“Săn tìm” căn hộ hạng A sắp bàn giao

Tinh hoa hội tụ

Thông tin Đại sứ quán Mỹ rục rịch khởi công tổ hợp trụ sở có giá 1,2 tỷ USD tại quận Cầu Giấy gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đa số người trong giới địa ốc không mấy ngạc nhiên, bởi từ lâu khu vực phía Tây Hà Nội như quận Cầu Giấy, Từ Liêm đã nổi danh là “vượng địa”. Tòa đại sứ của Mỹ chỉ nối dài thêm danh sách những bộ ngành, cơ quan trọng yếu, tập đoàn đa quốc gia hội tụ về khu vực này.

Tổ hợp hạng A The Matrix One thừa hưởng hạ tầng “khủng” ở khu Tây Hà Nội.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận tư vấn Savills Hà Nội: cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực phía Tây thủ đô, bao gồm đại lộ Thăng Long, tuyến đường Tố Hữu – Lê Văn Lương, cùng các dự án đang được triển khai như tuyến metro số 2A, số 3, đường vành đai 3.5. Đặc biệt, siêu dự án Đường Vành đai 4 trị giá 135.000 tỷ đồng đang được gấp rút chuẩn bị với nút giao với đại lộ Thăng Long sẽ tạo ra sức cầu cực lớn cho bất động sản khu Tây.

Trong đó, tổ hợp căn hộ hạng A The Matrix One đang được giới thượng lưu “săn tìm” khi tọa lạc kế bên Bộ Ngoại giao, dễ dàng kết nối tới các khu vực trọng yếu như sân bay Nội Bài, các tỉnh lân cận hay trung tâm nội thành cũ.

Với vị trí này, theo một chuyên gia bất động sản, The Matrix One không chỉ là nơi hội tụ của những người Việt thành đạt mà còn có tiềm năng trở thành một khu đô thị “Liên hợp quốc” trong tương lai.

Chi phí đầu vào tăng đột biến

Theo thống kê của Savills Việt Nam, trong quý II/2021, tại Hà Nội, nguồn cung mới căn hộ giảm 60% theo quý và 74% theo năm, ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Bên cạnh đó, giá bất động sản tương lai đang đối mặt với áp lực tăng cực lớn khi khung giá đất bị điều chỉnh tăng khoảng 15% cộng với thủ tục phê duyệt dự án kéo dài. Mặt khác, vật liệu xây dựng và các yếu tố đầu tư xây dựng đều tăng khoảng 50% trong khi nhóm chi phí này chiếm tỷ trọng trên 50% giá thành đầu vào bất động sản.

Đối diện The Matrix One là công viên 14ha xanh mát.

Điều đó giải thích việc nhiều khách hàng thông thái tìm đến các dự án căn hộ sắp hoàn thiện như The Matrix One. Bởi, những dự án này cơ bản không chịu tác động của “bão giá” nguyên vật liệu hay việc tăng giá đất mới đây.

Chưa kể, MIKGroup hiện còn đưa ra chính sách vô cùng ưu đãi khi khách hàng chỉ cần từ 450 triệu đồng là có cơ hội sở hữu căn hộ hạng A nằm trong tổ hợp tiện ích đa tầng phía Tây Hà Nội. Hơn thế, trong tháng 9 này, khi mua căn hộ tại The Matrix One, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 11,5% giá trị căn hộ.

Nhu cầu đổi chỗ ở gia tăng mạnh mẽ

Theo khảo sát của nhiều sàn giao dịch bất động sản, dịch bệnh đã kéo theo sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng và khả năng sau khi kết thúc giãn cách xã hội, thị trường sẽ hình thành làn sóng chuyển đổi nhà ở.

Hơn một năm qua, dù kinh tế nhiều thăng trầm nhưng một số dự án hạng sang vẫn ghi nhận thanh khoản tốt. Tỷ lệ hấp thụ tốt tại những dự án này càng thể hiện mức độ khan hiếm về nguồn cung mới của bất động sản hạng sang trên thị trường, cũng như nhu cầu thay đổi chỗ ở của đa số người giàu ở Hà Nội.

Phòng tập gym hiện đại ở tầng 23 dự án.

Tổ hợp căn hộ hạng A The Matrix One là 1 trong số những địa chỉ được “săn tìm” thời gian qua. Ngoài không gian sống 5 sao với nhiều “lớp áo giáp” từ công viên 14ha, The Matrix One còn có mật độ căn hộ siêu thấp chỉ 10 căn/sàn với 7 thang máy tốc độ lên tới 3,5 m/giây giúp cư dân tương lai có mật độ sinh hoạt, đi lại thuộc loại “giãn cách” nhất trong các khu căn hộ ở Hà Nội hiện nay.

“Tôi đánh giá rất cao những dự án tổ hợp có quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích như The Matrix One, lại nằm trong khu vực có hạ tầng hiện đại, được đầu tư bài bản, phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Điều này giúp tăng chất lượng, môi trường sống của dự án lên rất nhiều”, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận xét.

Phạm Trang