Dương nhưng không có 1 chiếc xe nào lưu thông vì khu dân cư không có ai ở.

Bình Dương: Nhiều dự án bất động sản thu tiền xong "đắp chiếu" Trong lúc khách hàng phải ở nhà thuê và tiền đã nộp đủ cho chủ đầu tư theo đúng cam kết hợp đồng với mong mỏi nhận nhà để chấm dứt cảnh ở thuê, dự án lại "đắp chiếu" và không biết bao giờ khởi công, bàn giao căn hộ.

Theo www.phunuonline.com.vn