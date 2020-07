Novaland - Khôi Nguyên: Ký kết hợp tác tư vấn phát triển giáo dục tiêu chuẩn quốc tế

Ông Bùi Phi Hùng – Giám đốc ngành Giáo dục Tập đoàn Novaland và ông Trịnh Quang Khôi Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khôi Nguyên thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Theo nội dung ký kết, Khôi Nguyên sẽ đóng vai trò tư vấn, lập kế hoạch xây dựng và phát triển các mô hình, chương trình đào tạo và giáo dục các cấp theo các tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng bộ máy quản lý; thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ giáo viên, nhân sự quản lý; tìm kiếm các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục… cho hệ thống trường học tại các dự án do Novaland phát triển. Dự án đầu tiên sẽ triển khai sau ký kết hợp tác này là Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại phía Đông TP.HCM.

Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên được thành lập năm 2010, hoạt động và phát triển với mục đích mang đến những chương trình giáo dục quốc tế tốt nhất cho học sinh Việt Nam. Khôi Nguyên được biết đến với hệ thống trường quốc tế Canadian International School System, bao gồm các cấp bậc từ mầm non đến cao đẳng bao gồm Trường Quốc tế Canada (CIS), Trường Quốc tế Canada – Hệ song ngữ (BCIS), Trường phổ thông liên cấp Albert Eistein (AES) và trường Mầm non Canada – Việt Nam (CVK) bao gồm Trường Quốc tế Canada (CIS), Trường Quốc tế Canada – Hệ song ngữ (BCIS), Trường phổ thông liên cấp Albert Eistein (AES) và trường Mầm non Canada – Việt Nam (CVK). Với 5 trường học và hơn 3000 học sinh trong hệ thống tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống trường quốc tế Canadian International School System đã trở thành điểm đến giáo dục uy tín, là nơi “chọn mặt gởi vàng” cho nhiều bậc phụ huynh khi chọn lựa môi trường giáo dục cho con em mình.

Trong khi đó, Tập đoàn Novaland là thương hiệu Nhà phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản ở Việt Nam. Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 40 dự án nhà ở cùng nhiều quỹ đất có vị trí đắc địa tại TP.HCM, Đồng Nai và hơn 5 dự án BĐS nghỉ dưỡng tại một số tỉnh thành lớn. Với sứ mệnh Kiến tạo cộng đồng – Xây dựng điểm đến – Vun đắp niềm vui, Novaland luôn dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển mạnh mẽ vào các dự án quy mô lớn, trong đó dành nhiều diện tích để xây dựng trường học cũng như các trung tâm giáo dục chuẩn quốc tế.

Hợp tác cùng Khôi Nguyên là bước đi chiến lược giúp Novaland phát triển các tiện ích giáo dục chuyên nghiệp, mang đến cuộc sống tiện nghi cho cư dân tại các dự án và các khu vực lân cận

Theo nội dung ký kết, trường học đầu tiên thông qua việc hợp tác này sẽ được triển khai tại Dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Dự án với tổng diện tích hơn 600 ha, được qui hoạch đồng bộ và hiện đại, dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh, trong đó 25 ha là quỹ đất dành cho hệ thống trường học liên cấp tiêu chuẩn chất lượng cao.

Cũng trong ký kết này, hai bên cũng thỏa thuận các chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng của Novaland có con em theo học tại hệ thống trường học do Khôi Nguyên vận hành, đồng thời các cán bộ nhân viên của Khôi Nguyên cũng như các phụ huynh đang có con em theo học tại hệ thống này cũng nhận được ưu đãi khi mua sản phẩm bất động sản (BĐS) hay sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Novalan.

Chia sẻ về sự hợp tác lần này, ông Bùi Xuân Huy – Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết: “Chúng tôi thực sự tin tưởng vào năng lực của Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên với hơn 10 năm kinh nghiệm và đánh giá cao tâm huyết của Tập đoàn dành cho việc phát triển giáo dục. Hợp tác cùng Khôi Nguyên trong vai trò tư vấn phát triển hệ thống trường học tiêu chuẩn chất lượng quốc tế tại các dự án của Novaland, và Khu đô thị sinh thái Aqua City là bước đi chiến lược và hiệu quả giúp Novaland phát triển các tiện ích giáo dục chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó mang đến cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc, thịnh vượng cho cư dân tại các dự án và các khu vực lân cận.”

Đông Hường